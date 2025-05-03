Е Елена «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе читать дальше юмора. Погода в день экскурсии выдалась дождливая и ветреная, но не смотря на это, Анна Владимировна старалась побольше рассказать не только в автобусе, по и на улице. Рекомендую! Самые приятные впечатления от подачи материала, внимательного и доброжелательного отношения к туристам в лице гида-Анны Владимировны. Гид с прекрасным чувством

Е Екатерина «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе Прекрасная, хорошо организованная экскурсия! Гид Анна просто выше всех похвал! Рассказывала нам про Тверь очень интересно, информативно, а главное - просто и ярко, мы много чего запомнили. У нас остались самые лучшие впечатления! Спасибо большое!

Г Гоар «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе Очень понравилась экскурсиия, особенно экскурсовод Анна, которая провела экскурсиию по городу. Программа была интересная, познавательная. Много интересного и впечатляющего!

Ф Федоров По Твери Михаила Круга Очень информативная и интересная экскурсия.

А Андрей По Твери Михаила Круга Отличная экскурсия для тех кто любит и помнит творчество Михаила Круга.