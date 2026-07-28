24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите все важнейшие места древнего города, раскроете тайну его планировки, погуляете по набережной и найдете единственное напоминание о Кремле. Я не только расскажу мифы и легенды прошлого, но и помогу понять, чем живет Тверь сегодня и что отличает ее от других городов страны.

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Описание экскурсии

Тверь сквозь столетия

Вы узнаете историю основания Твери и великого Тверского княжества, увидите главную святыню нашей земли — Спасо-Преображенский собор, погуляете по территории бывшего Кремля, насладитесь чудесными пейзажами на городской набережной. Я расскажу о противостоянии Твери и Москвы за право называться столицей Руси и о жизни и героическом поступке местного небесного покровителя — князя Михаила Тверского.

Образцовая Тверь

Прогулка по историческому центру откроет вам секреты знаменитой планировки Твери. Вы пройдете вдоль парадных волжских фасадов, впечатлитесь Императорским дворцом, из окон которого Екатерина II любовалась Волгой, и узнаете, какие еще царские особы в нем жили. Кроме того, увидите памятник купцу Афанасию Никитину, услышите о его знаменитом путешествии и насладитесь великолепным видом на Старый и Новый волжские мосты.

Организационные детали