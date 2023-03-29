Остров Хачин - сердце Селигера

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Поход-экскурсия по самым интересным местам озера Селигер! За одни выходные вы изучите дальние уголки острова Хачин, который называют сердцем Селигера, прокатитесь на скоростном катере, поднимитесь на старинную колокольню, узнаете много интересных фактов о Нило-Столбенской пустыни, отведаете местной копченой рыбы и монастырский квас.
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Остров Хачин - сердце Селигера
Ближайшие даты:
10
июн
30
июн
14
июл
28
июл
18
авг

Что вас ожидает:

Озерная страна Селигер
Озерная страна Селигер
Озеро Селигер и его окрестности – живые иллюстрации русских сказок, вы оцените вдохновляющие пейзажи этого места
Нилова пустынь
Нилова пустынь
Вы отправитесь в настоящую жемчужину Селигера, где сможете подняться на самую высокую колокольню и насладиться открывшейся панорамой
Теплая атмосфера
Теплая атмосфера
По вечерам вас ждет вкусный ужин, совместно приготовленный на костре и посиделки с разговорами, играми и песнями

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Твери. Переезд к озеру Селигер

В пятницу вечером встречаемся на ж/д вокзале в г. Тверь (можно добраться на ж/д транспорте, как из Москвы, так и из Питера).

Пересаживаемся на заказной автобус, который доставит нас до берега Селигера.

Дорога неблизкая, приедем ближе к полуночи, ставим лагерь, ужинаем и ложимся спать.

Завтра нас ждёт насыщенный день.

ВНИМАНИЕ! Для тура 10-12.06 встреча в г. Тверь в субботу в 09.40, далее заказной трансфер доставит нас до берегов озера, пересаживаемся на быстроходный катер и оказываемся на самом большем острове Селигера – Хачине.

Вечером – вкусный ужин, совместно приготовленный на костре и посиделки с разговорами, играми и песнями.

Встреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру Селигер
2 день

Сердце Селигера - Хачин

Утро традиционно начнётся с зарядки и плотного завтрака.

Собираем небольшие рюкзачки для радиального выхода и отправляемся на длительную прогулку.

Сегодня весь день мы будем исследовать остров Хачин, а здесь есть что посмотреть: внутренние озёра, так и манящие искупаться, болота, покрытые невероятно зелёным мхом, если повезёт, увидим обитающих здесь птиц и животных.

По пути будем делать остановки для купания и фото.

Вечером у костра будем делиться сокровенными историями.

Сердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - Хачин
3 день

Нилова пустынь. Возвращение в Тверь

По сложившейся традиции зарядка с видом на озеро и походный завтрак.

Наслаждаемся каждым мгновением этого дня в потрясающе красивом месте, у нас есть время искупаться и неспешно собрать лагерь.

Скоростной катер доставит нас к деревне Светлица, откуда по мосту мы попадём на остров Столбный, в жемчужину Селигера, Нилову пустынь, где находится построенный в 16 веке мужской монастырь.

Здесь нас ожидает экскурсия с историями о преподобном Ниле и чудесах, которые он творил молитвами.

После прогулки можно будет подняться на смотровую площадку самой высокой колокольни и насладиться открывшейся панорамой Селигера.

Нагулявшись и отведав монастырской еды, мы на заказном автобусе отправимся в Тверь, где и закончится наш поход.

Прощаемся и, полные впечатлений, возвращаемся домой.

Нилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в Тверь

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке на острове Хачин.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Дата тураСтоимость
10.0611 400
30.06, 14.07, 28.07, 18.0810 600

Стоимость тура детям от 6 до 14 лет – 8 600 руб.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Тверь – Светлица – Тверь
  • Вкусное питание на маршруте
  • Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, котлы, тент, костровое)
  • Переправа на катере на о. Хачин и обратно
  • Билеты на колокольню в Ниловой Пустыни
  • Экскурсия в Ниловой Пустыни
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Твери и обратно
  • Личное снаряжение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тверь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В этот тур можно поехать без рюкзака, например, со спортивной сумкой, так как нам не надо будет таскать далеко свои вещи. Возьмите удобную обувь и запасной комплект одежды для лагеря. Небольшой рюкзачок для прогулок тоже пригодится – сложите в него все самое необходимое на время прогулок.

