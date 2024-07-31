Вкусные выходные на Тверской земле

Устали от повседневной суеты и хотите провести выходные вкусно и уютно? Тогда приглашаем вас в тур выходного дня на Тверскую землю! Вас ждет насыщенная программа тура, включающая посещение живописных мест города Торжка и Твери, экскурсии по историческим достопримечательностям, дегустацию местных деликатесов и многое другое.
5
1 отзыв
Вкусные выходные на Тверской земле
Вкусные выходные на Тверской земле
Вкусные выходные на Тверской земле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»

06:45 подача автобуса по адресу: ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (автобус за памятником В. И. Ленину).

07:00 отправление автобуса в Торжок. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.

Прибытие в Торжок.

13:00 Обед в ресторане «Бирхоф».

Происхождение названия пожарских котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале 19 века. Изначально котлеты готовились предположительно из телятины. Свой современный вид они приобрели в 1830—1840-х годах уже при Дарье Пожарской, унаследовавшей трактир отца. Есть версия, что рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние.

Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск».

Все напитки произведены на основе минеральной кашинской воды. Завод не использует фильтрацию, а применяет только ультрафиолетовые лучи для бактерицидной очистки. Все богатство воды: соли, минералы, их соединения, а также ионный состав - остаются неизменными.

Обзорная экскурсия по городу.

Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

Переезд в Тверь.

Размещение в отеле. Свободное время.

18:00 посещение частной пивоварни «Афанасий» за доп. плату.

Видели ли вы, как варится настоящее живое пиво? В рамках экскурсии у вас будет возможность ознакомиться с технологиями изготовления пива, посетить основные производственные цеха и убедиться в том, что пиво, произведенное здесь на сегодняшний день, является одним из лучших образцов пивоварения. А после Вас ждет дегустация пива и не только пива, но и безалкогольных напитков (квас, минеральная вода), а также продукции, которую производит агрохолдинг «Афанасий» - натуральную рыбную, мясную и снековую продукцию. Вся продукция производится в собственных цехах на современном высокотехнологичном оборудовании из натурального отборного сырья, в том числе с собственных ферм.

Стоимость: 1500 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура. Детям до 5 лет бесплатно. Дети с 6 лет оплачивают полную стоимость, им предоставляется альтернативный дегустационный набор (безалкогольные напитки и мороженое).

Ассортимент дегустации частной пивоварни «Афанасий»:

Напитки: живое пиво, пшеничное «Марочное», крафтовое пиво, легкое темное пиво «Марочное», крепкое темное пиво «Портер», квас «Старомонастырский», вода питьевая высшей категории МакЛарин. Дополнительно по запросу подается безалкогольное пиво.

Закуски: карбонад из свинины, сыровяленый балык «Застольный» из свинины, карпаччо-сыровяленая куриная грудка, кнуты из индейки, ломтики филе горбуши копчено-вяленые с приправами (чипсы), мидии холодного копчения, сыр, хлеб.

Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»
2 день

Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-класс

Завтрак «шведский стол».

Освобождение номеров.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная».

В ходе экскурсии вы совершите прогулку по главной улице города – Тверскому Арбату, увидите памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. С. Пушкину, грандиозное здание театра, восьмиугольную площадь, красивую стрелку Тверцы и Волги, а также «петербургской трезубец» и даже набережную «единой фасадой».

12:00 Посещение музея «Тверского козла».

Почему именно Козла? Да потому, что козёл – не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества. Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов. Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены Козлам. Кстати, для туристов Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!

14:00 Прибытие в «Мармеладную сказку» - фабрику по производству мармелада, которая находится в Тверской области, в экологически чистом Лихославльском районе. В музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории производства натурального мармелада, о происхождении и развитии продукта в России и мире. После экскурсии вас ждёт мастер-класс по украшению мармелада. На территории музея «Мармеладной сказки» работает магазин с собственной продукцией.

Обед.

Отправление в Санкт-Петербург.

22:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург к метро "Московская".

Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классПешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классПешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классПешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классПешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классПешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классПешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-класс

Проживание

Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Волга» 3*
2-х местный номер комфорт15 170
1-местное размещение в 2-х местном номере
комфорт
17 900
1-местный улучшенный16 800
Полулюкс15 500
Делюкс16 200
Доп. место в номере полулюкс и делюкс13 750
Отель «Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
2-х местный номер комфорт15 380
2-х местный номер комфорт улучшенный16 200
1-местное размещение в номере комфорт
улучшенный
17 620
Доп. место в номере комфорт и комфорт
улучшенный
13 800
1-местный стандарт16 670
Доплата за посещение частной пивоварни
«Афанасий»
1700 руб

Скидка детям до 16 лет – 350 руб.

Детям старше 16 лет и пенсионерам – 250 руб.

Варианты проживания

«Волга» 3

1 ночь

Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.

К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.

Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.

«Волга» 3«Волга» 3«Волга» 3«Волга» 3«Волга» 3«Волга» 3«Волга» 3«Волга» 3

«Оснабрюк» 4

1 ночь

Отель «Оснабрюк» расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.

Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Выбрав отель «Оснабрюк», Вы останетесь довольны проведенным временем.

Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.

В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.

Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание в гостинице "Волга" 3* или "Оснабрюк" 4* (на выбор)
  • Питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда, дегустация продукции «Вереск»
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные расходы
  • Посещение частной пивоварни «Афанасий» (экскурсия с дегустацией). Стоимость - 1700 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Твери

На автобусе2-дневные турыВсе туры

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