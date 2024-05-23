Уникальный опыт – экскурсии в Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Твери, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь Михаила Круга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950 за человека
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 10 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
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    на экскурсию с мужем, мало себе представляя, кто такой Михаил Круг (ну кроме известной песни "Владимирский централ). Но мне очень понравилась экскурсия, мы заезжали в районы и места, в которые туристы редко заходят, но они тоже достойны внимания. Проводит экскурсию сестра Михаила Круга, поэтому информация должна быть максимально достоверной. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
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    экскурсии изменилось восприятие города Тверь, стали ближе эти улочки, понятна любовь певца к родным местам. Ольга очень подробно и с большой любовью к брату рассказывает о его жизни, показывает все достопримечательности упомянутые в песнях. Огромное спасибо за экскурсию.

  • Y
    Yulia
    13 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
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    Чудесное место для отдыха с детьми, прекрасная команда, вкладывающая душу в свое дело. Анна лично провела экскурсию, рассказала интересные факты и истории из жизни оленей. На ферме представлено 5 видов. Животные холеные и ухоженные, ни одного равнодушного к ним человека там нет))) Возили нас в лес, где олени на свободном выгуле, их можно кормить с рук, животные практически ручные) После напоили в трапезной чаем с пряниками, продолжая рассказывать о подопечных. К посещению обязательно! Островок спокойствия и умиротворения совсем рядом с городом и суетой, отдых для души и глаз. В следующий раз приедем с друзьями, остановимся в кемпинге на территории. Анна, спасибо вам и вашей команде за положительные эмоции!

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
    Экскурсия понравилась. Идея с очками, огонь. Перенеслись в другое время. Спасибо за такую возможность. В музее у воеводы, тоже понравилось,
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    интересная подача материала. Спасибо за то, что можно было всё потрогать руками, померить). Только было душно, было бы не плохо установить кондиционер. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тверь Михаила Круга
  2. Тверской кремль в VR-очках
  3. В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
  4. Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 950 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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