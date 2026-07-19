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Тверь. Комедия в старом городе (в группе)

Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
История Твери неразрывно связана с судьбой Екатерины II.

Эта экскурсия приглашает вас пройти по маршрутам великого города, который возродился из пепла пожара 1763 года и обрел новую жизнь.

Вместе с опытным гидом
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вы пройдете по историческому центру Твери, узнаете, какие события и личности оставили свой след в истории города.

Вы увидите уникальные архивные материалы и археологические находки, которые расскажут о перестройке города и его культурном наследии.

Маршрут экскурсии включает посещение Императорского дворца, прогулку по городскому саду, осмотр кинотеатра «Звезда» и аутентичной застройки XVIII века на набережной Степана Разина.

Вы также узнаете о многих интересных фактах, связанных с Тверью, в том числе о связи с Костромой, шутках Пушкина и мнениях Достоевского. Под конец экскурсии вас ждет рассказ о самом спокойном и романтичном периоде в истории города. Не упустите возможность увидеть Тверь глазами историков и познать ее уникальный характер

5
188 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔥 Узнаете, почему пожар 1763 года изменил судьбу Твери
  • 🏛 Погрузитесь в историю третьего города Российской империи
  • 📜 Увидите редкие архивные материалы и археологические находки
  • 🎭 Познакомитесь с культурными и историческими загадками города
  • 🗣 Услышите интересные факты о Твери от Екатерины II до Пушкина и Достоевского
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)

Что можно увидеть

  • Императорский дворец
  • Городской сад
  • Кинотеатр «Звезда»
  • Набережная Степана Разина
  • Памятник Екатерине

Описание экскурсии

При Екатерине Великой Тверь получила статус третьего города Российской империи. О том, как город заново застраивался, кто его посещал и какого мнения остался о Твери, мы поговорим на этой обзорной экскурсии.
Вы увидите подбор редких архивных материалов, связанных с перестройкой города, а также будете иметь возможность подержать в руках археологические находки, которые не покажут ни на одной другой экскурсии.

  • Начиная от Императорского дворца, мы разберемся, откуда произошел пожар, и почему дворец ошибочно называется путевым.
  • Гуляя по городскому саду, узнаем, что не учли, когда строили «третий город Российской Империи».
  • Встанем между двух мостов и увидим «Звезду» — кинотеатр, построенный в форме театрального бинокля.
  • На набережной Степана Разина увидим аутентичную застройку XVIII века.
  • У памятника Екатерине поговорим о его загадке.

Вы узнаете:

  • сколько стоит перестроить город с нуля,
  • почему на гербе Костромы корабль (и причем тут Кострома),
  • как пошутил над Тверью Александр Сергеевич Пушкин,
  • почему Достоевский ставил Тверь в один ряд с Парижем и Санкт-Петербургом,
  • какой город взял за основу Глупова Салтыков-Щедрин и многое другое.

Мы поговорим о самом спокойном и романтичном времени в истории Твери!

Организационные детали

Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.

в субботу в 12:00 и 16:30, в воскресенье в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У макета города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00 и 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 7074 туристов
Я профессиональный историк. За годы работы Трипстере я написал научно-популярные книги «50 мифов о Торжке» (2023), «Евангелие от науки» (2026). Мне было поручено написать текст экскурсии, который зачитывался президенту РФ Путину
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В. В. в Торжке (2024); записал аудиогид по г. Торопец, совместно с МТС, министром культуры Тверской области Глинка К. О. и министерством туризма Тверской области (2024). Помог открыться музею в Твери (2024), неоднократно выступал на радио и ТВ (радио «Маяк», радио «России», телеканал ОТР и т. д.). В рамках своего благотворительного проекта открыл музей и организовал сотню научно-популярных лекций. Состою в экспертном совете научной антипремии ВРАЛ. Буду рад показать и доказать вам, что история — это увлекательный детектив, направленный в глубокое прошлое!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
175
4
10
3
3
2
1
Ольга
Гид всё рассказывал с юмором, поэтому скучно не было. Рекомендую эту экскурсию.
Гид всё рассказывал с юмором, поэтому скучно не было. Рекомендую эту экскурсию.
Гид всё рассказывал с юмором, поэтому скучно не было. Рекомендую эту экскурсию.
Гид всё рассказывал с юмором, поэтому скучно не было. Рекомендую эту экскурсию.
Гид всё рассказывал с юмором, поэтому скучно не было. Рекомендую эту экскурсию.
Гид всё рассказывал с юмором, поэтому скучно не было. Рекомендую эту экскурсию.
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А
Огромное спасибо Алексею за необычайно интересную и содержательную экскурсию. Очевидны его глубокие знания истории в целом и истории города в частности.
Отдельно хочется отметить харизматичную подачу информации и юмор Алексея.
Даже несмотря на сильную жару и периодически начинающийся дождь, Алексей очень грамотно вёл группу, старался, чтобы всем было комфортно.
Однозначно рекомендую к посещению!
Огромное спасибо Алексею за необычайно интересную и содержательную экскурсию. Очевидны его глубокие знания истории в целом
Огромное спасибо Алексею за необычайно интересную и содержательную экскурсию. Очевидны его глубокие знания истории в целом
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Д
Дата посещения: 8 янв 2026
Великолепная экскурсия. Алексей великолепный экскурсовод, всё живо и с юмором рассказывает. Прекрасно знает своё дело. 2 часа на морозе пролетели очень быстро
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К
Замечательная экскурсия по Твери! Очень интересно, живо и увлекательно. Экскурсовода приятно слушать: прекрасная речь, лёгкая подача и много интересных фактов, о которых раньше даже не знала.

Особенно чувствуется, что человек искренне
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любит своё дело — горящие глаза, увлечённость и желание поделиться своими знаниями очень располагают. Время пролетело незаметно!

Остались самые тёплые впечатления и желание ещё больше узнать о Твери. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендую!

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Екатерина
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей позитивный молодой человек, рассказывает очень увлеченно, идёт на контакт, с удовольствием отвечает на вопросы, с ним
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можно подискутировать, но берегитесь, он многого знает)))
Кто хочет не просто прогуляться и много узнать, но и просто хорошо провести время, то вам сюда.
Мы обязательно ещё придем в Тверь, и Алексей проведет нам уже другую искурсию.
Алексей, спасибо большое!

Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.+2
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
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Жанна
В Твери второй раз и второй раз на экскурсии у Алексея.
Невероятно интересно, с шутками-прибаутками и множеством исторических фактов.
Рекомендую отчаянно и бесповоротно!
Алексей, спаисибо за невероятно интересные экскурсии!
В Твери второй раз и второй раз на экскурсии у Алексея.
В Твери второй раз и второй раз на экскурсии у Алексея.
В Твери второй раз и второй раз на экскурсии у Алексея.
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