Прочитать в облике старинных улочек о том, каким город был вчера и каким он стал сегодня
Есть в Твери необычный район — Мещанская слобода.
Найти его на карте без подсказки получится не у всех, зато почувствовать себя местным здесь сможет каждый! Мы познакомим вас с купеческими династиями, городскими благотворителями и владелицей первого синематографа.
Научим определять дом, где всех визитёров встречали «прихожей» рюмочкой, ходить по городу «козлом» и правильно сервировать рождественский стол.
Найти его на карте без подсказки получится не у всех, зато почувствовать себя местным здесь сможет каждый! Мы познакомим вас с купеческими династиями, городскими благотворителями и владелицей первого синематографа.
Научим определять дом, где всех визитёров встречали «прихожей» рюмочкой, ходить по городу «козлом» и правильно сервировать рождественский стол.
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Описание
Что вас ожидает
Мещанская слобода — заповедный уголок Твери, который с каждым годом становится всё меньше. Гуляя по узким улочкам, любуясь деревянными домами и резными наличниками, вы ощутите ускользающий дух старого города. А он, словно шкатулку с чудесами, откроет перед вами свои секреты.
- На Московской площади (без площади!) вас встретят «модерновый» католический костёл и татарская соборная мечеть в новомавританском стиле. Вы узнаете про татарский «шурум-бурум» и немецкие ренсковые погреба. Научитесь пить пиво по-тверски. Увидите сохранившуюся водонапорную башню первого городского водопровода и «дворянские» общественные бани.
- На Пушкинской площади (без Пушкина!) постараемся найти остатки площади Детских садиков и купеческие цветники палисадов.
- Пивоварский переулок откроет вам тверское «Ласточкино гнездо» — частный театр купчихи Копыловой, где снимался фильм «Статский советник».
- А улица Гальянова (ныне Пушкинская) приоткроет дверь в еврейскую синагогу начала 20 века.
- По этой улице вы догуляете до фешенебельной гостиницы итальянца Пабло Гальяни с бильярдом, ресторацией и залом для игры в карты. В этом заведении тверские купчихи проматывали целые состояния своих мужей.
- На пешеходной Трёхсвятской улице — местном Арбате — вы изучите историю по архитектурным элементам уходящего тверского барокко. И, если пожелаете, прикупите знаменитые тверские «наполеонки», мармелад и зефир.
- Бонус: мы приготовили гастрономический сюрприз, который согреет вас даже в непогоду!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Наша экскурсия пешеходная. Удобная обувь и одежда по погоде сделает ваше путешествие комфортным.
- Мещанская слобода в Твери не имеет современной подсветки. В тёмное время суток путешествие будет менее впечатляющим.
- На нашей экскурсии будет интересно детям от 14 лет и старше
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле сквера героев Чернобыльцев
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 364 туристов
Здравствуйте, любознательные путешественники! Меня зовут Ольга, я историк по образованию и гид по профессии. Работаю в туризме 18 лет. Провожу экскурсии по Твери и по итальянской сырной ферме в селе Медное. Я люблю свой город: его архитектурные формы, историю и людей, вдохнувших в него жизнь. С удовольствием стану для вас «ключиком» к его душе.
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