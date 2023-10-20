Ольга — ваша команда гидов в Твери

Провели экскурсии для 364 туристов

Здравствуйте, любознательные путешественники! Меня зовут Ольга, я историк по образованию и гид по профессии. Работаю в туризме 18 лет. Провожу экскурсии по Твери и по итальянской сырной ферме в селе Медное. Я люблю свой город: его архитектурные формы, историю и людей, вдохнувших в него жизнь. С удовольствием стану для вас «ключиком» к его душе.

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