Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»

Узнать, как изменилась Тверь после пожара 1763 года и почему она обрела особый статус

5
1 отзыв
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История Твери делится на «до» и «после». До пожара 1763 г. Тверь — образцовый средневековый город, после — известный на всю Россию центр притяжения.

Почему такое печальное событие не низвело Тверь до простого уездного городочка? Почему при Екатерине II она стала третьим городом империи? Как стал выглядеть город в конце 18–19 вв? Мы прогуляемся по центру и отыщем ответы на эти вопросы.
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
Групповая экскурсия по Твери «Щедротами Екатерины II»
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Описание

Что вас ожидает

При Екатерине Великой Тверь получила статус третьего города Российской империи. О том, как город заново застраивался, кто его посещал и какого мнения остался о Твери, мы поговорим на этой обзорной экскурсии.

  • Пройдя по набережной Степана Разина, вы увидите единую фасаду, которая напомнит вам маленькую копию Петербурга.
  • У памятника Екатерине поговорим о его загадке.
  • Посетим территорию Императорского дворца, который часто ошибочно называется «путевым».
  • На набережной Михаила Тверского и в Городском саду вы прочувствуете атмосферу 19 века.
  • Встанем между двух мостов и увидим «Звезду» — кинотеатр, построенный в форме театрального бинокля.

Вы узнаете:

  • почему Достоевский ставил Тверь в один ряд с Парижем и Санкт-Петербургом,
  • какой город взял за основу Глупова Салтыков-Щедрин,
  • где останавливался Островский и многое другое.

Мы поговорим о самом спокойном и романтичном времени в истории Твери!

Организационные детали

Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Вольного Новгорода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
22 авг 2023
Очень повезло оказаться на почти премьере 20.08.23. Экскурсия неожиданно стало индивидуальной, скорее похожей на диалог, но для меня определенно везение!
Алексей очень последовательно рассказал и показал мне много любопытного (Искра на набережной просто супер! Про Лили и коня!), и наконец-то Тверь для меня сложилось в целостный город на Волге. Позитивная и приятная манера подачи, за 2 часа узнала больше, чем за 4 поездки!
Всем обязательно идти, даже если вы местные, было правда здорово!
Приду ещё раз!

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