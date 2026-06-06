На мастер-классе мы будем работать с вощиной — природным материалом, приятным визуально и тактильно.
А какой аромат! Я расскажу небольшую историю свечей, озвучу несколько секретов, которые сделают ваши свечи по-настоящему волшебными. Вы расслабитесь, погрузитесь в атмосферу творчества и гармонии. И создадите несколько свечек, которые заберёте домой!
А какой аромат! Я расскажу небольшую историю свечей, озвучу несколько секретов, которые сделают ваши свечи по-настоящему волшебными. Вы расслабитесь, погрузитесь в атмосферу творчества и гармонии. И создадите несколько свечек, которые заберёте домой!
Описание мастер-класса
- Я расскажу вам краткую историю свечей
- Поделюсь знаниями и опытом по работе с натуральной вощиной, травами и эфирными маслами
- Озвучу несколько секретных свечных лайфхаков и объясню правила безопасности
Творить будем вместе
- Я помогу вам создать классные, волшебные, авторские свечи
- При желании вы дополните их травами, эфирными маслами и разнообразным декором
- Попьём чай из самовара и проведём время в атмосфере творчества
В результате у вас получатся три уникальные свечки ручной работы!
Организационные детали
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 5 лет (при условии, что дети способны работать 1,5 ч не отвлекаясь)
- Все нужные материалы включены в стоимость
- Мастер-класс проходит в уютном пространстве рядом с центром города
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вагжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 37 туристов
Мой проект существует с 2015 года. Несколько лет назад основала Лавандовый клуб и руковожу магазином хенд-мейд товаров в Твери. Вместе с единомышленниками провожу лекции, мастер-классы, выставки, ярмарки и другие авторские мероприятия.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мастер-класс прошёл в дружелюбной, тёплой атмосфере. Все отлично
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за обратную связь ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Буду рада видеть вас снова 🤝 Хорошего лета 🌸
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М
Спасибо Анне за интересный мастер-класс и за приятное общение. Нам с сестрой очень понравилось! Сделали по 4 свечки)
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарю, что нашли время оставить отзыв ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Буду рада увидеть вас на новых МК 🤝 Уютного лета 🌸🌸🌸
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