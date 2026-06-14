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Обзорная прогулка по Твери с купцом

Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Представьте, что вы перенеслись в прошлое, где узкие улочки Твери оживают рассказами купца Афанасия Никитина. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени.

Вас ожидает знакомство с историческим
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центром, величественной Волгой, древними садами и монументальными площадями.

Каждый шаг по мостовой Твери наполнен историями и легендами, которые раскрывают дух времён и позволяют взглянуть на город под совершенно иным углом.

Вместе с купцом вы увидите город таким, каким его видели его жители многие века назад, и сможете увековечить эти моменты в памятной фотографии. Не упустите шанс ощутить связь времён и прикоснуться к живой истории Твери

5
117 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в историю с купцом Афанасием Никитиным
  • 📜 Узнаете небанальные факты о Твери
  • 🏛 Посетите знаковые места города
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🎧 Использование аудиооборудования для больших групп
  • 🎭 Интерактивные забавы после экскурсии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по Твери особенно приятны, а исторические места выглядят наиболее живописно.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная прогулка по Твери с купцом
Обзорная прогулка по Твери с купцом
Обзорная прогулка по Твери с купцом

Что можно увидеть

  • Площадь Св. князя Михаила Тверского
  • Набережная Степана Разина
  • Церкви и монастырь
  • Памятники писателям
  • Тверские сады
  • Старый мост
  • Императорский путевой дворец
  • Спасо-Преображенский собор
  • Центральная улица
  • Восьмиугольная площадь

Описание экскурсии

Погружение в прошлое — и это не просто слова!

Купец Афанасий сын Никитин, выдающийся человек 15 века, попадает в современность — и отправляется гулять с вами по своей родной Твери. Говор, устаревшие слова (но понятные) и, конечно, костюм: в образе исторического персонажа я познакомлю вас с городом. В формате диалога мы пролистаем биографию Твери и представим её в далёком прошлом, рассматривая иллюстрации.

Обзорный маршрут

📍 Встретимся у памятной таблички, пройдёмся до площади Св. князя Михаила Тверского и посмотрим на памятник этому герою-защитнику Тверской земли и Руси-матушки.

📍 Затем вас ждёт набережная Степана Разина: прогуляемся вдоль великой Волги, увидим церкви и монастырь, сыгравший важную роль в истории Руси и Твери.

📍 Поприветствуем памятники известным писателям, чьи имена связаны с нашим городом.

📍 Посетим тверские сады: «драгоценный», «бесценный» и городской.

📍 Взойдём на Старый мост, чтобы полюбоваться Императорским путевым дворцом и парком. Увидим остатки крепостного рва и реконструкцию главной святыни Твери — Спасо-Преображенского собора.

📍 В финале прогуляемся по центральной улице — Миллионной/Екатерининской/Советской. А завершится путешествие на Восьмиугольной/Фонтанной/Монументальной площади — общей фотографией на память с купцом Афанасием!

