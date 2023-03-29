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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Твери. Переезд к озеру Селигер
В пятницу вечером встречаемся на ж/д вокзале в г. Тверь (можно добраться на ж/д транспорте, как из Москвы, так и из Питера).
Пересаживаемся на заказной автобус, который доставит нас до берега Селигера.
Дорога неблизкая, приедем ближе к полуночи, ставим лагерь, ужинаем и ложимся спать.
Завтра нас ждёт насыщенный день.
ВНИМАНИЕ! Для тура 10-12.06 встреча в г. Тверь в субботу в 09.40, далее заказной трансфер доставит нас до берегов озера, пересаживаемся на быстроходный катер и оказываемся на самом большем острове Селигера – Хачине.
Вечером – вкусный ужин, совместно приготовленный на костре и посиделки с разговорами, играми и песнями.
Сердце Селигера - Хачин
Утро традиционно начнётся с зарядки и плотного завтрака.
Собираем небольшие рюкзачки для радиального выхода и отправляемся на длительную прогулку.
Сегодня весь день мы будем исследовать остров Хачин, а здесь есть что посмотреть: внутренние озёра, так и манящие искупаться, болота, покрытые невероятно зелёным мхом, если повезёт, увидим обитающих здесь птиц и животных.
По пути будем делать остановки для купания и фото.
Вечером у костра будем делиться сокровенными историями.
Нилова пустынь. Возвращение в Тверь
По сложившейся традиции зарядка с видом на озеро и походный завтрак.
Наслаждаемся каждым мгновением этого дня в потрясающе красивом месте, у нас есть время искупаться и неспешно собрать лагерь.
Скоростной катер доставит нас к деревне Светлица, откуда по мосту мы попадём на остров Столбный, в жемчужину Селигера, Нилову пустынь, где находится построенный в 16 веке мужской монастырь.
Здесь нас ожидает экскурсия с историями о преподобном Ниле и чудесах, которые он творил молитвами.
После прогулки можно будет подняться на смотровую площадку самой высокой колокольни и насладиться открывшейся панорамой Селигера.
Нагулявшись и отведав монастырской еды, мы на заказном автобусе отправимся в Тверь, где и закончится наш поход.
Прощаемся и, полные впечатлений, возвращаемся домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке на острове Хачин.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Дата тура
|Стоимость
|10.06
|11 400
|30.06, 14.07, 28.07, 18.08
|10 600
Стоимость тура детям от 6 до 14 лет – 8 600 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Тверь – Светлица – Тверь
- Вкусное питание на маршруте
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, котлы, тент, костровое)
- Переправа на катере на о. Хачин и обратно
- Билеты на колокольню в Ниловой Пустыни
- Экскурсия в Ниловой Пустыни
- Услуги опытных инструкторов
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Твери и обратно
- Личное снаряжение
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Тверь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В этот тур можно поехать без рюкзака, например, со спортивной сумкой, так как нам не надо будет таскать далеко свои вещи. Возьмите удобную обувь и запасной комплект одежды для лагеря. Небольшой рюкзачок для прогулок тоже пригодится – сложите в него все самое необходимое на время прогулок.
Необходимо взять с собой:
Снаряжение
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5*С).
- Сидушка туристическая (хоба).
- Фонарик налобный светодиодный.
Одежда
- Одежда для сна.
- Плавательный костюм (купальник, плавки).
- Шорты.
- Носки или термоноски.
- Шерстяные носки.
- Футболка.
- Рубашка с длинным рукавом.
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
- Шлёпки/кроксы/сандалии.
- Кроссовки.
- Удобные штаны.
Личные вещи
- Паспорт.
- Деньги.
- Термос (1л.).
- Набор посуды.
- Индивидуальная аптечка.
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
- Предметы личной гигиены.
- Лёгкое полотенце.
- Очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- Фотоаппарат.
- Пуховый жилет.
- Средство от комаров
- На сколько предстоит сложный маршрут?
По нашим критериям этому маршруту присвоена сложность 1/5, это потому что не будет переходов под рюкзаком. Передвижения на катере или по острову налегке. На сложность также будут сильно влиять погодные условия. Один и тот же маршрут в одной и той же группе может показаться кому-то простым, а кому-то не очень, что уж говорить про разную погоду:) Пока что все справлялись! И у вас, мы верим, всё получится.
- Можно ли в тур с детьми?
Да, можно с детьми от 7 лет. Во второй день запланирована большая пешая часть по острову, детям младшего возраста будет сложно держать темп групп и пройти весь маршрут и скорее всего им будет скучно.
- Можно ли в этот поход с собакой?
В этот поход можно отправиться с питомцем только в случае, если вы будете добираться до точки начала маршрута и обратно на своём транспорте (предусмотрена скидка 500 руб. с человека)
Также для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться. Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти. Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке, что вы идете в поход с собакой.
Если питомец не помещается на руках за перевозку на катере потребуется доплата 500 руб.
Также вы не сможете пройти с собакой в Нилову Пустынь.
Собака обязательно должна быть социализирована, не проявлять агрессию к окружающим и не боятся чужих людей.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
- Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-х разовое питание (в пятницу ужин, в субботу и воскресенье завтрак, обед, ужин, в понедельник завтрак, обед).
В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка. Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам. Дополнительную еду с собой можно брать по желанию. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термоса! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем по пути в родниках и иногда фильтруем и кипятим воду из реки.
- Где будем проживать? Есть душ или туалет?
Проживать будем в палатках, без душа и туалетов. К сожалению, на острове Хачин нет специально оборудованных стоянок.
- Рекомендации по билетам
Туда: встреча с участниками на ж/д вокзале в г. Тверь возле KFC в 09:30. Из Москвы удобнее всего добираться на Ласточке, отправление 07:47 с Ленинградского вокзала (остановки Химки, Крюково).
Обратно: Любые поезда отправлением после 20:30. В Москву в 20:40 Ласточка, прибытие в 22:32 на Ленинградский вокзал, покупаются на месте, билеты без мест.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.
Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.
Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…
Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.