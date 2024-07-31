1 день

Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)

07:00 Выезд из Петербурга в Торжок. Трассовая экскурсия, бытовые остановки.

13:00 Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А. С. Пушкина в Торжке (по сезону).

Экскурсия по усадьбе Василёво.

Архитектурно-этнографический музей «Васелов» создан в 1976 году на территории бывшей барской усадьбы, основанной в конце XVIII столетия служивыми дворянами Львовыми. От усадьбы уцелели двухэтажный флигель (перестроенная оранжерея) и уникальная гидротехническая система. Создателем архитектурно-паркового комплекса был архитектор Н. А. Львов (1753–1803) – дальний родственник владельцев усадьбы. Его замыслу принадлежит каскадная система прудов, а также великолепная «каменная симфония» – стометровый арочный мост с двумя гротами – вольерами. Огромная территория музея-заповедника со сложным рельефом, изрезанным небольшими параллельно текущими речушками с плотиной, валунными и деревянными мостами.

Переезд в Торжок.

14:30 Обед в ресторане «Комильфо».

Краткое знакомство с Торжком: панорама города, Путевой дворец,построенный при Екатерине II, Спасо-Преображенский собор, площадь Пушкина с памятником поэту, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником зодчему, пешеходный мост через Тверцу.

16:00 Отъезд в Тверь. Начало знакомства с городом Тверь.

Вечерняя автобусная экскурсия.

Размещение в отеле.