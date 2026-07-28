24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете историю основания Твери и великого Тверского княжества, увидите главную святыню нашей земли — Спасо-Преображенский собор, погуляете по территории бывшего Кремля, насладитесь чудесными пейзажами на городской набережной. Я расскажу о противостоянии Твери и Москвы за право называться столицей Руси и о жизни и героическом поступке местного небесного покровителя — князя Михаила Тверского.
Образцовая Тверь
Прогулка по историческому центру откроет вам секреты знаменитой планировки Твери. Вы пройдете вдоль парадных волжских фасадов, впечатлитесь Императорским дворцом, из окон которого Екатерина II любовалась Волгой, и узнаете, какие еще царские особы в нем жили. Кроме того, увидите памятник купцу Афанасию Никитину, услышите о его знаменитом путешествии и насладитесь великолепным видом на Старый и Новый волжские мосты.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
По желанию можно провести экскурсию на вашем автомобиле или на моем транспорте. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2897 туристов
Меня зовут Марина, я аттестованный гид по Твери. Очень люблю свой город и горжусь им. Моя главная задача на экскурсиях — передать вам это чувство. А также показать лучшие места Твери и интересно о них рассказать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 572 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алина
Ходили на экскурсию с Мариной — впечатления самые лучшие! Она рассказала мног деталей и интересных фактов: живые истории, которые оживают. Было очень интересно и познавательно. Хочется выразить благодарность за прекрасно организованную и содержательную экскурсию ✨ Порекомендовала места в которые можно сходить погулять и что посмотреть, где отведать местную кухню. Атмосфера на протяжении всей экскурсии получилась очень дружелюбной 🌸
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Т
Татьяна
Дата посещения: 22 ноя 2025
Если вы едете в Тверь , то очень рекомендую посмотреть город под руководством Марины. Очень позитивная, знающая и любящая свой город. Прогулка с Мариной это праздник. В холодный и пасмурный день мы отгуляли 3 часа на одном дыхании и было мало.
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А
Александр
Экскурсия прошла на «отлично»! Экскурсовод очень позитивный и доброжелательный человек, интересно и понятно рассказывает, прекрасно владеет материалом! Спасибо огромное!
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Анна
Как же нам повезло оказаться на экскурсии с Мариной! Прогулка получилась невероятно душевной, познавательной и чрезвычайно весёлой!) Мы, 14 дамочек, с приподнятым настроением (и это не то, о чем вы читать дальшеуменьшить
подумали), много смеялись, задавали вопросы, перебивали (хулиганки), но Марине кажется с нами было комфортно и тоже зарядилась нашим настроением. Было безумно интересно, каждый факт, каждая история - картинки в голове, а как это было в то время. Мы прошли большой маршрут, пересекли два моста, очень красивых! и даже не устали. Первое знакомство с Тверью обязательно доверяйте Марине!) Спасибо вам огромное за вас! Желаем процветания и классных клиентов!)
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V
Vadim
Выбирали экскурсию по отзывам и нисколько не пожалели. Все прошло просто замечательно, гуляли по городу, было прохладно - зашли в кафе попить чай, но при этом продолжая слушать историю города. Прогулка была настолько душевной, что было ощущение, что мы приехали просто к знакомой, которая живет в Твери) Интересно, познавательно, комфортный маршрут, при следующей поездке обязательно еще раз обратимся к Марине)
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о
ольга
Прекрасная экскурсия, рекомендую всем, особенно, кто в первый раз в Твери. Марина яркий, обаятельный и внимательный экскурсовод. Рассказ о городе, его истории, достопримечательностях, известных личностях, связанных с этим городом, получился увлекательным, живым, информативным и незабываемым. Поездка получилась познавательная и интересная. Благодарим от души!