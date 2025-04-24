Т Татьяна Благодарим гида Игоря за грамотную речь, чистую машину, вежливость и предупредительность, а главное, конечно, за интересный рассказ об интересном городе.

Л Людмила Потрясающий знаток города и его истории. Экскурсия прошла на одном дыхании. Александру- успехов и приятных экскурсантов!

И Ирина Остались очень довольны экскурсией по Твери, проведенной Александром. Александр - настоящий профессионал, историк по образованию, очень много знает о своем городе и очень доступно и интересно доносит информацию до своих гостей. Увидели все знаковые объекты Твери, перемещаясь на машине, Александр с удовольствием помогал нам сделать красивые фото. Экскурсовод замечательный, очень любящий свое дело, свой город и своих гостей! Очень рекомендую!

Т Татьяна Александр нам понравился, все доходчиво рассказал, пояснил.

Сделал красивые фото для нас.

То что на машине это большой плюс, не успевали мерзнуть, ноябрь все таки.

И Ирина Прекрасная экскурсия, много интересных фактов, запоминающаяся подача материала. Благодарю и советую всем, кто хочет узнать Тверь и проникнуться историей города

М Майя Огромное спасибо Александру за интересную и познаввтельную экскурсию. Нам очень понравилось. Жалко, что так быстро пролетело время. Александр прекрасный рассказчик с хорошо поставленной речью, знающий историю, хочется слушать и слушать… Спасибо Вам, Александр, за проведённое с нами время! Успехов Вам и удачи!

Экскурсия стала прекрасным завершением первого ознакомления с Тверью. Нам понравился город: его улицы и проспекты, скверы, сады и парки, здания и все исторические места. Во время экскурсии мы смогли увидеть и центр города и его окраины, узнать о знаменитых тверчанах и не только. Получили много положительных эмоций. Даже дождик не испортил нам настроение. Александр прекрасный рассказчик, классный водитель. Поезжайте, не пожалеете!

Ольга Отличная поездка, интересные места, в промозглую погоду - идеальный формат экскурсии. Однозначно рекомендую.

Галина Остались очень довольны экскурсией. Материал преподносился понятно,интересно и с большой любовью к своему городу. Однозначно,рекомендую!

G Galina Отличная экскурсия, очень было интересно. Обязательно еще вернемся!

Е Елена Наша семья благодарит Александра за проведенную нам экскурсию)

Было комфортно, интересно так,что захотелось посетить Тверь еще раз,но уже самостоятельно)

Спасибо большое.

Успехов Вам)

О Ольга Нашим гидом был Александр.

Маршрут продуман и очень интересный.

Александр великолепный рассказчик

Очень грамотно рассказал об истории города. Узнали много нового и интересного Посмотрели все исторические места. Побывали в Морозовском городке Спасибо за великолепную экскурсию.

А Алексей Прекрасный гид! Интересно рассказывает, отлично знает город и его историю. Экскурсия продолжалась даже больше запланированного времени. Большое спасибо!

О Ольга читать дальше понравилось прокатиться по Твери с ветерком! Хочется отдельно отметить высокий уровень образованности Игоря, вежливость была на высоком уровне!

Было очень приятно общаться, вроде незнакомый человек, а дружелюбие Игоря, так располагает, что ощущение такое будто нас встретил старый друг и показал свой любимый город! Программа экскурсии построена интересно и структурированно! У Игоря прекрасная речь, тонкое чувство юмора! Я всем рекомендую экскурсию « с ветрком» и сама мечтаю вернуться в Тверь и надеюсь опять встретить такого гостеприимного экскурсовода!