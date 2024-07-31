Программа тура по дням
Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»
06:45 подача автобуса по адресу: ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (автобус за памятником В. И. Ленину).
07:00 отправление автобуса в Торжок. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.
Прибытие в Торжок.
13:00 Обед в ресторане «Бирхоф».
Происхождение названия пожарских котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале 19 века. Изначально котлеты готовились предположительно из телятины. Свой современный вид они приобрели в 1830—1840-х годах уже при Дарье Пожарской, унаследовавшей трактир отца. Есть версия, что рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние.
Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск».
Все напитки произведены на основе минеральной кашинской воды. Завод не использует фильтрацию, а применяет только ультрафиолетовые лучи для бактерицидной очистки. Все богатство воды: соли, минералы, их соединения, а также ионный состав - остаются неизменными.
Обзорная экскурсия по городу.
Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
Переезд в Тверь.
Размещение в отеле. Свободное время.
18:00 посещение частной пивоварни «Афанасий» за доп. плату.
Видели ли вы, как варится настоящее живое пиво? В рамках экскурсии у вас будет возможность ознакомиться с технологиями изготовления пива, посетить основные производственные цеха и убедиться в том, что пиво, произведенное здесь на сегодняшний день, является одним из лучших образцов пивоварения. А после Вас ждет дегустация пива и не только пива, но и безалкогольных напитков (квас, минеральная вода), а также продукции, которую производит агрохолдинг «Афанасий» - натуральную рыбную, мясную и снековую продукцию. Вся продукция производится в собственных цехах на современном высокотехнологичном оборудовании из натурального отборного сырья, в том числе с собственных ферм.
Стоимость: 1500 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура. Детям до 5 лет бесплатно. Дети с 6 лет оплачивают полную стоимость, им предоставляется альтернативный дегустационный набор (безалкогольные напитки и мороженое).
Ассортимент дегустации частной пивоварни «Афанасий»:
Напитки: живое пиво, пшеничное «Марочное», крафтовое пиво, легкое темное пиво «Марочное», крепкое темное пиво «Портер», квас «Старомонастырский», вода питьевая высшей категории МакЛарин. Дополнительно по запросу подается безалкогольное пиво.
Закуски: карбонад из свинины, сыровяленый балык «Застольный» из свинины, карпаччо-сыровяленая куриная грудка, кнуты из индейки, ломтики филе горбуши копчено-вяленые с приправами (чипсы), мидии холодного копчения, сыр, хлеб.
Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-класс
Завтрак «шведский стол».
Освобождение номеров.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная».
В ходе экскурсии вы совершите прогулку по главной улице города – Тверскому Арбату, увидите памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. С. Пушкину, грандиозное здание театра, восьмиугольную площадь, красивую стрелку Тверцы и Волги, а также «петербургской трезубец» и даже набережную «единой фасадой».
12:00 Посещение музея «Тверского козла».
Почему именно Козла? Да потому, что козёл – не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества. Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов. Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены Козлам. Кстати, для туристов Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!
14:00 Прибытие в «Мармеладную сказку» - фабрику по производству мармелада, которая находится в Тверской области, в экологически чистом Лихославльском районе. В музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории производства натурального мармелада, о происхождении и развитии продукта в России и мире. После экскурсии вас ждёт мастер-класс по украшению мармелада. На территории музея «Мармеладной сказки» работает магазин с собственной продукцией.
Обед.
Отправление в Санкт-Петербург.
22:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург к метро "Московская".
Проживание
Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиница «Волга» 3*
|2-х местный номер комфорт
|15 170
1-местное размещение в 2-х местном номере
комфорт
|17 900
|1-местный улучшенный
|16 800
|Полулюкс
|15 500
|Делюкс
|16 200
|Доп. место в номере полулюкс и делюкс
|13 750
|Отель «Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
|2-х местный номер комфорт
|15 380
|2-х местный номер комфорт улучшенный
|16 200
1-местное размещение в номере комфорт
улучшенный
|17 620
Доп. место в номере комфорт и комфорт
улучшенный
|13 800
|1-местный стандарт
|16 670
Доплата за посещение частной пивоварни
«Афанасий»
|1700 руб
Скидка детям до 16 лет – 350 руб.
Детям старше 16 лет и пенсионерам – 250 руб.
Варианты проживания
«Волга» 3
Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.
К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.
Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.
«Оснабрюк» 4
Отель «Оснабрюк» расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.
Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Выбрав отель «Оснабрюк», Вы останетесь довольны проведенным временем.
Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.
В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.
Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание в гостинице "Волга" 3* или "Оснабрюк" 4* (на выбор)
- Питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда, дегустация продукции «Вереск»
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
- Посещение частной пивоварни «Афанасий» (экскурсия с дегустацией). Стоимость - 1700 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.