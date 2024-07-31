1 день

Торжок. Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск»

06:45 подача автобуса по адресу: ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (автобус за памятником В. И. Ленину).

07:00 отправление автобуса в Торжок. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.

Прибытие в Торжок.

13:00 Обед в ресторане «Бирхоф».

Происхождение названия пожарских котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале 19 века . Изначально котлеты готовились предположительно из телятины. Свой современный вид они приобрели в 1830—1840-х годах уже при Дарье Пожарской, унаследовавшей трактир отца. Есть версия, что рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние.

Дегустация продукции ликёроводочного завода «Вереск».

Все напитки произведены на основе минеральной кашинской воды. Завод не использует фильтрацию, а применяет только ультрафиолетовые лучи для бактерицидной очистки. Все богатство воды: соли, минералы, их соединения, а также ионный состав - остаются неизменными.

Обзорная экскурсия по городу.

Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

Переезд в Тверь.

Размещение в отеле. Свободное время.

18:00 посещение частной пивоварни «Афанасий» за доп. плату.

Видели ли вы, как варится настоящее живое пиво? В рамках экскурсии у вас будет возможность ознакомиться с технологиями изготовления пива, посетить основные производственные цеха и убедиться в том, что пиво, произведенное здесь на сегодняшний день, является одним из лучших образцов пивоварения. А после Вас ждет дегустация пива и не только пива, но и безалкогольных напитков (квас, минеральная вода), а также продукции, которую производит агрохолдинг «Афанасий» - натуральную рыбную, мясную и снековую продукцию. Вся продукция производится в собственных цехах на современном высокотехнологичном оборудовании из натурального отборного сырья, в том числе с собственных ферм.

Стоимость: 1500 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура. Детям до 5 лет бесплатно. Дети с 6 лет оплачивают полную стоимость, им предоставляется альтернативный дегустационный набор (безалкогольные напитки и мороженое).

Ассортимент дегустации частной пивоварни «Афанасий»:

Напитки: живое пиво, пшеничное «Марочное», крафтовое пиво, легкое темное пиво «Марочное», крепкое темное пиво «Портер», квас «Старомонастырский», вода питьевая высшей категории МакЛарин. Дополнительно по запросу подается безалкогольное пиво.

Закуски: карбонад из свинины, сыровяленый балык «Застольный» из свинины, карпаччо-сыровяленая куриная грудка, кнуты из индейки, ломтики филе горбуши копчено-вяленые с приправами (чипсы), мидии холодного копчения, сыр, хлеб.