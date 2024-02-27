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Авторский тур
3 дня
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных ...
9 мая
8 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
17 мая
31 мая
14 июня
28 июня
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
17 мая
31 мая
7 июня
21 июня
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
17 мая
24 мая
7 июня
14 июня
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав на байдарках по реке Осуга
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
24 мая
7 июня
21 июня
5 июля
10 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Санкт-Петербург
9 мая
15 июня
13 июля
10 авг
от 13 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тверь для гурманов и не только
Санкт-Петербург
26 июля
от 20 260₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нескучные выходные в Тверской губернии
Санкт-Петербург
11 мая
25 мая
6 июля
3 авг
от 13 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вкусные выходные на Тверской земле
Санкт-Петербург
8 июня
22 июня
20 июля
17 авг
от 14 830₽ за человека
Авторский тур
3 дня
7 июня
28 июня
12 июля
16 авг
12 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ГГалина23 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаОрганизация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу из Санкт-Петербурга. Зима. Доступно проконсультировала о поездке. Ответила на все вопросы. Гид Татьяна Александровна очень интересно рассказывала в автобусе, и в каждом городе куда были запланированы экскурсии. Организация тура продумана до мелочей. Пять дней пролетели незаметно. Отели не плохие. Питание хорошее. Технические остановки своевременны. Водители Александр и Олег специалисты своего дела, т. е. молодцы! В автобусе было тепло и чисто. Спасибо всей команде за хорошие и добрые впечатления!
- ЛЛидия23 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаМы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
- ООлег16 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаТур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.
- ИИрина9 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаВ целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ШШило28 февраля 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери
Самые популярные туры в Твери
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
Сколько стоит тур в Твери в апреле 2024
Сейчас в Твери можно забронировать 10 авторских туров от 8 900 ₽ до 20 260 ₽. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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