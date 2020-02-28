Что вас ожидает

Купеческие дома и улица Трехсвятская

Гуляя по живописной набережной, вы насладитесь бескрайними волжскими просторами, рассмотрите купеческие здания прошлых столетий и услышите историю Загородского посада. А на центральной торговой пешеходной улице Трехсвятской узнаете о быте тверских купцов и отыщете их дома, которые в разные времена использовались как гостиницы, трактиры и магазины.

Главные символы города

Вы узнаете, где находился тверской кремль и при каких обстоятельствах он был разрушен. А также посетите храмы, возведенные на средства купцов, узнаете об особенностях застройки города после пожара 1763 года и рассмотрите дома эпохи Екатерины Великой. Кроме того, увидите «визитную карточку» города — памятник Афанасию Никитину — и великолепный Императорский путевой дворец. Завершится экскурсия в Заволжском районе, в купеческом дворике 18 века.