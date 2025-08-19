Погрузитесь в атмосферу великого прошлого, увидите древние крепости, познакомитесь с культурным наследием этих городов.
А также мы приготовили для вас эксклюзивный гастрономический мастер-класс «В гостях у Дарьи Пожарской». Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Тверь - Торжок
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Тверь (~ 180 км). Путевая информация.
Обзорная экскурсия по городу.
Тверь – старинный российский город, сохранивший свой исторический облик и потому особо привлекательный для туристов.
Город располагается на живописных берегах старинной русской реки Волги, в том месте, где в нее впадает река Тверца. Тверь подчас называют «Маленькиим Петербургом на Волге».
И это, действительно, правда – хотя город имеет своё собственное неповторимое лицо, в нём находишь немало черт, которые роднят его с Северной столицей и что отличает его от многих других городов Центральной России.
Гордость Твери – Императорский дворец, возведенный во второй половине XVIII века специально для Екатерины Великой.
Украшением города являются: набережная Степана Разина, памятник купцу Афанасию Никитину – знаменитому тверитянину-первооткрывателю Индии, Старый волжский мост, «старший брат» которого – мост Свободы, находится в Будапеште.
Переезд в Торжок (~ 60 км).
Обзорная экскурсия по Торжку.
Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей.
Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом.
Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников.
В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисоглебский монастырь.
Сюда нужно ехать, если хочется легенд, стихов Пушкина и блеска золотного шитья.
Поэт неоднократно проезжал по Государевой дороге и в шуточной форме оставил потомкам советы, где перекусить по пути.
Широкую известность Торжку принес промысел золотного шитья, который удалось сохранить с XII века до наших дней.
Приобрести сувениры с уникальной вышивкой можно в магазине при музее «Торжокские золотошвеи».
Гастрономический обед с мастер-классом «В гостях у Дарьи Пожарской».
Немного городов в России могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, который приобрел всемирную известность.
А вот небольшой русский городок Торжок может. Именно здесь в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.
Мы выбрали для вас оригинальный рецепт 1853 года.
Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской. Именно она готовила для постояльцев своё коронное блюдо.
Хлебом-солью да квасом Вас лично встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет секрет их приготовления, хранившихся в тайне почти 200 лет.
В формате театрализованного представления для гостей продемонстрируют весь технологический процесс приготовления Пожарских котлет, а во время мастер-класса гостей ждет вкуснейший обед.
Отправление на Валдай (~ 160 км).
Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный «Березка», г. Вышний Волочек).
Свободное время.
Валдай - Великий Новгород
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей.
Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.
Главным символом Валдайского края является Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь (посещение), основанный в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.
Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.
Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.
Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.
Отправление в Великий Новгород (~ 150 км).
Обед в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Ярославова дворища.
Великий Новгород – один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны. Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.
Купеческое начало отразилось на территориальном делении города – исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.
Новгородский кремль, основанный еще в середине XI века расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов. На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.
Памятник, выполненный из бронзы и гранита, представляет собой державу как символ государственности, установленную на постамент. По периметру расположены фигуры выдающихся исторических деятелей — от Дмитрия Донского до Петра Первого.
Софийский собор один из символов Новгорода. В свое время в стенах собора в тайниках хранили золото князья и новгородская знать.
Внутри стоит обратить внимание на Сигтунские ворота — яркий и редкий образчик европейского литейного мастерства XII века. Ворота были вывезены новгородцами из Швеции во время одной из войн. Внутри сохранившиеся фрески, датируемые XIII веком, иконы и иконостас, относящиеся к XIV-XVI векам.
Ярославо дворище и Древний торг расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля.
Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых XII-XVI веками. В Никольском соборе, например, сохранились фрески и резные иконостасы XII века.
Окончание обслуживания в Великом Новгороде около 17:00 (центр города).
Отправление из Великого Новгорода (доп. плата).
Рекомендуемый поезд: № 042Ч. Отправление в 21:20. Прибытие в Москву в 05:32 (на следующий день).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Валдай.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 14 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 4 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница Валдайские зори, Валдай
Гостиница "Валдайские зори" находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан "Тропикана" и супермаркет "Магнит" находятся от вашего место проживания в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет меньше двух км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (1 завтрак, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно из Великого Новгорода
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.