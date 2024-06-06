1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: у ТЦ «Этажи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Тверь - город-первоиспытатель»: путешествие в историю
Откройте для себя уникальную историю Твери в индивидуальной прогулке по её знаковым местам
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тверь - место первых: путешествие сквозь века и истории
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Твери, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Были в Твери с 3 июня по 5 июня 2024года. Заказывали: квест- экскурсию « Гуляем по Твери» 4 июня 2024г.,
- ООксана5 июня 2024Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
- ААнна3 июня 2024Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ААлексей3 июня 2024Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ААнтонина2 июня 2024Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
- ППавел2 июня 2024Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
- ЮЮлия1 июня 2024Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «История и архитектура»
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