Купец-молодец, знаток умных словец, велеречиво сказывает, город показывает! На экскурсии с тверским купцом Афанасием Никитиным вы пройдёте по улицам и улочкам центра, узнаете и увидите то, что было в Твери в разные века. Услышите небанальные факты, которые не найти просто так, вовлечётесь в беседу и ощутите, что сама земля здесь дышит историей.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое — и это не просто слова!

Купец Афанасий сын Никитин, выдающийся человек 15 века, попадает в современность — и отправляется гулять с вами по своей родной Твери. Говор, устаревшие слова (но понятные) и, конечно, костюм: в образе исторического персонажа я познакомлю вас с городом. В формате диалога мы пролистаем биографию Твери и представим её в далёком прошлом, рассматривая иллюстрации.

Обзорный маршрут

📍 Встретимся у памятной таблички, пройдёмся до площади Св. князя Михаила Тверского и посмотрим на памятник этому герою-защитнику Тверской земли и Руси-матушки.

📍 Затем вас ждёт набережная Степана Разина: прогуляемся вдоль великой Волги, увидим церкви и монастырь, сыгравший важную роль в истории Руси и Твери.

📍 Поприветствуем памятники известным писателям, чьи имена связаны с нашим городом.

📍 Посетим тверские сады: «драгоценный», «бесценный» и городской.

📍 Взойдём на Старый мост, чтобы полюбоваться Императорским путевым дворцом и парком. Увидим остатки крепостного рва и реконструкцию главной святыни Твери — Спасо-Преображенского собора.

📍 В финале прогуляемся по центральной улице — Миллионной/Екатерининской/Советской. А завершится путешествие на Восьмиугольной/Фонтанной/Монументальной площади — общей фотографией на память с купцом Афанасием!

Организационные детали