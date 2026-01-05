Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Твери, где каждый уголок хранит свои загадки и истории.Мы пройдемся по местам, где судьбы города переплетались с жизнью выдающихся личностей, таких как Пушкин и

Островский. Вы увидите архитектурные шедевры разных эпох, от Екатерининского дворца до Кружевного моста, и услышите увлекательные рассказы о прошлом и настоящем Твери. Эта прогулка подарит вам не только новые знания, но и яркие впечатления от великолепия старинных улиц и панорамы Волги. Не упустите шанс окунуться в атмосферу города с богатым культурным наследием и уникальным духом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Твери

Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.

Тверь в лицах

Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нём Островский, какую деятельность здесь вёл композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А ещё я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.

Организационные детали