Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по Твери особенно приятны, а исторические места выглядят наиболее живописно.

Представьте, что вы перенеслись в прошлое, где узкие улочки Твери оживают рассказами купца Афанасия Никитина. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени.Вас ожидает знакомство с историческим

центром, величественной Волгой, древними садами и монументальными площадями. Каждый шаг по мостовой Твери наполнен историями и легендами, которые раскрывают дух времён и позволяют взглянуть на город под совершенно иным углом. Вместе с купцом вы увидите город таким, каким его видели его жители многие века назад, и сможете увековечить эти моменты в памятной фотографии. Не упустите шанс ощутить связь времён и прикоснуться к живой истории Твери

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Погружение в прошлое — и это не просто слова!

Купец Афанасий сын Никитин, выдающийся человек 15 века, попадает в современность — и отправляется гулять с вами по своей родной Твери. Говор, устаревшие слова (но понятные) и, конечно, костюм: в образе исторического персонажа я познакомлю вас с городом. В формате диалога мы пролистаем биографию Твери и представим её в далёком прошлом, рассматривая иллюстрации.

Обзорный маршрут

📍 Встретимся у памятной таблички, пройдёмся до площади Св. князя Михаила Тверского и посмотрим на памятник этому герою-защитнику Тверской земли и Руси-матушки.

📍 Затем вас ждёт набережная Степана Разина: прогуляемся вдоль великой Волги, увидим церкви и монастырь, сыгравший важную роль в истории Руси и Твери.

📍 Поприветствуем памятники известным писателям, чьи имена связаны с нашим городом.

📍 Посетим тверские сады: «драгоценный», «бесценный» и городской.

📍 Взойдём на Старый мост, чтобы полюбоваться Императорским путевым дворцом и парком. Увидим остатки крепостного рва и реконструкцию главной святыни Твери — Спасо-Преображенского собора.

📍 В финале прогуляемся по центральной улице — Миллионной/Екатерининской/Советской. А завершится путешествие на Восьмиугольной/Фонтанной/Монументальной площади — общей фотографией на память с купцом Афанасием!

Организационные детали