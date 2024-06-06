Экскурсии Твери об истории и архитектуре

Найдено 16 экскурсий в категории «История и архитектура» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
118 отзывов
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: у ТЦ «Этажи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Тверь - европейский город 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950 за человека
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 10 чел.
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
190 отзывов
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700 за человека
Индивидуальная экскурсия: «Тверь - город-первоиспытатель»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Экскурсия «Тверь - город-первоиспытатель»: путешествие в историю
Откройте для себя уникальную историю Твери в индивидуальной прогулке по её знаковым местам
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
42 отзыва
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100 за человека
Тверь - место первых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тверь - место первых: путешествие сквозь века и истории
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Твери, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Были в Твери с 3 июня по 5 июня 2024года. Заказывали: квест- экскурсию « Гуляем по Твери» 4 июня 2024г.,
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    в 10.00 - гид Екатерина Родионова. Большое спасибо за великолепную экскурсию-квест по Твери. Всё было познавательно и хорошо организавано. Получили массу положительных эмоций. Будем рекомендовать друзьям. Были с мужем и внучкой 11 лет.

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
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    не первый раз. Подача материала органичная, темп экскурсии прогулочный, поскольку были в городе не впервые, Екатерина спросила наши пожелания по маршруту и предложила свой вариант. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем желающим прогуляться по городу в компании милой, обаятельной, внимательной к гостям девушки, отлично знающей свой город и готовой поделиться знаниями с вами.

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
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    13 лет. Сами живём в Твери, но некоторые моменты истории города узнали впервые. Дети активно вспоминали пройденный в школе материал, хотя с предметом не очень дружны. Хочется, чтобы подобные экскурсии разработали и по другим уголкам нашего города.

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас
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    очень впечатлил живой искромётный рассказ о истории этого уникального комплекса, владение обширной информацией и фактами, творческая атмосфера взаимодействия рассказчика и слушателей, воодушевление и энтузиазм настоящего знатока истории Тверского края. Даже после двухчасового хождения по городку нам не хотелось расставаться с нашим экскурсоводом. Искренняя признательность и пожелание успехов в добрых трудах!

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
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  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
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    на город и жителей другими глазами. Очень хороший маршрут, подача материала, живо и интересно. Немного совсем поработать с дикцией и будет вообще все безупречно.

    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
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  3. Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
  4. Морозовский городок - самый первый микрорайон России
  5. Тверь: истории и легенды
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "История и архитектура" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 535 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 1210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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