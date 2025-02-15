Сделать бальзам для губ своими руками очень просто. Вам не придётся искать и запоминать рецепт — понадобится лишь несколько натуральных компонентов и желание творить. У вас получится интенсивно увлажняющий бальзам с лёгким пигментом и защитный крем для губ, которые подчеркнут естественную красоту и станут отражением индивидуальности.

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Описание мастер-класса

На мастер-классе в уютной студии вы научитесь создавать оттеночный бальзам и увлажняющий крем для губ. Оба средства будут содержать только натуральные ингредиенты.

Вы узнаете

Из чего состоят бальзамы для губ

Какие инструменты потребуются для создания бальзама и крема для губ

Как составить аромат и правильно смешать компоненты

Организационные детали

Если у вас есть аллергия на какие-либо компоненты природного происхождения (воск, масло и т. д.), сообщите об этом заранее.