Три точки с погружением в древность позволят представить, как выглядел Тверской кремль, история которого насчитывает более шести веков.
Стен уже не существует, но именно они были свидетелями важнейших событий в истории
Стен уже не существует, но именно они были свидетелями важнейших событий в истории
5 причин купить эту экскурсию
- 👓 Погружение в историю с VR-очками
- 🏰 Уникальные исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 📜 Интересные рассказы от сотрудников музея
- 🚶♂️ Лёгкая пешеходная экскурсия
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Дозорная башня
- Владимирская башня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Знакомство с Тверским кремлём начнётся с его духовного сердца — Спасо-Преображенского собора
- Вы посмотрите, как выглядел этот храм в 13 веке, и сравните изображение с его нынешним обликом
- Поднимитесь на дозорную башню и разглядите кремль сверху
- Пройдёте по местам, где когда-то располагался земляной вал, и удивитесь величавости белокаменной Владимирской башни
- Познакомитесь с пушкарем Микулой, ратником Владимиром и купцом Афанасием, а сам князь Михаил Ярославич спросит вашего совета
Вы узнаете:
- Кто и как жил в кремле
- Что располагалось внутри кремлёвских стен
- Была ли в Твери Красная площадь
- Кого считают первым русским шпионом
- Почему в Твери так популярно имя Михаил
Кому подойдёт программа
Эта VR-экскурсия — необычное сочетание современных технологий и глубокой древности. Она будет интересна семьям с детьми школьного возраста, а также взрослым путешественникам и местным жителям, которые хотят взглянуть на историю с новой стороны.
Организационные детали
- Экскурсию проводят сотрудники Тверского краеведческого музея, они работают с историческими документами и умеют увлекательно преподносить информацию как взрослым, так и детям
- Прогулка начинается от Соборной площади и заканчивается в Городском саду
- Экскурсия пешеходная и очень лёгкая, вы точно не устанете. Там не менее мы не рекомендуем программу детям до 7 лет
- С группой будет ответственный тех. сопровождающий, который на трёх локациях выдаст VR-очки и расскажет, как ими пользоваться
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Тверской краеведческий музей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Твери
Тверь — наш родной город! Мы любим его историю, провинциальность, древность. Хотим этой любовью поделиться с другими! Показывая Тверь сегодняшнюю и рассказывая о Твери старинной, пышной императорской, экономной купеческой, строго-регулярной и хаотично-беспорядочной, хотим поделиться с вами любовью к этому удивительному городу. Он может вдохновлять и заряжать энергией, которой мы и поделимся с вами на экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
6 июня 2024
Замечательная экскурсия!
Решили интересно провести время с молодым человеком и посмотреть на наш родной город в ретроспективе
Детальная реконструкция стен и зданий Тверского кремля, периода 15-17 веков, в VR очках ощущается как
Решили интересно провести время с молодым человеком и посмотреть на наш родной город в ретроспективе
Детальная реконструкция стен и зданий Тверского кремля, периода 15-17 веков, в VR очках ощущается как
Рустам
5 июня 2024
Отличная экскурсия, рассказывающая о богатой истории Твери. Очень понравилась идея показывать достопримечательности с помощью очков виртуальной реальности в том виде, в котором в реальном мире уже не увидеть. У гида хороший поставленный голос и отличные знания истории. Держал интерес на протяжении всей экскурсии!
Однозначно советую каждому сходить на данное мероприятие, кому не безразлична история Руси, а в частности Твери!
Однозначно советую каждому сходить на данное мероприятие, кому не безразлична история Руси, а в частности Твери!
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