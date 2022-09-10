Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.
Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нем Островский, какую деятельность здесь вел композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А еще я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.
По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на такси или вашем транспорте).