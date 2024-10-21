Тверь: знакомство с городом (в группе)

Прошлое Твери наполнено легендами и героическими событиями. Прогулка по городу раскроет вам дворцы, мосты и набережные, а также удивительные истории
Тверь, столица Верхневолжья, славится своей богатой историей и выдающимися личностями.

На экскурсии вы узнаете о героических событиях, легендах и удивительных происшествиях, связанных с городом.

Прогулка включает посещение Екатерининского дворца, Кружевного моста, Драмтеатра
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сталинской эпохи и Императорского дворца.

Также вы пройдётесь по живописной набережной Волги и Трехсвятской улице, ощутив ритм современного города.

Узнайте, что привлекало сюда Пушкина, Островского и Александрова, и какую роль Тверь играла в истории страны

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Богатая история и легенды
  • 🏰 Величественные дворцы и мосты
  • 🌊 Живописная набережная Волги
  • 🎭 Драмтеатр сталинской эпохи
  • 👥 Знаменитые личности и их истории
    • Тверь: знакомство с городом (в группе)
    Тверь: знакомство с городом (в группе)
    Тверь: знакомство с городом (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 12:00, 15:00

    Что можно увидеть

  • Екатерининский дворец
  • Кружевной мост
  • Драмтеатр сталинской эпохи
  • Императорский дворец
  • Трехсвятская улица
  • Набережная Волги

    • Описание экскурсии

    Самое-самое в Твери

    Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи. Прогуляетесь по живописной набережной Волги и по «парадному коридору» Твери — бывшей Миллионной улице. Оцените великолепный Императорский дворец и услышите его историю. А на пешеходной Трехсвятской ощутите ритм современного города.

    Тверь в лицах

    Благодаря близости к столицам, Тверь видела многих известных личностей. Что влекло в наш край Пушкина, что думал о нём Островский, какую деятельность здесь вёл композитор Александров? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии! А ещё я расскажу о роли Твери в истории страны: о том, в какие важные политические, экономические и культурные процессы она была включена.

    в среду и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет600 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На набережной Афанасия Никитина
    Когда и сколько длится?
    Когда: в среду и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 14 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    14
    4
    3
    2
    1
    Е
    21 окт 2024
    Спасибо большое Виктории за очень интересную обзорную экскурсию по Твери. 2,5 часа пролетели незаметно. Гостям из двух столиц очень понравилось. Даже для меня (жителя Твери) было много новой и интересной информации. Виктория очень приятная девушка, рассказывала с большим интересом. Всем рекомендую!
    А
    18 окт 2024
    Очень понравилась экскурсия и гид Виктория! Рекомендую всем!
    Олеся
    17 окт 2024
    Мне очень понравилось на этой экскурсии, несмотря на дождливую погоду, экскурсовод старалась нас увлечь и рассказать интересные факты. Экскурсия содержательная, объёмная по знаковым местам. Виктория очень доброжелательный человек. Спасибо за положительные эмоции от Твери. . Низкий поклон за ваш труд, ведь плата совсем небольшая.
    Мне очень понравилось на этой экскурсии, несмотря на дождливую погоду, экскурсовод старалась нас увлечь и рассказатьМне очень понравилось на этой экскурсии, несмотря на дождливую погоду, экскурсовод старалась нас увлечь и рассказатьМне очень понравилось на этой экскурсии, несмотря на дождливую погоду, экскурсовод старалась нас увлечь и рассказать
    Марьям
    13 окт 2024
    Замечательная обзорная экскурсия по центру Твери. Увидели все самое красивое,узнали все самое важное. И даже дождь с ветром не смогли испортить прекрасное впечатление✨
    Спасибо большое. Рекомендую
    н
    12 окт 2024
    Виктория -эрудированный экскурсовод, все очень понравилось, очень благодарны!!
    Б
    11 окт 2024
    Спасибо большое Виктории за интересную и проведенную с энтузиазмом экскурсию!
    Так держать! 🙏🏻👍
    Валентина
    11 окт 2024
    Отличная экскурсия! Много информации о городе, Виктория любит свой город и разбирается в истории. Советую! Маршрут комфортный. Тверь в последние годы расцвела!
    Отличная экскурсия! Много информации о городе, Виктория любит свой город и разбирается в истории. Советую! МаршрутОтличная экскурсия! Много информации о городе, Виктория любит свой город и разбирается в истории. Советую! МаршрутОтличная экскурсия! Много информации о городе, Виктория любит свой город и разбирается в истории. Советую! МаршрутОтличная экскурсия! Много информации о городе, Виктория любит свой город и разбирается в истории. Советую! Маршрут
    И
    10 окт 2024
    Виктория очень грамотно и творчески провела экскурсию и знакомство с городом состоялось! Большое спасибо гиду за радушие и доброжелательность, провели время интересно и познавательно.
    з
    30 сен 2024
    Отличный гид, очень интересно рассказала про город, даже показывала фотографии, получилось отличное погружение в историю.
    Благодарю за экскурсию!
    Отличный гид, очень интересно рассказала про город, даже показывала фотографии, получилось отличное погружение в историю.Отличный гид, очень интересно рассказала про город, даже показывала фотографии, получилось отличное погружение в историю.Отличный гид, очень интересно рассказала про город, даже показывала фотографии, получилось отличное погружение в историю.Отличный гид, очень интересно рассказала про город, даже показывала фотографии, получилось отличное погружение в историю.Отличный гид, очень интересно рассказала про город, даже показывала фотографии, получилось отличное погружение в историю.
    Н
    29 сен 2024
    Посетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много о городе и его истории. Виктория большой профессионал своего дела, любящая свой город. Время пролетело незаметно и об экскурсии остались очень хорошие впечатления!
    Посетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много оПосетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много оПосетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много оПосетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много оПосетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много оПосетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много оПосетили замечательный город Тверь. Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурсию! Мы узнали очень много о
    А
    28 сен 2024
    Хотим выразить огромную благодарность Виктории за очень увлекательную и содержательную экскурсию! Было интересно и мне и дочке (11 лет). Город просто очаровал!
    Е
    24 сен 2024
    Были с женой на экскурсии у Виктории 21 сентября. Два с половиной часа пролетели незаметно и интересно. Информация об истории и развитии города преподносилась легко, увлекательно и с юмором. Экскурсовод
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    с удовольствием отвечала на наши вопросы, давала много советов, что еще можно посмотреть из достопримечательностей, где можно вкусно поесть. Видно, что человек любит свое дело и свой родной город. После экскурсии остались только самые теплые впечатления.

    Ю
    19 сен 2024
    Залог успеха любого экскурсовода - любовь к тому, что ты делаешь! Это про Викторию.
    Любовь, гордость и знание города, структурированный материал, умение ориентироваться на настроение и особенности группы, продуманный маршрут, личная харизма. Думала устану, но нет, время прошло незаметно. Спасибо!
    Р
    15 сен 2024
    Твери очень необходимы автомобильно-пешеходные экскурсии и разнообразные по тематике. А сейчас есть только одна, чтобы попасть на которую нужно бронировать её за месяц! Это большой минус организаторам экскурсионного обслуживания города.

    Входит в следующие категории Твери

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