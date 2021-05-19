Полезная информация о Твери

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Местное время в Твери
00:3347
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТверь
По-английскиTver
Столица регионаТверь является столицей региона
Население города400 212 чел.
АэропортМигалово KLD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота132 м. от уровня моря

Где находится Тверь на карте

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