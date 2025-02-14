Мастер-класс в Твери «Создай шампунь из экстрактов тверской флоры»

Разработать собственный шампунь? Мягкий, нежный и с любимым запахом? На моём мастер-классе вы создадите именно такой. Я поделюсь с вами секретами и техниками, которые помогут сделать продукт идеальным.
Вы заберёте с собой 300 мл природного шампуня, а позже удивитесь эффекту собственноручно созданного средства.
Вы заберёте с собой 300 мл природного шампуня, а позже удивитесь эффекту собственноручно созданного средства.
Описание мастер-класса
- Наш мастер-класс пройдёт в эстетичной студии
- Мы подробно обсудим, как выбирать и комбинировать ингредиенты, чтобы добиться идеального эффекта для ваших волос
- Вы узнаете технологию построения рецептуры шампуня
- Познакомитесь с различными натуральными компонентами
- Создадите шампунь под потребности своей кожи — против сечения, перхоти, жирности волос и прочие
- И будете ещё долго радоваться и вдохновляться, пользуясь уходовой косметикой собственного производства
Организационные детали
Пожалуйста, заранее сообщите, если у вас есть аллергия на какие-либо натуральные компоненты.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Псковская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я с радостью приглашаю вас на мастер-классы по созданию парфюма и натуральной косметики в уютную, эстетичную студии. Каждый мастер-класс проходит в душевной атмосфере, с вниманием к каждому гостю. Буду рада видеть вас!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Твери
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 3700₽ за всё до 6 чел.
1 час
Групповая
до 15 чел.
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
16 фев в 11:00
20 фев в 09:00
950₽ за человека
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в четверг и пятницу в 16:00, в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
21 фев в 16:00
22 фев в 12:00
670₽ за человека