Туры на 3 дня в Твери

Найдено 6 туров в категории «3-дневные туры» в Твери, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Активные выходные на озере Селигер
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Активные выходные на озере Селигер
Начало: Тверь
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
12 800 за человека
Тверь для гурманов и не только
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тверь для гурманов и не только
Начало: Санкт-Петербург
26 июля в 10:00
от 20 260 за человека
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500 за человека
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
28 июня в 20:27
10 500 за человека
Сплав на байдарках по реке Осуга
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Сплав на байдарках по реке Осуга
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500 за человека
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:25
14 июня в 20:25
21 июня в 20:25
10 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Активные выходные на озере Селигер
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «3-дневные туры»

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  1. Активные выходные на озере Селигер
  2. Тверь для гурманов и не только
  3. Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
  4. Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
  5. Сплав на байдарках по реке Осуга
Сколько стоит тур в Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "3-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 10 500 до 20 260. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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