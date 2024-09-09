Тверь известна своей богатой историей и культурой.
Экскурсия проведет через центральные площади, набережные и мосты, показывая, как город развивался с древних времен до наших дней.
Участники узнают о соперничестве с Москвой, влиянии Екатерины Великой и судьбе купца Афанасия Никитина.
Экскурсия предлагает возможность увидеть императорский дворец и Спасо-Преображенский собор, а также насладиться прогулкой по набережным Волги и Тверцы
Экскурсия проведет через центральные площади, набережные и мосты, показывая, как город развивался с древних времен до наших дней.
Участники узнают о соперничестве с Москвой, влиянии Екатерины Великой и судьбе купца Афанасия Никитина.
Экскурсия предлагает возможность увидеть императорский дворец и Спасо-Преображенский собор, а также насладиться прогулкой по набережным Волги и Тверцы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть центральные площади и мосты
- 🏛️ Посетить императорский дворец
- ⛪ Узнать историю Спасо-Преображенского собора
- 🛤️ Исследовать набережные Волги и Тверцы
- 📜 Узнать о соперничестве с Москвой
- 🕰️ Погрузиться в эпоху Екатерины Великой
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Михаила Тверского
- Площадь Ленина
- Императорский дворец
- Спасо-Преображенский собор
- Советская улица
- Городской сад
- Театральная площадь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центральные площади Михаила Тверского и Ленина
- Стрелку рек Тверца и Волга
- Набережные Степана Разина, Михаила Ярославича и Афанасия Никитина
- Старый и Новый мосты
- Императорский дворец и Спасо-Преображенский собор
- Главную улицу города — Советскую
- Городской сад и Театральную площадь
Вы узнаете:
- Как Тверь оказалась на перекрёстке легендарных торговых путей
- Как складывалось соперничество Твери и Москвы, претендовавших на роль столицы
- Почему наш древний город не может показать гостям наследие старины
- Как происходило возрождение Твери во времена правления Екатерины Великой
- Почему провинциальная Тверь и блистательный Петербург так похожи
- Как сложилась судьба тверского купца Афанасия Никитина
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате (на вашем транспорте). Детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я лицензированный гид. Живу в Твери с 1995 года, и за это время она стала мне по-настоящему родной. Увлекаюсь историей, архитектурой и искусством. Буду рада поделиться накопленными знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
9 сен 2024
Татьяна прекрасный экскурсовод. Интересно рассказала про Тверь. Отвечала на вопросы, вовлекала в беседу)
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