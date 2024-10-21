Тверь, столица Верхневолжья, славится своей богатой историей и выдающимися личностями.На экскурсии вы узнаете о героических событиях, легендах и удивительных происшествиях, связанных с городом.Прогулка включает посещение Екатерининского дворца, Кружевного моста, Драмтеатра

сталинской эпохи и Императорского дворца. Также вы пройдётесь по живописной набережной Волги и Трехсвятской улице, ощутив ритм современного города. Узнайте, что привлекало сюда Пушкина, Островского и Александрова, и какую роль Тверь играла в истории страны

Описание экскурсии

Самое-самое в Твери

Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.

Тверь в лицах

Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нём Островский, какую деятельность здесь вёл композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А ещё я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.