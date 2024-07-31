Нескучные выходные в Тверской губернии

Готовы отправиться в выходные в незабываемое путешествие в Тверскую губернию? Представляем вам тур "Нескучные выходные в Тверской губернии"! Вы познакомитесь с богатым историческим наследием региона.

Увидите панораму города Торжка с его
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самобытной архитектурой, красивую стрелку Тверцы и Волги, проедите по вечерней Твери с экскурсией, посетите Императорский дворец.

А в завершении программы вас ждет посещение города Старицы – древнейший русский город, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик.

5
1 отзыв
Нескучные выходные в Тверской губернии
Нескучные выходные в Тверской губернии
Нескучные выходные в Тверской губернии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)

07:00 Выезд из Петербурга в Торжок. Трассовая экскурсия, бытовые остановки.

13:00 Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А. С. Пушкина в Торжке (по сезону).

Экскурсия по усадьбе Василёво.

Архитектурно-этнографический музей «Васелов» создан в 1976 году на территории бывшей барской усадьбы, основанной в конце XVIII столетия служивыми дворянами Львовыми. От усадьбы уцелели двухэтажный флигель (перестроенная оранжерея) и уникальная гидротехническая система. Создателем архитектурно-паркового комплекса был архитектор Н. А. Львов (1753–1803) – дальний родственник владельцев усадьбы. Его замыслу принадлежит каскадная система прудов, а также великолепная «каменная симфония» – стометровый арочный мост с двумя гротами – вольерами. Огромная территория музея-заповедника со сложным рельефом, изрезанным небольшими параллельно текущими речушками с плотиной, валунными и деревянными мостами.

Переезд в Торжок.

14:30 Обед в ресторане «Комильфо».

Краткое знакомство с Торжком: панорама города, Путевой дворец,построенный при Екатерине II, Спасо-Преображенский собор, площадь Пушкина с памятником поэту, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником зодчему, пешеходный мост через Тверцу.

16:00 Отъезд в Тверь. Начало знакомства с городом Тверь.

Вечерняя автобусная экскурсия.

Размещение в отеле.

Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)Экскурсия в усадьбу Василёво или музей А.С. Пушкина в Торжке (по сезону)
2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Старица

Завтрак.

09:30 Продолжение знакомства с городом.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». В ходе экскурсии вы совершите прогулку по главной улице города – Тверскому Арбату, увидите памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. С. Пушкину, грандиозное здание театра, восьмиугольную площадь, красивую стрелку Тверцы и Волги, а также «петербургской трезубец» и даже набережную «единой фасадой».

11:00/12:00 Императорский Дворец.

13.00 Отъезд в г. Старицу - один из древнейших русских городов, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик.

14:00 Обед в кафе.

Старица Знакомство с городом Старица. Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне.

16:30 Отъезд в Петербург. Прибытие ориентировочно в 22:30.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». СтарицаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». СтарицаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». СтарицаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». СтарицаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». СтарицаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Старица

Проживание

Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Волга» 3*
2-х местный номер комфорт14 640
1-местное размещение в 2-х местном номере комфорт17 370
1-местный улучшенный16 270
Полулюкс на 2-х чел14 980
Делюкс, джуниор сюит15 660
Доп. место в номерах полулюкс и делюкс13 070
Отель «Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
2-х местный номер комфорт14 850
2-х местный номер комфорт улучшенный или Джуниор сюит15 660
Доп. место в номере комфорт и комфорт улучшенный13 280
1-местный комфорт17 100
1-местный комфорт улучшенный или Джуниор сюит18 870
1-местный стандарт16 140
Люкс18 940

Скидка детям до 16 лет – 350 руб.

Студентам и пенсионерам – 150 руб.

Варианты проживания

«Волга» 3

1 ночь

Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.

К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.

Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.

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«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)

1 ночь

Отель расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.

Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Вы останетесь довольны проведенным временем.

Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.

В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.

Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.

«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание гостинице "Волга"3* или отеле "Оснабрюк" 4* г. Тверь
  • Питание: 1 завтрак шведский стол 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Твери

На автобусе2-дневные турыВсе турыТоржокВыездные

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