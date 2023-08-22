История Твери делится на «до» и «после». До пожара 1763 г. Тверь — образцовый средневековый город, после — известный на всю Россию центр притяжения. Почему такое печальное событие не низвело Тверь до простого уездного городочка? Почему при Екатерине II она стала третьим городом империи? Как стал выглядеть город в конце 18–19 вв? Мы прогуляемся по центру и отыщем ответы на эти вопросы.

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Описание

Что вас ожидает

При Екатерине Великой Тверь получила статус третьего города Российской империи. О том, как город заново застраивался, кто его посещал и какого мнения остался о Твери, мы поговорим на этой обзорной экскурсии.

Пройдя по набережной Степана Разина, вы увидите единую фасаду, которая напомнит вам маленькую копию Петербурга.

У памятника Екатерине поговорим о его загадке.

Посетим территорию Императорского дворца, который часто ошибочно называется «путевым».

На набережной Михаила Тверского и в Городском саду вы прочувствуете атмосферу 19 века.

Встанем между двух мостов и увидим «Звезду» — кинотеатр, построенный в форме театрального бинокля.

Вы узнаете:

почему Достоевский ставил Тверь в один ряд с Парижем и Санкт-Петербургом,

какой город взял за основу Глупова Салтыков-Щедрин,

где останавливался Островский и многое другое.

Мы поговорим о самом спокойном и романтичном времени в истории Твери!

Организационные детали

Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.