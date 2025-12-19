Вы пройдете по старинным мостам Торжка, ощутите величие Твери на волжских набережных и прикоснетесь к истории, которая живет в каждом камне этих удивительных городов.
Отправитесь в путешествие по местам силы и памяти: от Ржева с его потрясающим мемориалом солдату и Старицы с белокаменным монастырем.
Программа тура по дням
Торжок. Автобусная экскурсия по г. Тверь
07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга, ст. метро «Московская», Демонстрационный проезд.
Экскурсия по трассе.
12:30 Прибытие в Торжок.
Обед в кафе Бирхоф» с пожарскими котлетами.
Обзорная экскурсия по городу Торжок. Панорама города, Путевой дворец, построенный при Екатерине II, Спасо-Преображенский собор, комплекс Борисоглебского мужского монастыря, деревянная церковь Вознесения XVII века и другие храмы Торжка.
А также площадь Пушкина с памятником поэту, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником зодчему, пешеходный мост через Тверцу.
16:00 Ориентировочное время прибытия в Тверь.
Автобусная экскурсия по г. Тверь. Вы увидите набережную реки Волги, памятник Афанасию Никитину, Старый мост, главные площади старого города.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ржев. Старица. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
08:00Отъезд вРжев.
Среди отрогов Валдайской возвышенности, на крутых берегах Волги стоит Ржев. Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение.
На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости, и части важного торгового пути.
На правом берегу Волги сохранились старинные особняки XVIII века. В одном из них сейчас находится Ржевский краеведческий музей.
Экскурсия по музею. Экспозиции, рассказывающие о древней истории Ржева, занимают оба этажа старинного купеческого особняка.
Трагической страницей истории Ржева стали годы Великой Отечественной Войны. Ржевская битва, которая длилась больше года, стала одной из самых кровавых в человеческой истории.
Посещение интереснейшей тематической экспозиции Диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года». Это произведение монументальной живописи рассказывает об одном из боев, отражающее современный взгляд на боевые действия в районе Ржева.
Посещение Ржевского мемориала советскому солдату. Самый масштабный монумент в истории современной России, призванный увековечить память героев Великой Отечественной войны.
Центром мемориала является 25-метровая бронзовая фигура солдата, установленная на 10-метровом насыпном кургане.
Отправление в Старицу –один из древнейших русских городов, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик. Старица – красивейший древнерусский городок в верховьях Волги, милый взору, спокойный, простой и искренний.
Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне. Свято-Успенский мужской монастырь стал первым звеном в истории основания Старицы.
Обед в кафе.
Отъезд в Санкт-Петербург.
22:30 Ориентировочное время окончания тура, станция метро «Московская», Демонстрационный проезд.
Проживание
Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице «Волга» 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Категория
|Цена
|2-х местный номер «комфорт»
|17 400
|1-местное размещение в 2-х «комфорт»
|20 900
|1-местный номер «стандарт»
|19 500
|1-местный номер «улучшенный»
|19 800
|«Джуниор сюит» 2-комнатный, «Делюкс»
|18 750
|Доп. место в номере комфорт и Джуниор сюит
|15 500
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.
Варианты проживания
Волга
Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.
К услугам гостей просторные и комфортабельные номера. Цены зависят от различной категории номеров. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.
Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Размещение в г. Тверь в гостинице «Волга 3*»
- Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую информацию важно знать?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.
Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.
При себе необходимо иметь паспорт.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.