Необходимо взять с собой:

Снаряжение

  1. Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
  2. Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
  3. Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5*С).
  4. Сидушка туристическая (хоба).
  5. Фонарик налобный светодиодный.

Одежда

  1. Одежда для сна.
  2. Плавательный костюм (купальник, плавки).
  3. Шорты.
  4. Носки или термоноски.
  5. Шерстяные носки.
  6. Футболка.
  7. Рубашка с длинным рукавом.
  8. Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
  9. Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
  10. Шлёпки/кроксы/сандалии.
  11. Кроссовки.
  12. Удобные штаны.

Личные вещи

  1. Паспорт.
  2. Деньги.
  3. Термос (1л.).
  4. Набор посуды.
  5. Индивидуальная аптечка.
  6. Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
  7. Предметы личной гигиены.
  8. Лёгкое полотенце.
  9. Очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить:

  1. Фотоаппарат.
  2. Пуховый жилет.
  3. Средство от комаров
На сколько предстоит сложный маршрут?

По нашим критериям этому маршруту присвоена сложность 1/5, это потому что не будет переходов под рюкзаком. Передвижения на катере или по острову налегке. На сложность также будут сильно влиять погодные условия. Один и тот же маршрут в одной и той же группе может показаться кому-то простым, а кому-то не очень, что уж говорить про разную погоду:) Пока что все справлялись! И у вас, мы верим, всё получится.

Можно ли в тур с детьми?

Да, можно с детьми от 7 лет. Во второй день запланирована большая пешая часть по острову, детям младшего возраста будет сложно держать темп групп и пройти весь маршрут и скорее всего им будет скучно.

Можно ли в этот поход с собакой?

В этот поход можно отправиться с питомцем только в случае, если вы будете добираться до точки начала маршрута и обратно на своём транспорте (предусмотрена скидка 500 руб. с человека)
Также для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться. Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти. Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке, что вы идете в поход с собакой.
Если питомец не помещается на руках за перевозку на катере потребуется доплата 500 руб.
Также вы не сможете пройти с собакой в Нилову Пустынь.
Собака обязательно должна быть социализирована, не проявлять агрессию к окружающим и не боятся чужих людей.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Как организовано питание?

В нашем походе будет организовано 3-х разовое питание (в пятницу ужин, в субботу и воскресенье завтрак, обед, ужин, в понедельник завтрак, обед).

В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка. Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам. Дополнительную еду с собой можно брать по желанию. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термоса! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем по пути в родниках и иногда фильтруем и кипятим воду из реки.

Где будем проживать? Есть душ или туалет?

Проживать будем в палатках, без душа и туалетов. К сожалению, на острове Хачин нет специально оборудованных стоянок.

Рекомендации по билетам

Туда: встреча с участниками на ж/д вокзале в г. Тверь возле KFC в 09:30. Из Москвы удобнее всего добираться на Ласточке, отправление 07:47 с Ленинградского вокзала (остановки Химки, Крюково).

Обратно: Любые поезда отправлением после 20:30. В Москву в 20:40 Ласточка, прибытие в 22:32 на Ленинградский вокзал, покупаются на месте, билеты без мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
29 мар 2023
Многе в отзывах пишут про питание в походах, у меня вопросов по этой части в итоге особо не возникло. Голодным я себя не ощущал, да и в целом не сильно ожидал кулинарных изысков: не в гастротур ехал. По перекусам – сладкого многовато, как по мне. Это калории, конечно, но лучше было бы перемежать быстрые углеводы батончиков и шоколадок чем-то ещё (зерновые батончики, сухофрукты, орехи – имели место, но в следовых количествах). Вместе с тем не могу не отметить стремления сделать основную еду не безвкусным источником калорий на день, а добавить что-то для оригинальности: орехи, сухофрукты, оливки, сухарики, бекон, много чего. Не могли оставить равнодушным, конечно, десерт от Любы с местным колоритом с кедровыми орешками, котлеты «походные» (приготовленные, не полуфабрикаты), ну и конечно же вышеупомянутый борщ! Эти, казалось бы, мелочи, делают атмосферу похода!

По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.

Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.

Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…

Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.
В
12 мар 2023
Это уже не первый наш тур с Большой страной, а за последний год это вообще теперь мой любимый туроператор по России!
А
17 авг 2022
Все отлично, претензий нет!

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