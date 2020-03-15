24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
Вы увидите все важнейшие места древнего города, раскроете тайну его планировки, погуляете по набережной и найдете единственное напоминание о Кремле.

Я не только расскажу мифы и легенды прошлого, но и помогу понять, чем живет Тверь сегодня и что отличает ее от других городов страны.
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Михаила Тверского
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У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Тверь вчера и сегодня
Тверь вчера и сегодня

Что вас ожидает

Тверь сквозь столетия
Вы узнаете историю основания Твери и великого Тверского княжества, увидите главную святыню нашей земли — Спасо-Преображенский собор, погуляете по территории бывшего Кремля, насладитесь чудесными пейзажами на городской набережной и услышите легенду о древнем Отроч-Успенском монастыре. Я расскажу о противостоянии Твери и Москвы за право называться столицей Руси и о жизни и героическом поступке местного небесного покровителя — князя Михаила Тверского.

Образцовая Тверь
Прогулка по историческому центру откроет вам секреты знаменитой планировки Твери. Вы пройдете вдоль парадных волжских фасадов, впечатлитесь Императорским дворцом, из окон которого Екатерина II любовалась Волгой, и узнаете, какие еще царские особы в нем жили. Кроме того, рассмотрите памятник купцу Афанасию Никитину, услышите о его знаменитом путешествии и насладитесь великолепным видом на Старый и Новый волжские мосты.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • По желанию можно провести экскурсию на вашем автомобиле или на моем транспорте. Детали уточняйте в личном сообщении.
Тверь вчера и сегодня
Тверь вчера и сегодня
Тверь вчера и сегодня
Тверь вчера и сегодня
Тверь вчера и сегодня
Тверь вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Михаила Тверского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я аттестованный гид по Твери. Очень люблю свой город и горжусь им. Моя главная задача на экскурсиях — передать вам это чувство. А также показать лучшие места Твери и интересно о них рассказать!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
С удовольствием совершили пешую экскурсию по Твери с Мариной. С большим интересом послушали рассказ о прошлом и настоящем города и прославивших его людях. Экскурсия была продуманной, информативный и уютной. Огромное спасибо!
13 марта 2020
Полный восторг от экскурсии по Твери с гидом Мариной! Информация подаётся очень интересно, порой кажется, что смотришь захватывающее историческое кино! Все временные и хронологические факты вплетены в живую историю города с известными людьми и героями. Во время экскурсии был сильный ветер и дождик, пришлось зайти в прекрасное кафе на набережной, где повествование гида продолжилось под горячий кофе. Экскурсия сопровождалась интереснейшими архивными фотографиями, так, что живо представлялись ушедшие времена и эпохи. Марина также помогала фотографировать нас в видовых точках и посоветовала, где купить вкусные сувениры и куда пойти самостоятельно вечером. Огромное спасибо! Открываем для себя Россию!
11 марта 2020
Погода немного подкачала, но это не помешало нашей компании получить удовольствие от экскурсии. Прекрасный рассказ. Спасибо огромное. Время провели с пользой.
8 марта 2020
Марина замечательный и увлеченный рассказчик, приятный и отзывчивый гид.
Спасибо!
2 марта 2020
Экскурсовод Марина очень грамотно провела экскурсию,отличное знание материалы,умело построенный маршрут,хорошо поставленный голос,владение аудиторией.Умело пользовалась вспомогательным материалом,в виде исторических фотографий,которые отлично дополняли подачу материала.Ответила на все поставленные вопросы.Трехчасовая экскурсия прошла динамично,на одном дыхании и оставила очень приятное впечатление о городе,его людях и достопримечательностях.Большое спасибо!
Лена
26 февраля 2020
. Была на экскурсии с Мариной 22 февраля, и мне все искренне понравилось: и прекрасный старинный город Тверь , и экскурсия, с подробными историческими отступлениями, замечательно дополненными альбомом гида с потрясающе интересными фотографиями, картинами и другими иллюстрациями, и сама Марина - очень живой, тёплый и душевный человек, готовый делиться своими глубочайшими познаниями и любовью к
Твери. Спасибо большое!
23 февраля 2020
Мы очень благодарны Марине за интересную и отлично организованную экскурсию. Время пролетело незаметно. Город очень понравился.
19 февраля 2020
Спасибо Марине за приятную экскурсию!!! В Твери мы были проездом, но после экскурсии захотелось ещё раз вернуться в город. Теперь уж летом, когда потеплее и позеленее. Марина очень интересно рассказывает, понятно и доступно даже для 10-летнего ребёнка. Мармелад мы купили. Отобедали там, где Вы рекомендовали. Все понравилось. Мармелад действительно хорош. Спасибо Вам огромное.
16 февраля 2020
Благодарим Марину за тёплый прием. Провели время продуктивно, узнали интересные истории города. Рекомендуем!
27 января 2020
Всем кто планирует посетить Тверь рекомендуем знакомиться с богатой историей этого замечательного и очень красивого города обязательно с экскурсоводом Мариной, которая является настоящим профессионалом своего дела. Глубокое знание истории города, наличие дополнительного архивного материала, внимательное отношение к аудитории и искреннее желание поделиться своими знаниями делает Марину экскурсоводом экстра класса.
Кроме того, в ходе экскурсии Марина подробно рассказала о Твери наших дней, дав прекрасные рекомендации по нашим дальнейшим прогулкам по городу и его окресностям.
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Марина спасибо Вам огромное за радушный прием. Обязательно вернемся, хочется увидеть Тверь в зелени.
Ещё 14 отзывов

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