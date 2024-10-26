Парфюмерный мастер-класс в Твери

Узнайте секреты создания духов и создайте свой уникальный аромат на мастер-классе в Твери. Приятная атмосфера и новые знания ждут вас
На парфюмерном мастер-классе в Твери участники узнают о составе духов и их отличиях от магазинных.

После теоретической части начинается практика: выбор отдушки, смешивание компонентов и создание этикетки.

Каждый участник получит 2 мл собственного аромата, который будет готов к использованию через три недели. Приятная атмосфера и индивидуальный подход гарантированы
5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникального аромата
  • 📚 Интересные факты о парфюмерии
  • 🛠 Практические навыки смешивания
  • 🎁 Подарок - 2 мл вашего парфюма
  • 👥 Индивидуальный подход
    • Парфюмерный мастер-класс в Твери
    Парфюмерный мастер-класс в Твери
    Парфюмерный мастер-класс в Твери
    Ближайшие даты:
    Время начала: 13:00, 19:00

    Что можно увидеть

  • Место проведения мастер-класса

    • Описание мастер-класса

    Я расскажу:

    • из чего делаются духи ручной работы
    • чем они отличаются от тех, которые мы покупаем в магазине
    • какие инструменты и компоненты требуются для создания духов
    • кто и где придумал первые духи

    А затем мы приступим к практической части. Вы:

    • послушаете разные ароматы
    • расскажете, какие ассоциации они у вас вызывают
    • выберете отдушку для создания ваших духов
    • разберётесь в отличиях спиртовой и масляной основ
    • смешаете отдушку с основой специальными инструментами
    • придумаете название для ваших духов
    • напечатаете этикету на портативном принтере и приклеите её к флакону

    Организационные детали

    В подарок вы получите 2 мл вашего парфюма. После изготовления духам нужно созреть — вы сможете пользоваться ими через три недели.

    в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00

    Выбрать дату

    Стоимость мастер-класса

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 990 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Псковской улице
    Когда и сколько длится?
    Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
    Л
    26 окт 2024
    Мастер- класс совершенно замечательный! Мы были так увлечены процессом! Интересными пояснениями Ольги о тонкостях парфюмерной искусства! А когда я создала свой аромат- почувствовала себя настоящей женщиной! Способной на красоту, обояние и притягательность! Очень рекомендуем посетить это мероприятие!! Спасибо мастеру Ольге!!
    А
    7 окт 2024
    Необычный и занимательный мастер-класс. Узнала много интересного. Весьма приятная ведущая!
    Понравился момент придумывания названия духов.
    Думаю, что такой мастер-класс подойдет любому возрасту, было бы желание!

    Входит в следующие категории Твери

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