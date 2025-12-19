Мои заказы

Память Тверской земли. Ржевский мемориал. Летний тур

Память Тверской земли
Погрузитесь в сердце Древней Руси, где гениальные творения зодчего Львова соседствуют с легендарными пожарскими котлетами.

Вы пройдете по старинным мостам Торжка, ощутите величие Твери на волжских набережных и прикоснетесь к истории, которая живет в каждом камне этих удивительных городов.

Отправитесь в путешествие по местам силы и памяти: от Ржева с его потрясающим мемориалом солдату и Старицы с белокаменным монастырем.
Программа тура по дням

1 день

Торжок. Автобусная экскурсия по г. Тверь

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга, ст. метро «Московская», Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе.

12:30 Прибытие в Торжок.

Обед в кафе Бирхоф» с пожарскими котлетами.

Обзорная экскурсия по городу Торжок. Панорама города, Путевой дворец, построенный при Екатерине II, Спасо-Преображенский собор, комплекс Борисоглебского мужского монастыря, деревянная церковь Вознесения XVII века и другие храмы Торжка.

А также площадь Пушкина с памятником поэту, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником зодчему, пешеходный мост через Тверцу.

16:00 Ориентировочное время прибытия в Тверь.

Автобусная экскурсия по г. Тверь. Вы увидите набережную реки Волги, памятник Афанасию Никитину, Старый мост, главные площади старого города.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Торжок. Автобусная экскурсия по г. Тверь
2 день

Ржев. Старица. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

08:00Отъезд вРжев.

Среди отрогов Валдайской возвышенности, на крутых берегах Волги стоит Ржев. Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение.

На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости, и части важного торгового пути.

На правом берегу Волги сохранились старинные особняки XVIII века. В одном из них сейчас находится Ржевский краеведческий музей.

Экскурсия по музею. Экспозиции, рассказывающие о древней истории Ржева, занимают оба этажа старинного купеческого особняка.

Трагической страницей истории Ржева стали годы Великой Отечественной Войны. Ржевская битва, которая длилась больше года, стала одной из самых кровавых в человеческой истории.

Посещение интереснейшей тематической экспозиции Диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года». Это произведение монументальной живописи рассказывает об одном из боев, отражающее современный взгляд на боевые действия в районе Ржева.

Посещение Ржевского мемориала советскому солдату. Самый масштабный монумент в истории современной России, призванный увековечить память героев Великой Отечественной войны.

Центром мемориала является 25-метровая бронзовая фигура солдата, установленная на 10-метровом насыпном кургане.

Отправление в Старицу –один из древнейших русских городов, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик. Старица – красивейший древнерусский городок в верховьях Волги, милый взору, спокойный, простой и искренний.

Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне. Свято-Успенский мужской монастырь стал первым звеном в истории основания Старицы.

Обед в кафе.

Отъезд в Санкт-Петербург.

22:30 Ориентировочное время окончания тура, станция метро «Московская», Демонстрационный проезд.

Проживание

Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице «Волга» 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

КатегорияЦена
2-х местный номер «комфорт»17 400
1-местное размещение в 2-х «комфорт»20 900
1-местный номер «стандарт»19 500
1-местный номер «улучшенный»19 800
«Джуниор сюит» 2-комнатный, «Делюкс»18 750
Доп. место в номере комфорт и Джуниор сюит15 500

Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.

Варианты проживания

Волга

1 ночь

Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.

К услугам гостей просторные и комфортабельные номера. Цены зависят от различной категории номеров. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.

Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Размещение в г. Тверь в гостинице «Волга 3*»
  • Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую информацию важно знать?

Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.

Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.

Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.

При себе необходимо иметь паспорт.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

