Экскурсии на автобусе в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Твери, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
По Твери Михаила Круга
На автобусе
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
По Твери Михаила Круга
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Расписание: В любой день недели.
Завтра в 09:00
14 мая в 09:00
9900 ₽ за экскурсию
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
На автобусе
3.5 часа
158 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
17 мая в 11:30
24 мая в 11:30
1350 ₽ за человека
«В Тверскую область по велению души»: Нилова пустынь - озеро Селигер
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
«В Тверскую область по велению души»: Нилова пустынь - озеро Селигер
Начало: Тверь
Расписание: См. расписание
12 июл в 08:45
2 авг в 08:45
2800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
    Самые приятные впечатления от подачи материала, внимательного и доброжелательного отношения к туристам в лице гида-Анны Владимировны. Гид с прекрасным чувством
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    юмора. Погода в день экскурсии выдалась дождливая и ветреная, но не смотря на это, Анна Владимировна старалась побольше рассказать не только в автобусе, по и на улице. Рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2025
    «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
    Прекрасная, хорошо организованная экскурсия! Гид Анна просто выше всех похвал! Рассказывала нам про Тверь очень интересно, информативно, а главное - просто и ярко, мы много чего запомнили. У нас остались самые лучшие впечатления! Спасибо большое!
  • Г
    Гоар
    3 мая 2025
    «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
    Очень понравилась экскурсиия, особенно экскурсовод Анна, которая провела экскурсиию по городу. Программа была интересная, познавательная. Много интересного и впечатляющего!
  • Ф
    Федоров
    3 марта 2025
    По Твери Михаила Круга
    Очень информативная и интересная экскурсия.
  • А
    Андрей
    6 января 2025
    По Твери Михаила Круга
    Отличная экскурсия для тех кто любит и помнит творчество Михаила Круга.
  • М
    Мария
    4 января 2025
    По Твери Михаила Круга
    Ольга Владимировна- потрясающий человек! И экскурсия великолепная! 4 часа на одном дыхании. Видно, что очень любит свой город и конечно же своего брата! Всем обязательно к посещению, но бронируйте заранее - желающих попасть к ней оооооочень много.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Твери Михаила Круга
  2. «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
  3. «В Тверскую область по велению души»: Нилова пустынь - озеро Селигер
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в мае 2025
Сейчас в Твери в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1350 до 9900. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год на автобусе, 184 ⭐ отзыва, цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль