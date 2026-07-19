История Твери неразрывно связана с судьбой Екатерины II.
Эта экскурсия приглашает вас пройти по маршрутам великого города, который возродился из пепла пожара 1763 года и обрел новую жизнь.
Вместе с опытным гидом
Эта экскурсия приглашает вас пройти по маршрутам великого города, который возродился из пепла пожара 1763 года и обрел новую жизнь.
Вместе с опытным гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Узнаете, почему пожар 1763 года изменил судьбу Твери
- 🏛 Погрузитесь в историю третьего города Российской империи
- 📜 Увидите редкие архивные материалы и археологические находки
- 🎭 Познакомитесь с культурными и историческими загадками города
- 🗣 Услышите интересные факты о Твери от Екатерины II до Пушкина и Достоевского
Что можно увидеть
- Императорский дворец
- Городской сад
- Кинотеатр «Звезда»
- Набережная Степана Разина
- Памятник Екатерине
Описание экскурсии
При Екатерине Великой Тверь получила статус третьего города Российской империи. О том, как город заново застраивался, кто его посещал и какого мнения остался о Твери, мы поговорим на этой обзорной экскурсии.
Вы увидите подбор редких архивных материалов, связанных с перестройкой города, а также будете иметь возможность подержать в руках археологические находки, которые не покажут ни на одной другой экскурсии.
- Начиная от Императорского дворца, мы разберемся, откуда произошел пожар, и почему дворец ошибочно называется путевым.
- Гуляя по городскому саду, узнаем, что не учли, когда строили «третий город Российской Империи».
- Встанем между двух мостов и увидим «Звезду» — кинотеатр, построенный в форме театрального бинокля.
- На набережной Степана Разина увидим аутентичную застройку XVIII века.
- У памятника Екатерине поговорим о его загадке.
Вы узнаете:
- сколько стоит перестроить город с нуля,
- почему на гербе Костромы корабль (и причем тут Кострома),
- как пошутил над Тверью Александр Сергеевич Пушкин,
- почему Достоевский ставил Тверь в один ряд с Парижем и Санкт-Петербургом,
- какой город взял за основу Глупова Салтыков-Щедрин и многое другое.
Мы поговорим о самом спокойном и романтичном времени в истории Твери!
Организационные детали
Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.
в субботу в 12:00 и 16:30, в воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У макета города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00 и 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 7074 туристов
Я профессиональный историк. За годы работы Трипстере я написал научно-популярные книги «50 мифов о Торжке» (2023), «Евангелие от науки» (2026). Мне было поручено написать текст экскурсии, который зачитывался президенту РФ Путину
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид всё рассказывал с юмором, поэтому скучно не было. Рекомендую эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Алексею за необычайно интересную и содержательную экскурсию. Очевидны его глубокие знания истории в целом и истории города в частности.
Отдельно хочется отметить харизматичную подачу информации и юмор Алексея.
Даже несмотря на сильную жару и периодически начинающийся дождь, Алексей очень грамотно вёл группу, старался, чтобы всем было комфортно.
Однозначно рекомендую к посещению!
Отдельно хочется отметить харизматичную подачу информации и юмор Алексея.
Даже несмотря на сильную жару и периодически начинающийся дождь, Алексей очень грамотно вёл группу, старался, чтобы всем было комфортно.
Однозначно рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дата посещения: 8 янв 2026
Великолепная экскурсия. Алексей великолепный экскурсовод, всё живо и с юмором рассказывает. Прекрасно знает своё дело. 2 часа на морозе пролетели очень быстро
Вам был полезен этот отзыв?
К
Замечательная экскурсия по Твери! Очень интересно, живо и увлекательно. Экскурсовода приятно слушать: прекрасная речь, лёгкая подача и много интересных фактов, о которых раньше даже не знала.
Особенно чувствуется, что человек искренне
Особенно чувствуется, что человек искренне
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей, спасибо большое, было безумно интересно и познавательно. Мы провели время с огромной пользой.
Алексей позитивный молодой человек, рассказывает очень увлеченно, идёт на контакт, с удовольствием отвечает на вопросы, с ним
Алексей позитивный молодой человек, рассказывает очень увлеченно, идёт на контакт, с удовольствием отвечает на вопросы, с ним
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В Твери второй раз и второй раз на экскурсии у Алексея.
Невероятно интересно, с шутками-прибаутками и множеством исторических фактов.
Рекомендую отчаянно и бесповоротно!
Алексей, спаисибо за невероятно интересные экскурсии!
Невероятно интересно, с шутками-прибаутками и множеством исторических фактов.
Рекомендую отчаянно и бесповоротно!
Алексей, спаисибо за невероятно интересные экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии на «Тверь. Комедия в старом городе (в группе)»
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 5634 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеТверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Пройти через историческое сердце города и узнать, в чём Тверь может посоперничать с Москвой
Начало: На площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярос...
Завтра в 12:30
19 авг в 12:30
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
23 авг в 11:30
5 сен в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
Тверь кабацкая
Познакомьтесь с Тверью через её рестораны! Дегустация блюд и напитков, увлекательные истории от шеф-поваров. Не пропустите это гастрономическое приключение
Начало: На Советской улице
Завтра в 12:30
19 авг в 12:30
от 3890 ₽ за человека
750 ₽ за человека