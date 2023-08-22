Узнать, как изменилась Тверь после пожара 1763 года и почему она обрела особый статус
История Твери делится на «до» и «после». До пожара 1763 г. Тверь — образцовый средневековый город, после — известный на всю Россию центр притяжения.
Почему такое печальное событие не низвело Тверь до простого уездного городочка? Почему при Екатерине II она стала третьим городом империи? Как стал выглядеть город в конце 18–19 вв? Мы прогуляемся по центру и отыщем ответы на эти вопросы.
Почему такое печальное событие не низвело Тверь до простого уездного городочка? Почему при Екатерине II она стала третьим городом империи? Как стал выглядеть город в конце 18–19 вв? Мы прогуляемся по центру и отыщем ответы на эти вопросы.
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Описание
Что вас ожидает
При Екатерине Великой Тверь получила статус третьего города Российской империи. О том, как город заново застраивался, кто его посещал и какого мнения остался о Твери, мы поговорим на этой обзорной экскурсии.
- Пройдя по набережной Степана Разина, вы увидите единую фасаду, которая напомнит вам маленькую копию Петербурга.
- У памятника Екатерине поговорим о его загадке.
- Посетим территорию Императорского дворца, который часто ошибочно называется «путевым».
- На набережной Михаила Тверского и в Городском саду вы прочувствуете атмосферу 19 века.
- Встанем между двух мостов и увидим «Звезду» — кинотеатр, построенный в форме театрального бинокля.
Вы узнаете:
- почему Достоевский ставил Тверь в один ряд с Парижем и Санкт-Петербургом,
- какой город взял за основу Глупова Салтыков-Щедрин,
- где останавливался Островский и многое другое.
Мы поговорим о самом спокойном и романтичном времени в истории Твери!
Организационные детали
Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Вольного Новгорода
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 2480 туристов
Меня зовут Алексей, я занимаюсь популяризацией истории с 16-ти лет. За прошедшие годы я стал участником многих исторических и археологических конференций, написал научно-популярную книгу о Торжке и основал историко-просветительское сообщество. Буду рад рассказать вам то, что ещё не опубликовано и не доступно обычным гидам!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
22 авг 2023
Очень повезло оказаться на почти премьере 20.08.23. Экскурсия неожиданно стало индивидуальной, скорее похожей на диалог, но для меня определенно везение!
Алексей очень последовательно рассказал и показал мне много любопытного (Искра на набережной просто супер! Про Лили и коня!), и наконец-то Тверь для меня сложилось в целостный город на Волге. Позитивная и приятная манера подачи, за 2 часа узнала больше, чем за 4 поездки!
Всем обязательно идти, даже если вы местные, было правда здорово!
Приду ещё раз!
Алексей очень последовательно рассказал и показал мне много любопытного (Искра на набережной просто супер! Про Лили и коня!), и наконец-то Тверь для меня сложилось в целостный город на Волге. Позитивная и приятная манера подачи, за 2 часа узнала больше, чем за 4 поездки!
Всем обязательно идти, даже если вы местные, было правда здорово!
Приду ещё раз!
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