1 день

Тверь - Торжок

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Тверь (~ 180 км). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу.

Тверь – старинный российский город, сохранивший свой исторический облик и потому особо привлекательный для туристов.

Город располагается на живописных берегах старинной русской реки Волги, в том месте, где в нее впадает река Тверца. Тверь подчас называют «Маленькиим Петербургом на Волге».

И это, действительно, правда – хотя город имеет своё собственное неповторимое лицо, в нём находишь немало черт, которые роднят его с Северной столицей и что отличает его от многих других городов Центральной России.

Гордость Твери – Императорский дворец, возведенный во второй половине XVIII века специально для Екатерины Великой.

Украшением города являются: набережная Степана Разина, памятник купцу Афанасию Никитину – знаменитому тверитянину-первооткрывателю Индии, Старый волжский мост, «старший брат» которого – мост Свободы, находится в Будапеште.

Переезд в Торжок (~ 60 км).

Обзорная экскурсия по Торжку.

Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей.

Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом.

Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников.

В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисоглебский монастырь.

Сюда нужно ехать, если хочется легенд, стихов Пушкина и блеска золотного шитья.

Поэт неоднократно проезжал по Государевой дороге и в шуточной форме оставил потомкам советы, где перекусить по пути.

Широкую известность Торжку принес промысел золотного шитья, который удалось сохранить с XII века до наших дней.

Приобрести сувениры с уникальной вышивкой можно в магазине при музее «Торжокские золотошвеи».

Гастрономический обед с мастер-классом «В гостях у Дарьи Пожарской».

Немного городов в России могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, который приобрел всемирную известность.

А вот небольшой русский городок Торжок может. Именно здесь в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.

Мы выбрали для вас оригинальный рецепт 1853 года.

Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской. Именно она готовила для постояльцев своё коронное блюдо.

Хлебом-солью да квасом Вас лично встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет секрет их приготовления, хранившихся в тайне почти 200 лет.

В формате театрализованного представления для гостей продемонстрируют весь технологический процесс приготовления Пожарских котлет, а во время мастер-класса гостей ждет вкуснейший обед.

Отправление на Валдай (~ 160 км).

Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный «Березка», г. Вышний Волочек).

Свободное время.

