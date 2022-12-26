Вышний Волочек часто называют «Русской Венецией». Большое количество рек, каналов и водопадов делают его по-настоящему уникальным. Мы посетим город в рамках экскурсии из Твери. Вы сможете полюбоваться его живописными островами, осмотреть старинную архитектуру, побывать в двух музеях – «Красный Май» и «Русские валенки».

Экскурсия по Вышнему Волочку

Мы пройдемся по историческому центру Вышнего Волочка и познакомимся с его архитектурным ансамблем XVIII–XIX столетий. Вы увидите Пожарную каланчу, здание Вышневолоцкого Магистрата, Екатерининский путевой дворец, куда любила приезжать Екатерина II. Прогулка проведет нас по старинным улочкам к Торговым рядам, позволит осмотреть памятник художнику Венецианову и множество храмов, включая Казанский женский монастырь. На окраине города вы найдете усадьбу Рябушинских в стиле модерн – одну из самых красивых в Вышнем Волочке. Она была построена в 1880-х годах директором Вышневолоцкой мануфактуры и сумела сохранить свои редкие интерьеры.

Музей художественного стекла «Красный Май»

Музей работает на базе одноименного завода, который единственный в мире выпускал массовые изделия из сульфидного стекла. Именно его материалы были использованы для изготовления звезд, украшающих башни Московского Кремля. В музее представлена богатая коллекция экспонатов из более 4 тыс. предметов. Здесь можно увидеть как массовые изделия, так и уникальные работы, которые выполнены из необычных материалов.

Посещение музея «Русские валенки»

Музей находится при единственной в России фабрике по ручному валянию валенок. Его экспозиция позволяет познакомиться с историей этой знаменитой обуви, получить представление о технологии ее производства. В музее представлены различные виды валенок, станки, инструменты, игрушки, выполненные посредством валяния. Главным экспонатом являются самые большие в мире валенки высотой 2,25 м.