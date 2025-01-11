Тверь кабацкая

Познакомьтесь с Тверью через её рестораны! Дегустация блюд и напитков, увлекательные истории от шеф-поваров. Не пропустите это гастрономическое приключение
Атмосферу Твери создают не только её музеи и памятники, но и гастрономические заведения.

Маршрут включает три популярных ресторана, где участники смогут попробовать блюда местной кухни и послушать увлекательные истории от шеф-поваров. Все дегустационные сеты включены в стоимость.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города через его кулинарные традиции и открыть для себя новые вкусы
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Дегустация блюд местной кухни
  • 🍷 Дегустация напитков
  • 👨‍🍳 Истории от шеф-поваров
  • 🎉 Уникальная атмосфера
  • 🗺️ Интересный маршрут
Тверь кабацкая
Тверь кабацкая
Тверь кабацкая
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Итальянский ресторан «Феличита»
  • Пивной паб «Старый чемодан»
  • Ресторан «Пино Гриджио»

Описание экскурсии

Это будет историко-гастрономическая экскурсия с дегустацией напитков и блюд тверской кухни, приготовленных специально для этой программы. Мы посетим три популярных заведения Твери:

  • Итальянский ресторан «Феличита»
  • Пивной паб «Старый чемодан»
  • Ресторан «Пино Гриджио».

Во всех трёх ресторанах участников ждёт путешествие в мир тверской гастрономии с дегустацией напитков и блюд местной кухни. Меню раскрывать не буду — хочу сделать вам сюрприз! Блюда представят шеф-повара (или су-шефы), чтобы вы услышали увлекательные рассказы об истории каждого из них.

Организационные детали

Просьба перед туром плотно не завтракать и не обедать! Во всех трёх заведениях вам предложат дегустационные сеты (включены в стоимость).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
11 янв 2025
Очень интересный взгляд на Тверь. Если Вы уже были на обзорной экскурсии и считаете, что уже все посмотрели - Вам сюда за необычными впечатлениями.
T
1 дек 2024
Спасибо Игорю за необычную и удивительную экскурсию! Мы просто не хотели отпускать Игоря в конце экскурсии и требовали продолжение! Обязательно приедем на экскурсию «ползком по Твери»!

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