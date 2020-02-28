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Старинные дома, знаменитые горожане и чудесные виды Волги на прогулке по историческому центру

Галина
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Галина – ваш гид
Тверь покорит вас уютной атмосферой, древними храмами и купеческими домами 18-19 веков.

Я расскажу, кому они принадлежали, как использовались в советское время и что происходит с ними сейчас.

А еще поделюсь историями об одном из самых знаменитых уроженцев Твери — путешественнике Афанасии Никитине.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
В гости к тверским купцам!
В гости к тверским купцам!

Что вас ожидает

Купеческие дома и улица Трехсвятская
Гуляя по живописной набережной, вы насладитесь бескрайними волжскими просторами, рассмотрите купеческие здания прошлых столетий и услышите историю Загородского посада. А на центральной торговой пешеходной улице Трехсвятской узнаете о быте тверских купцов и отыщете их дома, которые в разные времена использовались как гостиницы, трактиры и магазины.

Главные символы города
Вы узнаете, где находился тверской кремль и при каких обстоятельствах он был разрушен. А также посетите храмы, возведенные на средства купцов, узнаете об особенностях застройки города после пожара 1763 года и рассмотрите дома эпохи Екатерины Великой. Кроме того, увидите «визитную карточку» города — памятник Афанасию Никитину — и великолепный Императорский путевой дворец. Завершится экскурсия в Заволжском районе, в купеческом дворике 18 века.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть пешеходной или на вашем транспорте
  • По желанию, возможно посещение музея Тверского быта, где много дополнительной информации о местных купцах. Билет — 100 рублей, дети до 16 лет бесплатно, в пн и вт закрыт.
В гости к тверским купцам!
В гости к тверским купцам!
В гости к тверским купцам!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лена
28 февраля 2020
Огромное спасибо Галине за профессионализм! Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! За 2 часа узнала много интересного о городе, о его истории.

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