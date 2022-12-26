Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек

Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек
Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек
Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек
Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек
Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек
Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек
Поездка из Твери в Русскую Венецию - в город Вышний Волочек

Что вас ожидает 🤩

  • Пожарная каланча
  • Здание Вышневолоцкого Магистрата
  • Екатерининский путевой дворец
  • Торговые ряды
  • Казанский женский монастырь
  • Усадьба Рябушинских
  • Музей художественного стекла «Красный Май»
  • Музей «Русские валенки»
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Описание

Вышний Волочек часто называют «Русской Венецией». Большое количество рек, каналов и водопадов делают его по-настоящему уникальным. Мы посетим город в рамках экскурсии из Твери. Вы сможете полюбоваться его живописными островами, осмотреть старинную архитектуру, побывать в двух музеях – «Красный Май» и «Русские валенки».

Экскурсия по Вышнему Волочку

Мы пройдемся по историческому центру Вышнего Волочка и познакомимся с его архитектурным ансамблем XVIII–XIX столетий. Вы увидите Пожарную каланчу, здание Вышневолоцкого Магистрата, Екатерининский путевой дворец, куда любила приезжать Екатерина II. Прогулка проведет нас по старинным улочкам к Торговым рядам, позволит осмотреть памятник художнику Венецианову и множество храмов, включая Казанский женский монастырь. На окраине города вы найдете усадьбу Рябушинских в стиле модерн – одну из самых красивых в Вышнем Волочке. Она была построена в 1880-х годах директором Вышневолоцкой мануфактуры и сумела сохранить свои редкие интерьеры.

Музей художественного стекла «Красный Май»

Музей работает на базе одноименного завода, который единственный в мире выпускал массовые изделия из сульфидного стекла. Именно его материалы были использованы для изготовления звезд, украшающих башни Московского Кремля. В музее представлена богатая коллекция экспонатов из более 4 тыс. предметов. Здесь можно увидеть как массовые изделия, так и уникальные работы, которые выполнены из необычных материалов.

Посещение музея «Русские валенки»

Музей находится при единственной в России фабрике по ручному валянию валенок. Его экспозиция позволяет познакомиться с историей этой знаменитой обуви, получить представление о технологии ее производства. В музее представлены различные виды валенок, станки, инструменты, игрушки, выполненные посредством валяния. Главным экспонатом являются самые большие в мире валенки высотой 2,25 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда транспорта: легковой автомобиль 5500 руб., минивэн 8500 руб.
  • Обед в Вышнем Волочке
  • Входные билеты
  • Музей стекольного завода «Красный май»: 100 руб. с человека
  • Усадьба Рябушинского: 150 руб. с человека
  • Музей «Русский валенок»: 200 руб. с человека
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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