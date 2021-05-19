Полезная информация о Твери
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Местное время в Твери
00:3347
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Тверь
|По-английски
|Tver
|Столица региона
|Тверь является столицей региона
|Население города
|400 212 чел.
|Аэропорт
|Мигалово KLD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|132 м. от уровня моря
Где находится Тверь на карте
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