Средневековая Тверь: альтернативная столица России

Окинуть критическим взором историю Тверского княжества и узнать, «почему было Москве царством быти»

Сегодня Тверь — это небольшой город «меж двух столиц». Но в Средние века она объединила множество событий и людей, которые определили вектор развития Руси.

Как именно? Я подготовил для вас нескучный экскурс в историю Твери от даты основания до сегодняшнего дня. На прогулке по центру мы вместе уложим в голове множество дат и развенчаем устойчивые мифы.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чем полнится Тверская земля

Начиная с XIII века Тверь развивалась — и постоянно боролась за своё место под солнцем. Недаром ее название созвучно со словом «твердь». Как вышло, что некогда сильный город оказался в тени Москвы? Правда ли, что, пока будущая столица была деревней на болотах, Тверь уже процветала? Я нарисую драматичную картину противостояния Москвы и Твери, расскажу о сложных судьбах ее жителей и научу вас критическому взгляду на историю — именно такого подхода придерживаюсь я сам.

Прогулка со смыслом

К визиту в Тверь лучше специально подготовиться: так ее старинные улочки, дома и памятники предстанут перед вами в новом свете. Боитесь, что не сможете пробиться через обилие дат, имен и географических названий? Я помогу во всем разобраться и докажу, что история красива и точна, как математика!

  • Начнем от памятника Михаилу Тверскому — поговорим о роли князя в противостоянии Москвы и Твери;
  • По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал;
  • Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери;
  • На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев.

Организационные детали

Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🌃Ночные☀️Летние🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыНабережная🗽Популярные местаУлицы и переулкиПамятник Михаилу ТверскомуСпасо-Преображенский соборГородской садНабережная Степана Разина

Похожие туры в Твери

Тверь: истории и легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
250 отзывов
Тверь: истории и легенды
Знакомство с древним городом и погружение в историю столицы Верхневолжья
у памятника Михаилу Тверскому
Сегодня
Завтра
26 дек
27 дек
от 3 500 за всё до 7 чел.
Тверь - в Москву дверь
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Тверь - в Москву дверь
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
10 янв
11 янв
12 янв
13 янв
5 450 за всё до 3 чел.
Тверь: история и современность
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Тверь: история и современность
Погулять по столице Верхневолжья с профессиональным историком и узнать множество интересных фактов
на площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
33002 970 за всё до 10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
14 отзывов
«Кругосветное» путешествие по Твери
Тверь - один из старинных городов
Площадь Михаила Тверского
3 200 за всё до 10 чел.
Тверь - город первоиспытатель
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
12 отзывов
Тверь - город первоиспытатель
Тверь - небольшой провинциальный городок по соседству с Москвой
Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
3 250 за всё до 5 чел.
Открывая Тверь
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
6 отзывов
Часто заказывают
Открывая Тверь
Здравствуйте, любознательные путешественники. Вы решили открыть для себя Тверь
Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
4 янв
3 200 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
Кроме прогулки по историческому центру Твери с осмотром главных достопримечательностей города
по согласованию с гидом
от 6 000 за всё до 10 чел.
Тверь - город «меж двух столиц»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
18 отзывов
Тверь - город «меж двух столиц»
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
13 янв
14 янв
15 янв
20 янв
3 250 за всё до 7 чел.
Легенды старой Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.9
13 отзывов
Легенды старой Твери
Приглашаю вас на прогулку по Твери - городу с богатой историей, хранящему множество легенд
по договоренности
3 300 за всё до 7 чел.
Доблесть и слава Твери
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
75 отзывов
Доблесть и слава Твери
История, предания и герои великого среднерусского города на обзорной экскурсии
площадь Михаила Тверского
2 янв
6 фев
7 фев
8 фев
от 5 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.5
12 отзывов
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Твери
Тверь - уютный городок на берегу Волги
по согласованию с гидом
от 4 500 за всё до 10 чел.
Сказки и легенды Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Сказки и легенды Твери
В истории нашего города кроется немало легенд
По договоренности
4 300 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Твери
ХОРОШО
🧭
ТАМ