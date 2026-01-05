Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Твери, где каждый уголок хранит свои загадки и истории.
Мы пройдемся по местам, где судьбы города переплетались с жизнью выдающихся личностей, таких как Пушкин и
Мы пройдемся по местам, где судьбы города переплетались с жизнью выдающихся личностей, таких как Пушкин и
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в богатую историю Твери
- 🏰 Осмотр уникальных архитектурных памятников
- 🌉 Прогулка по живописной набережной Волги
- 🎭 Знакомство с культурным наследием города
- 👥 Истории о знаменитых личностях, связанных с Тверью
- 🚶♂️ Удобный формат экскурсии с возможностью авто-пешеходного маршрута
Что можно увидеть
- Екатерининский дворец
- Кружевной мост
- Драмтеатр сталинской эпохи
- Императорский дворец
- Трехсвятская улица
Описание экскурсии
Самое-самое в Твери
Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.
Тверь в лицах
Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нём Островский, какую деятельность здесь вёл композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А ещё я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.
Организационные детали
- Дети до 12 лет посещают экскурсию бесплатно
- По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате (на такси или вашем транспорте)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4771 туриста
Меня зовут Виктория, я родилась и выросла в Твери. Окончила местный университет, и вот уже более 10 лет провожу экскурсии по любимому городу. Моя главная цель — заинтересовать историей страны и вызвать желание вернуться в наш край.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 140 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Брали экскурсию на большую компанию разного возраста, материал конечно больше для старшего поколения, не детский, но места интересны всем. Нам понравилось, спасибо Виктории!
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О
Всё было просто отлично. Встреча состоялась в удобное для нас время. Рассказ гида о достопримечательностях города, об истории и людях был настолько интересным, что просто завораживал. На все текущие вопросы по теме экскурсии, да и просто про жизненные ситуации мы получали исчерпывающие ответы.
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В
Добрый день! Была с Викторией на экскурсии 05.10. Все прошло легко, весело и очень интересно. Погрузилась в историю города, посмотрела архитектуру. Очень понравилось, что была возможность посмотреть на какие то места "до" и "после". И самое главное, что это осталось в памяти!
Спасибо за экскурсию!
Спасибо за экскурсию!
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И
Виктория замечательный гид! Не смотря на лютую погоду провела экскурсию максимально насыщенно, интересно, познавательно, отвечала на вопросы, была с нами в контакте, что немаловажно. Очень довольны.
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Заказали индивидуальную экскурсию. Практически в день приезда. Попросили провести её с 14.00. нам предложили с 15.00. что нас ещё больше устроило. Потом нам предложили перенести место встречи что бы не
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В
Большое спасибо Виктории за отличную экскурсию. Мы в Твери не первый раз, но информация и уровень подачи нам очень понравились.
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