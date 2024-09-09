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Тверь известна своей богатой историей и культурой.



Экскурсия проведет через центральные площади, набережные и мосты, показывая, как город развивался с древних времен до наших дней.



Участники узнают о соперничестве с Москвой, влиянии Екатерины Великой и судьбе купца Афанасия Никитина.



Экскурсия предлагает возможность увидеть императорский дворец и Спасо-Преображенский собор, а также насладиться прогулкой по набережным Волги и Тверцы

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