Организационные детали

  • Экскурсия возможна для детей от 10 лет. Рекомендуемый возраст — от 14 лет
  • Если группа большая, то экскурсия проводится с использованием аудиооборудования
  • На экскурсию рекомендую брать детей от 14 лет — тех, у кого уже есть представление об истории, интерес к ней или предмет «Окружающий мир»
  • В стоимость включено использование стереоочков — благодаря им вы будете видеть иллюстрации трёхмерными
  • По договорённости после экскурсии вы можете поучаствовать в интерактивных забавах на территории музея: например, пострелять из лука, отчеканить монету, «пострелять из пушки» и т. п.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Дети до 16 лет450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2441 туриста
Доброго здравия, люди добрые! В Твери-граде проживаю с рождения. Люблю Историю и истории, особенно своей родной земли. С радостью поделюсь всем, что «накопал»: от каменного века до Новейшего времени! По
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нраву общаться с любомудрыми, любопытными да любознательными! Экскурсии провожу в образе тверского Колумба — купца Афанасия сына Никитина. Всё, что знаю, расскажу, что не знаю, не совру:) Экскурсию можно дополнить интерактивной исторической программой, мастер-классом или дегустацией сбитня «по-тверски».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
5
3
2
1
М
Идеальна экскурсия с ярким Купцом. Всё доходчиво объясняет,его интересно слушать. Харизматичный и яркий,от всех экскурсоводом города отличается.
Очень рекомендую,всё прошло душевно. Если хотите получить море эмоций и запомнить город яркими моментами-Вам только к Купцу Афанасию)))Наши мужчины постреляли,женщины попробовали наивкуснейшие пряники.
Идеальна экскурсия с ярким Купцом. Всё доходчиво объясняет,его интересно слушать. Харизматичный и яркий,от всех экскурсоводом города отличается.
Идеальна экскурсия с ярким Купцом. Всё доходчиво объясняет,его интересно слушать. Харизматичный и яркий,от всех экскурсоводом города отличается.
Идеальна экскурсия с ярким Купцом. Всё доходчиво объясняет,его интересно слушать. Харизматичный и яркий,от всех экскурсоводом города отличается.
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Оксана
Здравствуйте! Обзорная прогулка была 2 января 2026 года… было очень холодно -20 и ветренно🥶 НО мы выдержали… было очень интересно… всем советую… спасибо🤗
Здравствуйте! Обзорная прогулка была 2 января 2026 года… было очень холодно -20 и ветренно🥶 НО мы
Здравствуйте! Обзорная прогулка была 2 января 2026 года… было очень холодно -20 и ветренно🥶 НО мы
Здравствуйте! Обзорная прогулка была 2 января 2026 года… было очень холодно -20 и ветренно🥶 НО мы
Здравствуйте! Обзорная прогулка была 2 января 2026 года… было очень холодно -20 и ветренно🥶 НО мы
Здравствуйте! Обзорная прогулка была 2 января 2026 года… было очень холодно -20 и ветренно🥶 НО мы
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Зайцева
Всё очень понравилось - девичник в Твери удался! Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо за гостеприимство, легкую подачу, чувство юмора и интересные факты!
Всё очень понравилось - девичник в Твери удался! Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо за гостеприимство,
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Е
Прекрасный купец Афанасий, его экскурсия и театральные корни!
Всем рекомендую эту экскурсию для знакомства с прекрасным городом Тверь.
Очень полезные рекомендации для посещения от купца получили в конце экскурсии.
Желаю всем экскурсоводам проявлять такую изобретательность для организаций экскурсий как у купца Афанасия!
Посетили семьей (дети 17 и 13 лет) + 2 бабушки 76-летние. Все в полном восторге!
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А
Были с детьми 10 и 12 лет. Детям очень понравилось: облик рассказчика, его поставленная четкая речь, энтузиазм и энергия. Два часа пролетели не напряжно, было интересно. Побывали на многих экскурсиях- эту,прям с удовольствием, рекомендуем.
Были с детьми 10 и 12 лет. Детям очень понравилось: облик рассказчика, его поставленная четкая речь,
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Г
Экскурсия прошла атмосферно, интересно, наш купец с первых мгновений очаровал и заинтересовал детей! Несмотря на много исторических фактов, было все понятно, рассказ о Твери был выстроен логично. Нам всем очень понравилось!!!
Экскурсия прошла атмосферно, интересно, наш купец с первых мгновений очаровал и заинтересовал детей! Несмотря на много
Экскурсия прошла атмосферно, интересно, наш купец с первых мгновений очаровал и заинтересовал детей! Несмотря на много
Экскурсия прошла атмосферно, интересно, наш купец с первых мгновений очаровал и заинтересовал детей! Несмотря на много
Экскурсия прошла атмосферно, интересно, наш купец с первых мгновений очаровал и заинтересовал детей! Несмотря на много
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