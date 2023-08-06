Познакомиться с историей и главными особенностями города
Тверь всегда была новаторской. Находясь между двумя столицами, она брала на себя роль экспериментатора. Ей позволялось делать то, на что Петербург с Москвой не решались.
Так, именно Тверь стала первым провинциальным городом, выстроенным по лучевой системе проектирования, а в начале 20 века наши улицы уже могли похвастаться трамваем.
Я расскажу, как формировался смелый характер Твери и как взлеты и падения создали ее особенный, неповторяемый облик.
Так, именно Тверь стала первым провинциальным городом, выстроенным по лучевой системе проектирования, а в начале 20 века наши улицы уже могли похвастаться трамваем.
Я расскажу, как формировался смелый характер Твери и как взлеты и падения создали ее особенный, неповторяемый облик.
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Описание
Что вас ожидает
Мы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французским фасадом набережной Степана Разина. Раскроем секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.
Кроме того, в нашей программе:
- Памятник Михаилу Тверскому — вы узнаете, почему площадь, на которой он стоит, пришлось переименовывать, а самого князя причислили к лику святых.
- Кинотеатр «Вулкан», открытый еще при царе и просуществовавший практически 100 лет. Его посещаемости позавидует любой современник, ведь ему удавалось принимать около миллиона зрителей в год.
- Новый мост, что старше «старого» на 50 лет.
- Площадь Ленина, которая носила имена трех вождей в разное время, и если о двоих можно догадаться, то имя третьего многих повергает в шок.
Записывайтесь на экскурсию — и я постараюсь сделать так, чтобы за 2.5 часа вы влюбились в наш замечательный город и он вам запомнился надолго!
Организационные детали
Экскурсия полностью пешая, маршрут составит 3,2 км.
в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, у памятника
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 942 туристов
Добрый день! Меня зовут Виктория, я аттестованный экскурсовод. С детства увлекаюсь историей, люблю искусство и архитектуру. На своих экскурсиях я постараюсь показать город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз. На моих прогулках не бывает скучно!:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
6 авг 2023
Безумно понравилась экскурсия! Виктория замечательный гид! Не ожидал, что групповая экскурсия может быть на столько интересной. Мой опыт подсказывал, что скорее всего будет стандартное зачитывание фактов и просто отработка времени, но оказалось всё совсем не так. Виктория очень включена в свой рассказ и подача материала происходит очень мягко, не перегружая вас цифрами. А самое главное, что она смогла найти подход к каждому туристу, кто был в нашей группе. Однозначно рекомендую!
Н
Надежда
25 июля 2023
Все очень понравилось, было интересно!
Т
Татьяна
24 июля 2023
Хорошая, познавательная экскурсия. Экскурсовод Виктория помогла узнать исторические события города Тверь, правильно организовала маршрут, очень интересно рассказывала, познакомила нас с самыми великолепными местами в городе. Спасибо Виктории. Всем рекомендую!
Е
Евгения
17 июля 2023
Были на экскурсии с Викторией 15.07. Это была одна из лучших обзорных экскурсий, на которых бывали, именно благодаря гиду. Очень интересный материал, все структурировано, понятно, интересно, и, главное, совсем не скучно. Не заметили, как быстро прошло время. Спасибо Виктории за теплые впечатления от Твери, мы обязательно вернемся за новыми экскурсиями:)
Светлана
17 июля 2023
Хотелось бы в маршрут включить посещение Морозовского городка(казарма Париж) и время начала экскурсии сместить на 11-00)
Виктория
Ответ организатора:
Светлана, спасибо вам за отзыв, хотелось бы немного дать обратной связи.
Дело в том, что добавить Морозовский городок в маршрут обзорной пешеходной экскурсии по Твери невозможно. Он находится в пяти километрах от центра города. Плюс там отдельная долгая история о развитии промышленности в стране, история самой династии Морозовых, и строительстве первого микрорайона в России - нашего Морозовского городка. Это продолжительная отдельная экскурсия, заказать которую вы могли бы на сайте у других гидов. Так же люди там не очень хорошо реагируют на большие групповые экскурсии, и сам район достаточно опасный, к сожалению(
Дело в том, что добавить Морозовский городок в маршрут обзорной пешеходной экскурсии по Твери невозможно. Он находится в пяти километрах от центра города. Плюс там отдельная долгая история о развитии промышленности в стране, история самой династии Морозовых, и строительстве первого микрорайона в России - нашего Морозовского городка. Это продолжительная отдельная экскурсия, заказать которую вы могли бы на сайте у других гидов. Так же люди там не очень хорошо реагируют на большие групповые экскурсии, и сам район достаточно опасный, к сожалению(
Ю
Юлия
17 июля 2023
Интересно рассказано, энергично и позитивно. Единственный нюанс, что надо много ходить. Не непрерывно, а в целом. Мне было нормально, но моя подруга сошла бы с маршрута. Если не любите ходить, то надо подумать
Т
Татьяна
16 июля 2023
Экскурсия интересная, Виктория классный гид. Все понравилось. Спасибо.
П
Панова
16 июля 2023
Здравствуйте! были на экскурсии 15 июля. Я не очень люблю большие группы. Группа получилась достаточно большая -22чел. # но Виктория так захватила наше внимание, что сразу же забился этот подсчёт. 2.5 пролетели не заметно и так хотелось следовать за Викторией дальше…. Спасибо большое!
В
Вероника
14 июля 2023
Была на групповой экскурсии, но она оказалась очень комфортной. В Твери уже бывала, однако экскурсовод рассказала мне много того, о чем я еще не знала. Экскурсия прошла на ура!
Сергей
12 июля 2023
Огромное спасибо Виктории, экскурсия получилась безумно живая! Сильно сомневались стоит ли брать групповую экскурсию, так как боялись, что будет сухая подача материала и долгое стояние на одних и тех же точках, но всё оказалось совсем иначе. Виктории удалось организовать экскурсию так, что ты перестаешь чувствовать дискомфорт и начинаешь воспринимать всех участников прогулки своими знакомыми. По моему это впервые на моей практике, чтобы гид действительно смог найти подход ко всем. Такому количеству энергии как у Виктории можно только позавидовать. Однозначно рекомендую и ещё раз хочу выразить огромную благодарность, спасибо!
П
Петр
10 июля 2023
Мне очень понравилось! Виктория чудесный гид, прекрасно подаёт информацию. Город Тверь оказался очень уютным, а Виктория помогла в него влюбиться. Спасибо!
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