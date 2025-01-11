Атмосферу Твери создают не только её музеи и памятники, но и гастрономические заведения. Маршрут включает три популярных ресторана, где участники смогут попробовать блюда местной кухни и послушать увлекательные истории от шеф-поваров. Все дегустационные сеты включены в стоимость. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города через его кулинарные традиции и открыть для себя новые вкусы

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Описание экскурсии

Это будет историко-гастрономическая экскурсия с дегустацией напитков и блюд тверской кухни, приготовленных специально для этой программы. Мы посетим три популярных заведения Твери:

Итальянский ресторан «Феличита»

Пивной паб «Старый чемодан»

Ресторан «Пино Гриджио».

Во всех трёх ресторанах участников ждёт путешествие в мир тверской гастрономии с дегустацией напитков и блюд местной кухни. Меню раскрывать не буду — хочу сделать вам сюрприз! Блюда представят шеф-повара (или су-шефы), чтобы вы услышали увлекательные рассказы об истории каждого из них.

Организационные детали

Просьба перед туром плотно не завтракать и не обедать! Во всех трёх заведениях вам предложат дегустационные сеты (включены в стоимость).