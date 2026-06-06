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Волшебные свечи из вощины: мастер-класс в Твери

Поработать с природным материалом, отдохнуть и сделать приятный сувенир своими руками
На мастер-классе мы будем работать с вощиной — природным материалом, приятным визуально и тактильно.

А какой аромат! Я расскажу небольшую историю свечей, озвучу несколько секретов, которые сделают ваши свечи по-настоящему волшебными. Вы расслабитесь, погрузитесь в атмосферу творчества и гармонии. И создадите несколько свечек, которые заберёте домой!
Волшебные свечи из вощины: мастер-класс в Твери
Волшебные свечи из вощины: мастер-класс в Твери
Волшебные свечи из вощины: мастер-класс в Твери

Описание мастер-класса

  • Я расскажу вам краткую историю свечей
  • Поделюсь знаниями и опытом по работе с натуральной вощиной, травами и эфирными маслами
  • Озвучу несколько секретных свечных лайфхаков и объясню правила безопасности

Творить будем вместе

  • Я помогу вам создать классные, волшебные, авторские свечи
  • При желании вы дополните их травами, эфирными маслами и разнообразным декором
  • Попьём чай из самовара и проведём время в атмосфере творчества

В результате у вас получатся три уникальные свечки ручной работы!

Организационные детали

  • Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 5 лет (при условии, что дети способны работать 1,5 ч не отвлекаясь)
  • Все нужные материалы включены в стоимость
  • Мастер-класс проходит в уютном пространстве рядом с центром города

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вагжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 37 туристов
Мой проект существует с 2015 года. Несколько лет назад основала Лавандовый клуб и руковожу магазином хенд-мейд товаров в Твери. Вместе с единомышленниками провожу лекции, мастер-классы, выставки, ярмарки и другие авторские мероприятия.
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Приглашаю вас на свои мастер-классы в уютное и светлое лофт-пространство в пешей доступности от центра города. Мастер-классы проходят в атмосфере «трудолюбивое френдли». Можем вместе сотворить волшебные свечи и натуральной вощины и красиво их декорировать. Или займёмся набойкой на ткани, украсим крафтовые пакеты и мешочки для хранения, сделаем ароматное саше. И не только! До встречи!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Мастер-класс прошёл в дружелюбной, тёплой атмосфере. Все отлично
Анна
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за обратную связь ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Буду рада видеть вас снова 🤝 Хорошего лета 🌸
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М
Спасибо Анне за интересный мастер-класс и за приятное общение. Нам с сестрой очень понравилось! Сделали по 4 свечки)
Анна
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарю, что нашли время оставить отзыв ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Буду рада увидеть вас на новых МК 🤝 Уютного лета 🌸🌸🌸
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