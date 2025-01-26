От каменных джунглей уставшие и насладиться природой желающие — вас приглашаем! У нас на ферме — милые курочки и еноты, горячительные напитки, интересные рассказы и ароматное варенье.
Вы узнаете, как надо дрова рубить и почему тверичей козлами кличут, а ещё научитесь от души отплясывать кадриль крестьянскую.
Вы узнаете, как надо дрова рубить и почему тверичей козлами кличут, а ещё научитесь от души отплясывать кадриль крестьянскую.
Описание экскурсии
У ворот фермы встретит вас дед Степан с весёлыми частушками. Он расскажет о жизни в деревне — как зарядку делать, козу доить да дрова рубить. Покажет подворье своё. Кого только у деда нет! Тут и курочки с фазанами, и козочки с овечками, и лисички с енотами, и даже ослик Шурик.
Нахваставшись, дед Степан познакомит вас со свояченицей — тёткой Еленой. Она покажет дом свой и расскажет, почему на Руси было почётно называться козлом.
Как устанете от бесед — наряжайтесь в рубахи да сарафаны и бегите на мастер-класс по кадрили под задорную музыку и дегустацию местных напитков. А после милости просим перевести дух с чаем с блинчиками и вареньем из одуванчиков.
Организационные детали
- В стоимость включено: наше сопровождение, дегустация деревенских напитков (только для взрослых), танцевальный мастер-класс, чай и блины с вареньем
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведут сотрудники фермы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Твери
Я Анастасия — хозяйка туристической фермы. Безумно люблю свой уютный объект и гостей, которые нас посещают. Я и мои коллеги будем рады вам!Задать вопрос
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