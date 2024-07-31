Увидите панораму города Торжка с его
Программа тура по дням
Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)
07:00 Выезд из Петербурга в Торжок. Трассовая экскурсия, бытовые остановки.
13:00 Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А. С. Пушкина в Торжке (по сезону).
Экскурсия по усадьбе Василёво.
Архитектурно-этнографический музей «Васелов» создан в 1976 году на территории бывшей барской усадьбы, основанной в конце XVIII столетия служивыми дворянами Львовыми. От усадьбы уцелели двухэтажный флигель (перестроенная оранжерея) и уникальная гидротехническая система. Создателем архитектурно-паркового комплекса был архитектор Н. А. Львов (1753–1803) – дальний родственник владельцев усадьбы. Его замыслу принадлежит каскадная система прудов, а также великолепная «каменная симфония» – стометровый арочный мост с двумя гротами – вольерами. Огромная территория музея-заповедника со сложным рельефом, изрезанным небольшими параллельно текущими речушками с плотиной, валунными и деревянными мостами.
Переезд в Торжок.
14:30 Обед в ресторане «Комильфо».
Краткое знакомство с Торжком: панорама города, Путевой дворец,построенный при Екатерине II, Спасо-Преображенский собор, площадь Пушкина с памятником поэту, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником зодчему, пешеходный мост через Тверцу.
16:00 Отъезд в Тверь. Начало знакомства с городом Тверь.
Вечерняя автобусная экскурсия.
Размещение в отеле.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Старица
Завтрак.
09:30 Продолжение знакомства с городом.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». В ходе экскурсии вы совершите прогулку по главной улице города – Тверскому Арбату, увидите памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. С. Пушкину, грандиозное здание театра, восьмиугольную площадь, красивую стрелку Тверцы и Волги, а также «петербургской трезубец» и даже набережную «единой фасадой».
11:00/12:00 Императорский Дворец.
13.00 Отъезд в г. Старицу - один из древнейших русских городов, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик.
14:00 Обед в кафе.
Старица Знакомство с городом Старица. Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне.
16:30 Отъезд в Петербург. Прибытие ориентировочно в 22:30.
Проживание
Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиница «Волга» 3*
|2-х местный номер комфорт
|14 640
|1-местное размещение в 2-х местном номере комфорт
|17 370
|1-местный улучшенный
|16 270
|Полулюкс на 2-х чел
|14 980
|Делюкс, джуниор сюит
|15 660
|Доп. место в номерах полулюкс и делюкс
|13 070
|Отель «Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
|2-х местный номер комфорт
|14 850
|2-х местный номер комфорт улучшенный или Джуниор сюит
|15 660
|Доп. место в номере комфорт и комфорт улучшенный
|13 280
|1-местный комфорт
|17 100
|1-местный комфорт улучшенный или Джуниор сюит
|18 870
|1-местный стандарт
|16 140
|Люкс
|18 940
Скидка детям до 16 лет – 350 руб.
Студентам и пенсионерам – 150 руб.
Варианты проживания
«Волга» 3
Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.
К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.
Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.
«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
Отель расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.
Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Вы останетесь довольны проведенным временем.
Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.
В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.
Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание гостинице "Волга"3* или отеле "Оснабрюк" 4* г. Тверь
- Питание: 1 завтрак шведский стол 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.