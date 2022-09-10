Прошлое Твери наполнено таинственными легендами, героическими событиями и удивительными происшествиями. А сколько выдающихся людей родились в столице Верхневолжья! Всё это мы обсудим на душевной и познавательной прогулке по городу. Кроме интересных разговоров, будет много достопримечательностей: дворцы, мосты, набережные и артефакты советского времени.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Твери

Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.

Тверь в лицах

Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нем Островский, какую деятельность здесь вел композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А еще я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на такси или вашем транспорте).