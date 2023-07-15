Пройти вокруг истории города и Верхневолжья за 90 минут на экскурсии-представлении
5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Купец-молодец, знаток умных словец, велеречиво сказывает, город показывает! На экскурсии с тверским купцом Афанасием Никитиным вы пройдёте по улицам и улочкам центра, узнаете и увидите то, что было в Твери в разные века.
Услышите небанальные факты, которые не найти просто так, вовлечётесь в беседу и ощутите, что сама земля здесь дышит историей.
Ближайшие даты:
7 авг
8 авг
11 авг
13 авг
14 авг
15 авг
16 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Погружение в прошлое — и это не просто слова!
Купец Афанасий сын Никитин, выдающийся человек 15 века, попадает в современность — и отправляется гулять с вами по своей родной Твери. Говор, устаревшие слова (но понятные) и, конечно, костюм: в образе исторического персонажа я познакомлю вас с городом. В формате диалога мы пролистаем биографию Твери и представим её в далёком прошлом, рассматривая иллюстрации.
Обзорный маршрут
📍 Встретимся у памятной таблички, пройдёмся до площади Св. князя Михаила Тверского и посмотрим на памятник этому герою-защитнику Тверской земли и Руси-матушки.
📍 Затем вас ждёт набережная Степана Разина: прогуляемся вдоль великой Волги, увидим церкви и монастырь, сыгравший важную роль в истории Руси и Твери.
📍 Поприветствуем памятники известным писателям, чьи имена связаны с нашим городом.
📍 Посетим тверские сады: «драгоценный», «бесценный» и городской.
📍 Взойдём на Старый мост, чтобы полюбоваться Императорским путевым дворцом и парком. Увидим остатки крепостного рва и реконструкцию главной святыни Твери — Спасо-Преображенского собора.
📍 В финале прогуляемся по центральной улице — Миллионной/Екатерининской/Советской. А завершится путешествие на Восьмиугольной/Фонтанной/Монументальной площади — общей фотографией на память с купцом Афанасием!
Организационные детали
Если группа большая, то экскурсия проводится с использованием аудиооборудования
На экскурсию рекомендую брать детей от 7-8 лет — тех, у кого уже есть представление об истории, интерес к ней или предмет «Окружающий мир»
В стоимость включено использование стереоочков — благодаря им вы будете видеть иллюстрации трёхмерными
По договорённости после экскурсии вы можете поучаствовать в интерактивных забавах на территории музея: например, пострелять из лука, отчеканить монету, «пострелять из пушки» и т. п.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 113 туристов
Доброго здравия, люди добрые! В Твери-граде проживаю с рождения. Люблю Историю и истории, особенно своей родной земли. С радостью поделюсь всем, что «накопал»: от каменного века до Новейшего времени! По нраву общаться с любомудрыми, любопытными да любознательными! Экскурсии провожу в образе тверского Колумба — купца Афанасия сына Никитина. Всё, что знаю, расскажу, что не знаю, не совру:) Экскурсию можно дополнить интерактивной исторической программой, мастер-классом или дегустацией сбитня «по-тверски».
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
15 июля 2023
15.07. 23 гид Артем провёл с нами обзорную пешеходную экскурсию по центру Твери. Очень понравилась сама идея прогулки с Афанасием Никитиным. Отдельное спасибо Артёму за проработку и подачу материала. Ему удалось так завлекательно подобрать и подать исторический материал, используемый на экскурсии, что два часа пролетели незаметно. По моему мнению, успех любой экскурсии зависит от экскурсовода. И если добротный исторический материал накладывается на обаяние личности экскурсовода, успех обеспечен. Артёму это блестяще удалось. Огромное спасибо.
Anastasia
7 июля 2023
Были с сыном 9 лет. Конечно, ему исторические факты сложно в таком объёме воспринимать. Зато что-то интерактивное на ура!
Жанна
2 июля 2023
Были на экскурсии с детьми, очень понравилось. Окунулись в атмосферу старины сразу, чему способствовал образ купца. Содержательно, интересно и полезно провели время. Артем дополнил экскурсию фото, стереочками с картинками и предметами быта (монетки, кошель). Прекрасно с купцом прогулялись. Спасибо