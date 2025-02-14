Мастер-класс в Твери «Создай шампунь из экстрактов тверской флоры»

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Разработать собственный шампунь? Мягкий, нежный и с любимым запахом? На моём мастер-классе вы создадите именно такой. Я поделюсь с вами секретами и техниками, которые помогут сделать продукт идеальным.



Вы заберёте с собой 300 мл природного шампуня, а позже удивитесь эффекту собственноручно созданного средства.