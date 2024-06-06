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города и могут поведать множество интересных фактов. Знакомство с Тверским кремлём начнётся с его духовного сердца - Спасо-Преображенского собора. Вы увидите, как выглядел храм в 13 веке, и сравните с его нынешним обликом. Поднимитесь на дозорную башню и разглядите кремль сверху.



Пройдёте по местам, где когда-то располагался земляной вал, и удивитесь величавости белокаменной Владимирской башни.



Познакомитесь с пушкарем Микулой, ратником Владимиром и купцом Афанасием, а сам князь Михаил Ярославич спросит вашего совета.



Узнаете, кто и как жил в кремле, что располагалось внутри кремлёвских стен, была ли в Твери Красная площадь, кого считают первым русским шпионом и почему в Твери так популярно имя Михаил.



Эта VR-экскурсия - необычное сочетание современных технологий и глубокой древности, интересная семьям с детьми школьного возраста, взрослым путешественникам и местным жителям, которые хотят взглянуть на историю с новой стороны