Парфюмерный мастер-класс в Твери

На парфюмерном мастер-классе в Твери участники узнают о составе духов и их отличиях от магазинных.
После теоретической части начинается практика: выбор отдушки, смешивание компонентов и создание этикетки.
Каждый участник получит 2 мл собственного аромата, который будет готов к использованию через три недели. Приятная атмосфера и индивидуальный подход гарантированы
После теоретической части начинается практика: выбор отдушки, смешивание компонентов и создание этикетки.
Каждый участник получит 2 мл собственного аромата, который будет готов к использованию через три недели. Приятная атмосфера и индивидуальный подход гарантированы
5 причин купить этот мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 19:00
Что можно увидеть
Описание мастер-класса
Я расскажу:
- из чего делаются духи ручной работы
- чем они отличаются от тех, которые мы покупаем в магазине
- какие инструменты и компоненты требуются для создания духов
- кто и где придумал первые духи
А затем мы приступим к практической части. Вы:
- послушаете разные ароматы
- расскажете, какие ассоциации они у вас вызывают
- выберете отдушку для создания ваших духов
- разберётесь в отличиях спиртовой и масляной основ
- смешаете отдушку с основой специальными инструментами
- придумаете название для ваших духов
- напечатаете этикету на портативном принтере и приклеите её к флакону
Организационные детали
В подарок вы получите 2 мл вашего парфюма. После изготовления духам нужно созреть — вы сможете пользоваться ими через три недели.
в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Псковской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Твери
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я с радостью приглашаю вас на мастер-классы по созданию парфюма и натуральной косметики в уютную, эстетичную студии. Каждый мастер-класс проходит в душевной атмосфере, с вниманием к каждому гостю. Буду рада видеть вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
26 окт 2024
Мастер- класс совершенно замечательный! Мы были так увлечены процессом! Интересными пояснениями Ольги о тонкостях парфюмерной искусства! А когда я создала свой аромат- почувствовала себя настоящей женщиной! Способной на красоту, обояние и притягательность! Очень рекомендуем посетить это мероприятие!! Спасибо мастеру Ольге!!
А
Александр
7 окт 2024
Необычный и занимательный мастер-класс. Узнала много интересного. Весьма приятная ведущая!
Понравился момент придумывания названия духов.
Думаю, что такой мастер-класс подойдет любому возрасту, было бы желание!
Понравился момент придумывания названия духов.
Думаю, что такой мастер-класс подойдет любому возрасту, было бы желание!
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