1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950₽ за всё до 50 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: См. расписание
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
650₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Кругосветное» путешествие по Твери: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Тверь - город-первоиспытатель»: путешествие в историю
Откройте для себя уникальную историю Твери в индивидуальной прогулке по её знаковым местам
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Открывая Тверь: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с историей Твери, ее архитектурными шедеврами и легендами. Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Соборная пл., у входа в Спасо-Преображенский собор
Расписание: С понедельника по субботу в любое время, воскресение с 11:30
10 июня в 15:00
17 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь: история и достопримечательности»
Погрузитесь в мир тверских достопримечательностей и исторических тайн в увлекательной прогулке
Начало: Пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие с тверским купцом: историческая экскурсия по Твери
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Твери вместе с купцом Афанасием
Начало: Ул. Советская, д. 11
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ААнтонина2 июня 2024Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
- ЕЕлена2 июня 2024Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
- ЮЮлия1 июня 2024Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
- ССофья30 мая 2024Все прошло замечательно,ровно так,как мы ожидали) интересная прогулка, прекрасный экскурсовод,открыли для себя Тверь!
- ДДиана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ММарина27 мая 2024Замечательный экскурсовод. Отличная экскурсия. Спасибо
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Императорский путевой дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Императорский путевой дворец" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 535 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 1780 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Твери на 2024 год по теме «Императорский путевой дворец», 1780 ⭐ отзывов, цены от 535₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август