В этот поход можно отправиться с питомцем только в случае, если вы будете добираться до точки начала маршрута и обратно на своём транспорте (предусмотрена скидка 500 руб. с человека)

Также для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться. Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти. Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке, что вы идете в поход с собакой.

Если питомец не помещается на руках за перевозку на катере потребуется доплата 500 руб.

Также вы не сможете пройти с собакой в Нилову Пустынь.

Собака обязательно должна быть социализирована, не проявлять агрессию к окружающим и не боятся чужих людей.



Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.