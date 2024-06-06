Тверской кремль в VR-очках

Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Три точки с погружением в древность позволят представить, как выглядел Тверской кремль, история которого насчитывает более шести веков.

Стен уже не существует, но именно они были свидетелями важнейших событий в истории
читать дальше

города и могут поведать множество интересных фактов. Знакомство с Тверским кремлём начнётся с его духовного сердца - Спасо-Преображенского собора. Вы увидите, как выглядел храм в 13 веке, и сравните с его нынешним обликом. Поднимитесь на дозорную башню и разглядите кремль сверху.

Пройдёте по местам, где когда-то располагался земляной вал, и удивитесь величавости белокаменной Владимирской башни.

Познакомитесь с пушкарем Микулой, ратником Владимиром и купцом Афанасием, а сам князь Михаил Ярославич спросит вашего совета.

Узнаете, кто и как жил в кремле, что располагалось внутри кремлёвских стен, была ли в Твери Красная площадь, кого считают первым русским шпионом и почему в Твери так популярно имя Михаил.

Эта VR-экскурсия - необычное сочетание современных технологий и глубокой древности, интересная семьям с детьми школьного возраста, взрослым путешественникам и местным жителям, которые хотят взглянуть на историю с новой стороны

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 👓 Погружение в историю с VR-очками
  2. 🏰 Уникальные исторические факты
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  4. 📜 Интересные рассказы от сотрудников музея
  5. 🚶‍♂️ Лёгкая пешеходная экскурсия

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Дозорная башня
  • Владимирская башня
Тверской кремль в VR-очках
Тверской кремль в VR-очках
Тверской кремль в VR-очках
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Знакомство с Тверским кремлём начнётся с его духовного сердца — Спасо-Преображенского собора
  • Вы посмотрите, как выглядел этот храм в 13 веке, и сравните изображение с его нынешним обликом
  • Поднимитесь на дозорную башню и разглядите кремль сверху
  • Пройдёте по местам, где когда-то располагался земляной вал, и удивитесь величавости белокаменной Владимирской башни
  • Познакомитесь с пушкарем Микулой, ратником Владимиром и купцом Афанасием, а сам князь Михаил Ярославич спросит вашего совета

Вы узнаете:

  • Кто и как жил в кремле
  • Что располагалось внутри кремлёвских стен
  • Была ли в Твери Красная площадь
  • Кого считают первым русским шпионом
  • Почему в Твери так популярно имя Михаил

Кому подойдёт программа

Эта VR-экскурсия — необычное сочетание современных технологий и глубокой древности. Она будет интересна семьям с детьми школьного возраста, а также взрослым путешественникам и местным жителям, которые хотят взглянуть на историю с новой стороны.

Организационные детали

  • Экскурсию проводят сотрудники Тверского краеведческого музея, они работают с историческими документами и умеют увлекательно преподносить информацию как взрослым, так и детям
  • Прогулка начинается от Соборной площади и заканчивается в Городском саду
  • Экскурсия пешеходная и очень лёгкая, вы точно не устанете. Там не менее мы не рекомендуем программу детям до 7 лет
  • С группой будет ответственный тех. сопровождающий, который на трёх локациях выдаст VR-очки и расскажет, как ими пользоваться

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Тверской краеведческий музей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
6 июня 2024
Замечательная экскурсия!
Решили интересно провести время с молодым человеком и посмотреть на наш родной город в ретроспективе
Детальная реконструкция стен и зданий Тверского кремля, периода 15-17 веков, в VR очках ощущается как
читать дальше

в реальности! Очень интересная подача информации экскурсоводом, который хорошо знает историю и ответы на все интересующие, в процессе интерактива, вопросы! В общем нам все очень понравилось)
Рекомендую к посещению как взрослым, так и детям)
Большое спасибо организаторам)

Рустам
5 июня 2024
Отличная экскурсия, рассказывающая о богатой истории Твери. Очень понравилась идея показывать достопримечательности с помощью очков виртуальной реальности в том виде, в котором в реальном мире уже не увидеть. У гида хороший поставленный голос и отличные знания истории. Держал интерес на протяжении всей экскурсии!
Однозначно советую каждому сходить на данное мероприятие, кому не безразлична история Руси, а в частности Твери!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыСпасо-Преображенский соборПопулярные местаДля студентовСамое главноеУникальный опытКремль

Похожие экскурсии из Твери

Тверь вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
423 отзыва
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Твери
ХорошоТам