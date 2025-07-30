1 день

Обзорные экскурсии по Ржеву, Старице, Твери

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Ржев.

Славный первый по течению Волги, был основан в XI веке. Особую роль город сыграл в период Великой Отечественной войны, сегодня носит почетное звание «Города воинской славы».

Обзорная экскурсия по г. Ржеву. Полюбуетесь редкими, чудом уцелевшими памятниками «довоенного» Ржева — домом купцов Образцовых, зданием Государственного банка, увидите старейший Оковецкий собор с чудотворной иконой Божьей Матери Оковецкой.

Также увидите Покровскую старообрядческую церковь, которая не закрывалась ни при советской власти, ни во время немецкой оккупации.

Посещение грандиозного Ржевского мемориала памяти, крупнейшего в Европе (25 метров). Фигура солдата парит над холмом, рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «превратились в белых журавлей».

Обед в кафе города, на десерт — вкуснейший ржевский пряник.

Отправление в г. Старицу — маленький городок на Волге, который хранит в себе большую историю и много тайн. Это кладезь многочисленных церквей и соборов с неповторимой архитектурой.

Осмотр Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря — фаворита Ивана Грозного! На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые XVI - XIX вв. Этот уголок Волжского края подкупает непосредственным обаянием и особенностями православной архитектуры Древней Руси.

Отправление в г. Тверь.

Обзорная экскурсия по г. Твери — когда-то столице всех русских земель, а сейчас современному городу, административному центру Тверской области, расположившемуся по обоим берегам Волги.

Осмотр важных достопримечательностей:

главная святыня Тверской земли — Спасо-Преображенский собор;

красивейшая набережная Степана Разина;

не останется в стороне парадная часть города — знаменитое Тверское «Трехлучие» или «Версальский трезубец», — уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;

или «Версальский трезубец», — уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века; императорский Путевой дворец, из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.

Размещение в отеле «Тверь 3*» г. Тверь (резервные отели: «Торжок» г. Торжок, «Тверь Парк Отель 3*» г. Тверь, «Губернатор 3*» г. Тверь, «Октябрьская 3*» г. Тверь).

Ужин в ресторане отеля.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160