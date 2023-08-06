Тверь всегда была новаторской. Находясь между двумя столицами, она брала на себя роль экспериментатора. Ей позволялось делать то, на что Петербург с Москвой не решались. Так, именно Тверь стала первым провинциальным городом, выстроенным по лучевой системе проектирования, а в начале 20 века наши улицы уже могли похвастаться трамваем. Я расскажу, как формировался смелый характер Твери и как взлеты и падения создали ее особенный, неповторяемый облик.

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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французским фасадом набережной Степана Разина. Раскроем секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.

Кроме того, в нашей программе:

Памятник Михаилу Тверскому — вы узнаете, почему площадь, на которой он стоит, пришлось переименовывать, а самого князя причислили к лику святых.

— вы узнаете, почему площадь, на которой он стоит, пришлось переименовывать, а самого князя причислили к лику святых. Кинотеатр «Вулкан» , открытый еще при царе и просуществовавший практически 100 лет. Его посещаемости позавидует любой современник, ведь ему удавалось принимать около миллиона зрителей в год.

, открытый еще при царе и просуществовавший практически 100 лет. Его посещаемости позавидует любой современник, ведь ему удавалось принимать около миллиона зрителей в год. Новый мост , что старше «старого» на 50 лет.

, что старше «старого» на 50 лет. Площадь Ленина, которая носила имена трех вождей в разное время, и если о двоих можно догадаться, то имя третьего многих повергает в шок.

Записывайтесь на экскурсию — и я постараюсь сделать так, чтобы за 2.5 часа вы влюбились в наш замечательный город и он вам запомнился надолго!

Организационные детали

Экскурсия полностью пешая, маршрут составит 3,2 км.