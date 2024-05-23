1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 мая 2024Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
- ЮЮлия17 мая 2024Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
- YYulia13 мая 2024Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
- ЕЕлена10 мая 2024Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
- ТТатьяна29 апреля 2024Экскурсия понравилась. Идея с очками, огонь. Перенеслись в другое время. Спасибо за такую возможность. В музее у воеводы, тоже понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Уникальный опыт»
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