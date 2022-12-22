Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чем полнится Тверская земля
Начиная с XIII века Тверь развивалась — и постоянно боролась за своё место под солнцем. Недаром ее название созвучно со словом «твердь». Как вышло, что некогда сильный город оказался в тени Москвы? Правда ли, что, пока будущая столица была деревней на болотах, Тверь уже процветала? Я нарисую драматичную картину противостояния Москвы и Твери, расскажу о сложных судьбах ее жителей и научу вас критическому взгляду на историю — именно такого подхода придерживаюсь я сам.
Прогулка со смыслом
К визиту в Тверь лучше специально подготовиться: так ее старинные улочки, дома и памятники предстанут перед вами в новом свете. Боитесь, что не сможете пробиться через обилие дат, имен и географических названий? Я помогу во всем разобраться и докажу, что история красива и точна, как математика!
Начнем от памятника Михаилу Тверскому — поговорим о роли князя в противостоянии Москвы и Твери;
По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал;
Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери;
На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев.
Организационные детали
Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Провёл 733 экскурсии для 1721 туриста
Меня зовут Алексей, я занимаюсь популяризацией истории с 16-ти лет. Еще в колледже мы совместно с преподавателем исследовали мукомольный промысел в Торжке, разрушали миф о всемирном потопе и участвовали в научно-практических конференциях. Сейчас на экскурсиях я стараюсь убедить своих слушателей, насколько история важный и интересный предмет. Буду рад показать вам все знаковые места нашего города и рассказать о них самое любопытное!