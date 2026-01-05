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Тверь: знакомство с городом

Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Твери, где каждый уголок хранит свои загадки и истории.

Мы пройдемся по местам, где судьбы города переплетались с жизнью выдающихся личностей, таких как Пушкин и
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Островский.

Вы увидите архитектурные шедевры разных эпох, от Екатерининского дворца до Кружевного моста, и услышите увлекательные рассказы о прошлом и настоящем Твери.

Эта прогулка подарит вам не только новые знания, но и яркие впечатления от великолепия старинных улиц и панорамы Волги. Не упустите шанс окунуться в атмосферу города с богатым культурным наследием и уникальным духом

5
140 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в богатую историю Твери
  • 🏰 Осмотр уникальных архитектурных памятников
  • 🌉 Прогулка по живописной набережной Волги
  • 🎭 Знакомство с культурным наследием города
  • 👥 Истории о знаменитых личностях, связанных с Тверью
  • 🚶‍♂️ Удобный формат экскурсии с возможностью авто-пешеходного маршрута
Тверь: знакомство с городом
Тверь: знакомство с городом
Тверь: знакомство с городом

Что можно увидеть

  • Екатерининский дворец
  • Кружевной мост
  • Драмтеатр сталинской эпохи
  • Императорский дворец
  • Трехсвятская улица

Описание экскурсии

Самое-самое в Твери

Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.

Тверь в лицах

Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нём Островский, какую деятельность здесь вёл композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А ещё я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет посещают экскурсию бесплатно
  • По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате (на такси или вашем транспорте)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4771 туриста
Меня зовут Виктория, я родилась и выросла в Твери. Окончила местный университет, и вот уже более 10 лет провожу экскурсии по любимому городу. Моя главная цель — заинтересовать историей страны и вызвать желание вернуться в наш край.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
133
4
6
3
1
2
1
Ольга
Брали экскурсию на большую компанию разного возраста, материал конечно больше для старшего поколения, не детский, но места интересны всем. Нам понравилось, спасибо Виктории!
Брали экскурсию на большую компанию разного возраста, материал конечно больше для старшего поколения, не детский, но
Брали экскурсию на большую компанию разного возраста, материал конечно больше для старшего поколения, не детский, но
Брали экскурсию на большую компанию разного возраста, материал конечно больше для старшего поколения, не детский, но
Брали экскурсию на большую компанию разного возраста, материал конечно больше для старшего поколения, не детский, но
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О
Всё было просто отлично. Встреча состоялась в удобное для нас время. Рассказ гида о достопримечательностях города, об истории и людях был настолько интересным, что просто завораживал. На все текущие вопросы по теме экскурсии, да и просто про жизненные ситуации мы получали исчерпывающие ответы.
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В
Добрый день! Была с Викторией на экскурсии 05.10. Все прошло легко, весело и очень интересно. Погрузилась в историю города, посмотрела архитектуру. Очень понравилось, что была возможность посмотреть на какие то места "до" и "после". И самое главное, что это осталось в памяти!
Спасибо за экскурсию!
Добрый день! Была с Викторией на экскурсии 05.10. Все прошло легко, весело и очень интересно. Погрузилась
Добрый день! Была с Викторией на экскурсии 05.10. Все прошло легко, весело и очень интересно. Погрузилась
Добрый день! Была с Викторией на экскурсии 05.10. Все прошло легко, весело и очень интересно. Погрузилась
Добрый день! Была с Викторией на экскурсии 05.10. Все прошло легко, весело и очень интересно. Погрузилась
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И
Виктория замечательный гид! Не смотря на лютую погоду провела экскурсию максимально насыщенно, интересно, познавательно, отвечала на вопросы, была с нами в контакте, что немаловажно. Очень довольны.
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Алексей
Заказали индивидуальную экскурсию. Практически в день приезда. Попросили провести её с 14.00. нам предложили с 15.00. что нас ещё больше устроило. Потом нам предложили перенести место встречи что бы не
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так далеко от автобусной остановки. Всё началось как и спланировали. Виктория провела прекрасную экскурсию. Ответила на все наши вопросы. Что нас очень порадовало. Узнали много нового. Время пролетело настолько быстро, что мы даже не заметили. Вместо двух с половиной часов экскурсия продлилась три часа. Большое спасибо за познавательный материал. Всё прошло отлично. Впечатлений море. Ох уж этот мороз. Он своё дело тоже делает. Но если одеться потеплее, то всё будет в норме. Можно зайти и в кафе погреться по желанию. О чем Виктория нас тоже проинформировала. Так что всё хорошо. И этот стиль проведения экскурсии кроме основного материала, вопрос -ответ. Оченьнас всегда радует и помогает. Так что советуем, если хотите узнать о городе побольше. Лучше экскурсия. С уважением. Виктория, вам отдельное спасибо.

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В
Большое спасибо Виктории за отличную экскурсию. Мы в Твери не первый раз, но информация и уровень подачи нам очень понравились.
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