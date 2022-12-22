Сегодня Тверь — это небольшой город «меж двух столиц». Но в Средние века она объединила множество событий и людей, которые определили вектор развития Руси. Как именно? Я подготовил для вас нескучный экскурс в историю Твери от даты основания до сегодняшнего дня. На прогулке по центру мы вместе уложим в голове множество дат и развенчаем устойчивые мифы.

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Описание

Что вас ожидает

Чем полнится Тверская земля

Начиная с XIII века Тверь развивалась — и постоянно боролась за своё место под солнцем. Недаром ее название созвучно со словом «твердь». Как вышло, что некогда сильный город оказался в тени Москвы? Правда ли, что, пока будущая столица была деревней на болотах, Тверь уже процветала? Я нарисую драматичную картину противостояния Москвы и Твери, расскажу о сложных судьбах ее жителей и научу вас критическому взгляду на историю — именно такого подхода придерживаюсь я сам.

Прогулка со смыслом

К визиту в Тверь лучше специально подготовиться: так ее старинные улочки, дома и памятники предстанут перед вами в новом свете. Боитесь, что не сможете пробиться через обилие дат, имен и географических названий? Я помогу во всем разобраться и докажу, что история красива и точна, как математика!

Начнем от памятника Михаилу Тверскому — поговорим о роли князя в противостоянии Москвы и Твери;

По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал;

Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери;

На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев.

Организационные детали

Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.