читать дальше на город и жителей другими глазами. Очень хороший маршрут, подача материала, живо и интересно. Немного совсем поработать с дикцией и будет вообще все безупречно.

Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела