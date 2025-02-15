Сделать бальзам для губ своими руками очень просто.
Вам не придётся искать и запоминать рецепт — понадобится лишь несколько натуральных компонентов и желание творить.
У вас получится интенсивно увлажняющий бальзам с лёгким пигментом и защитный крем для губ, которые подчеркнут естественную красоту и станут отражением индивидуальности.
Вам не придётся искать и запоминать рецепт — понадобится лишь несколько натуральных компонентов и желание творить.
У вас получится интенсивно увлажняющий бальзам с лёгким пигментом и защитный крем для губ, которые подчеркнут естественную красоту и станут отражением индивидуальности.
Описание мастер-класса
На мастер-классе в уютной студии вы научитесь создавать оттеночный бальзам и увлажняющий крем для губ. Оба средства будут содержать только натуральные ингредиенты.
Вы узнаете
- Из чего состоят бальзамы для губ
- Какие инструменты потребуются для создания бальзама и крема для губ
- Как составить аромат и правильно смешать компоненты
Организационные детали
Если у вас есть аллергия на какие-либо компоненты природного происхождения (воск, масло и т. д.), сообщите об этом заранее.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Псковской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я с радостью приглашаю вас на мастер-классы по созданию парфюма и натуральной косметики в уютную, эстетичную студии. Каждый мастер-класс проходит в душевной атмосфере, с вниманием к каждому гостю. Буду рада видеть вас!Задать вопрос
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