От каменных джунглей уставшие и насладиться природой желающие — вас приглашаем! У нас на ферме — милые курочки и еноты, горячительные напитки, интересные рассказы и ароматное варенье. Вы узнаете, как надо дрова рубить и почему тверичей козлами кличут, а ещё научитесь от души отплясывать кадриль крестьянскую.

Описание экскурсии

У ворот фермы встретит вас дед Степан с весёлыми частушками. Он расскажет о жизни в деревне — как зарядку делать, козу доить да дрова рубить. Покажет подворье своё. Кого только у деда нет! Тут и курочки с фазанами, и козочки с овечками, и лисички с енотами, и даже ослик Шурик.

Нахваставшись, дед Степан познакомит вас со свояченицей — тёткой Еленой. Она покажет дом свой и расскажет, почему на Руси было почётно называться козлом.

Как устанете от бесед — наряжайтесь в рубахи да сарафаны и бегите на мастер-класс по кадрили под задорную музыку и дегустацию местных напитков. А после милости просим перевести дух с чаем с блинчиками и вареньем из одуванчиков.

Организационные детали