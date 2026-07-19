История Твери неразрывно связана с судьбой Екатерины II.Эта экскурсия приглашает вас пройти по маршрутам великого города, который возродился из пепла пожара 1763 года и обрел новую жизнь.Вместе с опытным гидом

вы пройдете по историческому центру Твери, узнаете, какие события и личности оставили свой след в истории города. Вы увидите уникальные архивные материалы и археологические находки, которые расскажут о перестройке города и его культурном наследии. Маршрут экскурсии включает посещение Императорского дворца, прогулку по городскому саду, осмотр кинотеатра «Звезда» и аутентичной застройки XVIII века на набережной Степана Разина. Вы также узнаете о многих интересных фактах, связанных с Тверью, в том числе о связи с Костромой, шутках Пушкина и мнениях Достоевского. Под конец экскурсии вас ждет рассказ о самом спокойном и романтичном периоде в истории города. Не упустите возможность увидеть Тверь глазами историков и познать ее уникальный характер

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Описание экскурсии

При Екатерине Великой Тверь получила статус третьего города Российской империи. О том, как город заново застраивался, кто его посещал и какого мнения остался о Твери, мы поговорим на этой обзорной экскурсии.

Вы увидите подбор редких архивных материалов, связанных с перестройкой города, а также будете иметь возможность подержать в руках археологические находки, которые не покажут ни на одной другой экскурсии.

Начиная от Императорского дворца, мы разберемся, откуда произошел пожар, и почему дворец ошибочно называется путевым.

Гуляя по городскому саду, узнаем, что не учли, когда строили «третий город Российской Империи».

Встанем между двух мостов и увидим «Звезду» — кинотеатр, построенный в форме театрального бинокля.

На набережной Степана Разина увидим аутентичную застройку XVIII века.

У памятника Екатерине поговорим о его загадке.

Вы узнаете:

сколько стоит перестроить город с нуля,

почему на гербе Костромы корабль (и причем тут Кострома),

как пошутил над Тверью Александр Сергеевич Пушкин,

почему Достоевский ставил Тверь в один ряд с Парижем и Санкт-Петербургом,

какой город взял за основу Глупова Салтыков-Щедрин и многое другое.

Мы поговорим о самом спокойном и романтичном времени в истории Твери!

Организационные детали

Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.