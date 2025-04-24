Тверь - это город, где переплетаются история и современность.
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком» предлагает вам уникальную возможность посетить Спасо-Преображенский собор, Императорский дворец и другие знаковые места.
На автомобиле вы сможете быстро добраться до всех достопримечательностей, наслаждаясь рассказами о выдающихся жителях и гостях города. Путешествие подходит для всех, кто хочет узнать больше о Твери и её богатом наследии
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
- 🌉 Уникальные виды на тверские мосты
- 📜 Узнайте о выдающихся жителях Твери
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Императорский дворец
- Тверские мосты
- Тверское трёхлучие
- Памятник Афанасию Никитину
- Старинные дома Затьмачья
- Морозовский городок
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Спасо-Преображенский собор — воссозданную святыню тверской земли
- Императорский дворец — историческую и архитектурную жемчужину города
- Тверские мосты — уникальные инженерные сооружения
- Тверское трёхлучие — необычное градостроительное решение времён Екатерины Великой
- Набережные реки Волги с панорамными видами
- Памятник Афанасию Никитину — выдающему купцу, которого знают не только в Твери.
- Старинные дома Затьмачья с пышным деревянным декором, напоминающим женский народный костюм
- Морозовский городок — памятник промышленной архитектуры
И узнаете
- Об истории и современности Твери
- О градостроительном плане, который сохранился с времён Екатерины Великой
- О деятельности выдающихся жителей и гостей города, от Михаила Салтыкова-Щедрина до Михаила Калинина
Маршрут экскурсии намеренно не ограничивается самыми известными достопримечательностями. Хочется, чтобы вы увидели Тверь во всей красе, от центральных проспектов до промышленных районов. Времени на это потребуется чуть больше, чем на стандартной обзорной прогорамме, но не переживайте — устать или заскучать вы не успеете. С нас — комфортабельный автомобиль и интересные рассказы по пути.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Renault Logan
- Есть детское кресло для детей до 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 237 туристов
Я живу в Твери много лет и люблю этот город как свою малую Родину. У меня есть историческое образование и опыт работы в сфере туризма, а также команда увлечённых своим делом гидов. Своими знаниями и любовью к этому прекрасному городу нам хочется делиться с другими!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
24 апр 2025
Благодарим гида Игоря за грамотную речь, чистую машину, вежливость и предупредительность, а главное, конечно, за интересный рассказ об интересном городе.
Дата посещения: 24 апреля 2025
Л
Людмила
11 ноя 2025
Потрясающий знаток города и его истории. Экскурсия прошла на одном дыхании. Александру- успехов и приятных экскурсантов!
И
Ирина
9 ноя 2025
Остались очень довольны экскурсией по Твери, проведенной Александром. Александр - настоящий профессионал, историк по образованию, очень много знает о своем городе и очень доступно и интересно доносит информацию до своих гостей. Увидели все знаковые объекты Твери, перемещаясь на машине, Александр с удовольствием помогал нам сделать красивые фото. Экскурсовод замечательный, очень любящий свое дело, свой город и своих гостей! Очень рекомендую!
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Александр нам понравился, все доходчиво рассказал, пояснил.
Сделал красивые фото для нас.
То что на машине это большой плюс, не успевали мерзнуть, ноябрь все таки.
И
Ирина
2 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, много интересных фактов, запоминающаяся подача материала. Благодарю и советую всем, кто хочет узнать Тверь и проникнуться историей города
М
Майя
29 окт 2025
Огромное спасибо Александру за интересную и познаввтельную экскурсию. Нам очень понравилось. Жалко, что так быстро пролетело время. Александр прекрасный рассказчик с хорошо поставленной речью, знающий историю, хочется слушать и слушать… Спасибо Вам, Александр, за проведённое с нами время! Успехов Вам и удачи!
Лидия
26 окт 2025
Экскурсия стала прекрасным завершением первого ознакомления с Тверью. Нам понравился город: его улицы и проспекты, скверы, сады и парки, здания и все исторические места. Во время экскурсии мы смогли увидеть
Ольга
14 июл 2025
Отличная поездка, интересные места, в промозглую погоду - идеальный формат экскурсии. Однозначно рекомендую.
Галина
7 июл 2025
Остались очень довольны экскурсией. Материал преподносился понятно,интересно и с большой любовью к своему городу. Однозначно,рекомендую!
G
Galina
26 июн 2025
Отличная экскурсия, очень было интересно. Обязательно еще вернемся!
Е
Елена
22 июн 2025
Наша семья благодарит Александра за проведенную нам экскурсию)
Было комфортно, интересно так,что захотелось посетить Тверь еще раз,но уже самостоятельно)
Спасибо большое.
Успехов Вам)
О
Ольга
21 июн 2025
Нашим гидом был Александр.
Маршрут продуман и очень интересный.
Александр великолепный рассказчик
Очень грамотно рассказал об истории города. Узнали много нового и интересного Посмотрели все исторические места. Побывали в Морозовском городке Спасибо за великолепную экскурсию.
А
Алексей
12 июн 2025
Прекрасный гид! Интересно рассказывает, отлично знает город и его историю. Экскурсия продолжалась даже больше запланированного времени. Большое спасибо!
О
Ольга
24 мая 2025
Всегда сложно найти экскурсовода, который сможет заинтересованно и подробно рассказать о Твери! Игорь очень вежливый и предупредительный! Экскурсию проводил на своем автомобиле, в машине очень чисто, есть кондиционер, нам очень
В
Вера
19 мая 2025
Очень интересную экскурсию провел с нами Александр. Молодой знающий экскурсовод. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
