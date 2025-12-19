2 день

Ржев. Старица. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

08:00Отъезд вРжев.

Среди отрогов Валдайской возвышенности, на крутых берегах Волги стоит Ржев. Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение.

На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости, и части важного торгового пути.

На правом берегу Волги сохранились старинные особняки XVIII века. В одном из них сейчас находится Ржевский краеведческий музей.

Экскурсия по музею. Экспозиции, рассказывающие о древней истории Ржева, занимают оба этажа старинного купеческого особняка.

Трагической страницей истории Ржева стали годы Великой Отечественной Войны. Ржевская битва, которая длилась больше года, стала одной из самых кровавых в человеческой истории.

Посещение интереснейшей тематической экспозиции Диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года». Это произведение монументальной живописи рассказывает об одном из боев, отражающее современный взгляд на боевые действия в районе Ржева.

Посещение Ржевского мемориала советскому солдату. Самый масштабный монумент в истории современной России, призванный увековечить память героев Великой Отечественной войны.

Центром мемориала является 25-метровая бронзовая фигура солдата, установленная на 10-метровом насыпном кургане.

Отправление в Старицу –один из древнейших русских городов, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик. Старица – красивейший древнерусский городок в верховьях Волги, милый взору, спокойный, простой и искренний.

Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне. Свято-Успенский мужской монастырь стал первым звеном в истории основания Старицы.

Обед в кафе.

Отъезд в Санкт-Петербург.

22:30 Ориентировочное время окончания тура, станция метро «Московская», Демонстрационный проезд.

