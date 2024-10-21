Тверь, столица Верхневолжья, славится своей богатой историей и выдающимися личностями.
На экскурсии вы узнаете о героических событиях, легендах и удивительных происшествиях, связанных с городом.
Прогулка включает посещение Екатерининского дворца, Кружевного моста, Драмтеатра
На экскурсии вы узнаете о героических событиях, легендах и удивительных происшествиях, связанных с городом.
Прогулка включает посещение Екатерининского дворца, Кружевного моста, Драмтеатра
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Самое-самое в Твери
Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.
Тверь в лицах
Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нём Островский, какую деятельность здесь вёл композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А ещё я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.
в среду и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Афанасия Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 1325 туристов
Меня зовут Виктория, я родилась и выросла в Твери. Окончила местный университет, и вот уже более 10 лет провожу экскурсии по любимому городу. Моя главная цель — заинтересовать историей страны и вызвать желание вернуться в наш край.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2024
Спасибо большое Виктории за очень интересную обзорную экскурсию по Твери. 2,5 часа пролетели незаметно. Гостям из двух столиц очень понравилось. Даже для меня (жителя Твери) было много новой и интересной информации. Виктория очень приятная девушка, рассказывала с большим интересом. Всем рекомендую!
А
Анастасия
18 окт 2024
Очень понравилась экскурсия и гид Виктория! Рекомендую всем!
Олеся
17 окт 2024
Мне очень понравилось на этой экскурсии, несмотря на дождливую погоду, экскурсовод старалась нас увлечь и рассказать интересные факты. Экскурсия содержательная, объёмная по знаковым местам. Виктория очень доброжелательный человек. Спасибо за положительные эмоции от Твери. . Низкий поклон за ваш труд, ведь плата совсем небольшая.
Марьям
13 окт 2024
Замечательная обзорная экскурсия по центру Твери. Увидели все самое красивое,узнали все самое важное. И даже дождь с ветром не смогли испортить прекрасное впечатление✨
Спасибо большое. Рекомендую
Спасибо большое. Рекомендую
н
наталья
12 окт 2024
Виктория -эрудированный экскурсовод, все очень понравилось, очень благодарны!!
Б
Бурлаченко
11 окт 2024
Спасибо большое Виктории за интересную и проведенную с энтузиазмом экскурсию!
Так держать! 🙏🏻👍
Так держать! 🙏🏻👍
Валентина
11 окт 2024
Отличная экскурсия! Много информации о городе, Виктория любит свой город и разбирается в истории. Советую! Маршрут комфортный. Тверь в последние годы расцвела!
И
Ирина
10 окт 2024
Виктория очень грамотно и творчески провела экскурсию и знакомство с городом состоялось! Большое спасибо гиду за радушие и доброжелательность, провели время интересно и познавательно.
з
зарина
30 сен 2024
Отличный гид, очень интересно рассказала про город, даже показывала фотографии, получилось отличное погружение в историю.
Благодарю за экскурсию!
Благодарю за экскурсию!
Н
Наталья
29 сен 2024
Посетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много о городе и его истории. Виктория большой профессионал своего дела, любящая свой город. Время пролетело незаметно и об экскурсии остались очень хорошие впечатления!
А
Антошина
28 сен 2024
Хотим выразить огромную благодарность Виктории за очень увлекательную и содержательную экскурсию! Было интересно и мне и дочке (11 лет). Город просто очаровал!
Е
Егор
24 сен 2024
Были с женой на экскурсии у Виктории 21 сентября. Два с половиной часа пролетели незаметно и интересно. Информация об истории и развитии города преподносилась легко, увлекательно и с юмором. Экскурсовод
Ю
Юлия
19 сен 2024
Залог успеха любого экскурсовода - любовь к тому, что ты делаешь! Это про Викторию.
Любовь, гордость и знание города, структурированный материал, умение ориентироваться на настроение и особенности группы, продуманный маршрут, личная харизма. Думала устану, но нет, время прошло незаметно. Спасибо!
Любовь, гордость и знание города, структурированный материал, умение ориентироваться на настроение и особенности группы, продуманный маршрут, личная харизма. Думала устану, но нет, время прошло незаметно. Спасибо!
Р
Ростислав
15 сен 2024
Твери очень необходимы автомобильно-пешеходные экскурсии и разнообразные по тематике. А сейчас есть только одна, чтобы попасть на которую нужно бронировать её за месяц! Это большой минус организаторам экскурсионного обслуживания города.
Входит в следующие категории Твери
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