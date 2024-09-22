2 часа
Групповая
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
Погрузиться в атмосферу галантных танцев, чудесной музыки и изысканных манер
Начало: На улице Советской
Расписание: в воскресенье в 15:00 и 17:00
22 сен в 15:00
6 окт в 15:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Музей художественного стекла для детей и подростков
Познакомиться с экспозицией, понаблюдать за работой стеклодува и расписать стеклянную фигурку
Начало: В деревне Слобода
Завтра в 11:30
12 сен в 11:30
108009 720₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
24 сен в 10:00
28 сен в 10:00
4 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Мастер-классы»
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