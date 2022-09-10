Тверь: знакомство с городом

Погулять по историческому центру и оценить его главные места на обзорной экскурсии

5
10 отзывов
Прошлое Твери наполнено таинственными легендами, героическими событиями и удивительными происшествиями.

А сколько выдающихся людей родились в столице Верхневолжья! Всё это мы обсудим на душевной и познавательной прогулке по городу.

Кроме интересных разговоров, будет много достопримечательностей: дворцы, мосты, набережные и артефакты советского времени.
Тверь: знакомство с городом
Тверь: знакомство с городом
Тверь: знакомство с городом
Тверь: знакомство с городом
Тверь: знакомство с городом
Тверь: знакомство с городом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Твери

Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.

Тверь в лицах

Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нем Островский, какую деятельность здесь вел композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А еще я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на такси или вашем транспорте).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Любовь
10 сен 2022
Экскурсия очень понравилась, интересный маршрут, увлекательный рассказ экскурсовода Виктории, влюблённой в свой город. Спасибо большое Виктории за прогулку.
О
25 авг 2022
Виктория очень приятный в общении человек, всё доступно и интересно доносит информацию. Рекомендую.
Н
24 авг 2022
Интересная, насыщенная экскурсия
Н
23 авг 2022
Были с мужем, познавательная получилась прогулка. Виктория очень приятный человек и отличный экскурсовод, рассказала про город, ответила на все вопросы. Нам понравилось!
Екатерина
22 авг 2022
Хорошая пешеходная обзорная экскурсия, неутомительная по времени и километражу. Спасибо большое Виктории за интересный рассказ о городе. Было приятно слушать грамотную речь, смотреть приготовленные фотоматериалы и узнавать факты, которые не знала раньше.
Н
18 авг 2022
Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с городом. Интересно, доступно, познавательно. Спасибо!
А
15 авг 2022
Этой экскурсии вполне хватит для знакомства со старым городом. Виктория хороший рассказчик и приятный человек.
Н
14 авг 2022
Отличная экскурсия, прошла по грамотно построенному маршруту. Виктория прекрасный экскурсовод, который очень любит и гордится своим городом. Виктория может не только рассказывать, но ещё слушать и слышать пожелания гостей города. Спасибо большое, всем советую!
Александра
10 авг 2022
Виктория впечатлила нас знанием истории города и своей любовью к нему. Благодарны за информативную и лёгкую прогулку по городу. Полюбили Тверь и многое узнали о ней, благодаря нашему гиду!
П
31 июля 2022
Хотим выразить огромную благодарность Виктории за проведённую экскурсию по Твери.
Экскурсия была содержательной, познавательной, но при этом прошла легко и непринуждённо. Виктория очень приятный и увлечённый своим делом человек. Рекомендуем однозначно.
Эвелина и Павел.

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