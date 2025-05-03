Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборПо Твери Михаила Круга
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Расписание: В любой день недели.
Завтра в 09:00
14 мая в 09:00
9900 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
17 мая в 11:30
24 мая в 11:30
1350 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Расписание: См. расписание
12 июл в 08:45
2 авг в 08:45
2800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 мая 2025Самые приятные впечатления от подачи материала, внимательного и доброжелательного отношения к туристам в лице гида-Анны Владимировны. Гид с прекрасным чувством
- ЕЕкатерина3 мая 2025Прекрасная, хорошо организованная экскурсия! Гид Анна просто выше всех похвал! Рассказывала нам про Тверь очень интересно, информативно, а главное - просто и ярко, мы много чего запомнили. У нас остались самые лучшие впечатления! Спасибо большое!
- ГГоар3 мая 2025Очень понравилась экскурсиия, особенно экскурсовод Анна, которая провела экскурсиию по городу. Программа была интересная, познавательная. Много интересного и впечатляющего!
- ФФедоров3 марта 2025Очень информативная и интересная экскурсия.
- ААндрей6 января 2025Отличная экскурсия для тех кто любит и помнит творчество Михаила Круга.
- ММария4 января 2025Ольга Владимировна- потрясающий человек! И экскурсия великолепная! 4 часа на одном дыхании. Видно, что очень любит свой город и конечно же своего брата! Всем обязательно к посещению, но бронируйте заранее - желающих попасть к ней оооооочень много.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Твери в мае 2025
Сейчас в Твери в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1350 до 9900. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год на автобусе, 184 ⭐ отзыва, цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль