Авторские туры в Твери

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных ...
9 мая
8 900 за человека
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
17 мая
31 мая
14 июня
28 июня
10 500 за человека
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
17 мая
31 мая
7 июня
21 июня
10 500 за человека
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
17 мая
24 мая
7 июня
14 июня
10 500 за человека
Сплав на байдарках по реке Осуга
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Сплав на байдарках по реке Осуга
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
24 мая
7 июня
21 июня
5 июля
10 500 за человека
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Авторский тур
2 дня
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Санкт-Петербург
9 мая
15 июня
13 июля
10 авг
от 13 250 за человека
Тверь для гурманов и не только
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тверь для гурманов и не только
Санкт-Петербург
26 июля
от 20 260 за человека
Нескучные выходные в Тверской губернии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Нескучные выходные в Тверской губернии
Санкт-Петербург
11 мая
25 мая
6 июля
3 авг
от 13 750 за человека
Вкусные выходные на Тверской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Вкусные выходные на Тверской земле
Санкт-Петербург
8 июня
22 июня
20 июля
17 авг
от 14 830 за человека
Активные выходные на озере Селигер
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Активные выходные на озере Селигер
Тверь
7 июня
28 июня
12 июля
16 авг
12 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Г
    Галина
    23 октября 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    Организация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу из Санкт-Петербурга. Зима. Доступно проконсультировала о поездке. Ответила на все вопросы. Гид Татьяна Александровна очень интересно рассказывала в автобусе, и в каждом городе куда были запланированы экскурсии. Организация тура продумана до мелочей. Пять дней пролетели незаметно. Отели не плохие. Питание хорошее. Технические остановки своевременны. Водители Александр и Олег специалисты своего дела, т. е. молодцы! В автобусе было тепло и чисто. Спасибо всей команде за хорошие и добрые впечатления!
  • Л
    Лидия
    23 октября 2023
    Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. Зима
    Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
    Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
  • О
    Олег
    16 октября 2023
    Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. Зима
    Тур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.
  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    В целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Активные выходные на озере Селигер
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • Ш
    Шило
    28 февраля 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно

Ответы на вопросы от путешественников по Твери

Самые популярные туры в Твери
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
  2. В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
  3. Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
  4. Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
  5. Сплав на байдарках по реке Осуга
Сколько стоит тур в Твери в апреле 2024
Сейчас в Твери можно забронировать 10 авторских туров от 8 900 ₽ до 20 260 ₽. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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