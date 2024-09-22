Интересные программы мастер-классы Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Твери, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
2 часа
Групповая
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
Погрузиться в атмосферу галантных танцев, чудесной музыки и изысканных манер
Начало: На улице Советской
Расписание: в воскресенье в 15:00 и 17:00
22 сен в 15:00
6 окт в 15:00
3 000 за человека
Музей художественного стекла для детей и подростков
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Музей художественного стекла для детей и подростков
Познакомиться с экспозицией, понаблюдать за работой стеклодува и расписать стеклянную фигурку
Начало: В деревне Слобода
Завтра в 11:30
12 сен в 11:30
108009 720 за всё до 8 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
24 сен в 10:00
28 сен в 10:00
4 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
  2. Музей художественного стекла для детей и подростков
  3. Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Твери в сентябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 9 720 со скидкой до 10%.
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