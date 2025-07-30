Затем вас ждет прогулка по живописной
Программа тура по дням
Обзорные экскурсии по Ржеву, Старице, Твери
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Ржев.
Славный первый по течению Волги, был основан в XI веке. Особую роль город сыграл в период Великой Отечественной войны, сегодня носит почетное звание «Города воинской славы».
Обзорная экскурсия по г. Ржеву. Полюбуетесь редкими, чудом уцелевшими памятниками «довоенного» Ржева — домом купцов Образцовых, зданием Государственного банка, увидите старейший Оковецкий собор с чудотворной иконой Божьей Матери Оковецкой.
Также увидите Покровскую старообрядческую церковь, которая не закрывалась ни при советской власти, ни во время немецкой оккупации.
Посещение грандиозного Ржевского мемориала памяти, крупнейшего в Европе (25 метров). Фигура солдата парит над холмом, рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «превратились в белых журавлей».
Обед в кафе города, на десерт — вкуснейший ржевский пряник.
Отправление в г. Старицу — маленький городок на Волге, который хранит в себе большую историю и много тайн. Это кладезь многочисленных церквей и соборов с неповторимой архитектурой.
Осмотр Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря — фаворита Ивана Грозного! На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые XVI - XIX вв. Этот уголок Волжского края подкупает непосредственным обаянием и особенностями православной архитектуры Древней Руси.
Отправление в г. Тверь.
Обзорная экскурсия по г. Твери — когда-то столице всех русских земель, а сейчас современному городу, административному центру Тверской области, расположившемуся по обоим берегам Волги.
Осмотр важных достопримечательностей:
- главная святыня Тверской земли — Спасо-Преображенский собор;
- красивейшая набережная Степана Разина;
- не останется в стороне парадная часть города — знаменитое Тверское «Трехлучие» или «Версальский трезубец», — уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;
- императорский Путевой дворец, из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.
Размещение в отеле «Тверь 3*» г. Тверь (резервные отели: «Торжок» г. Торжок, «Тверь Парк Отель 3*» г. Тверь, «Губернатор 3*» г. Тверь, «Октябрьская 3*» г. Тверь).
Ужин в ресторане отеля.
Отправление в г. Осташков. Нило-Столобенская пустынь. Теплоходная прогулка по Селигеру
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Осташков.
Посещение Нило-Столобенской пустыни (Ниловой пустыни) — духовного центра Верхневолжья — православного мужского монастыря, на месте которого в далеком 1528 году поселился отшельник Нил, завещавший построить здесь монастырь.
Святой известен исцелениями, спасением людей от штормов на Селигере, а также духовным подвигом — за 27 лет своего отшельничества Нил Столбенский ни разу не ложился, а спал, опираясь на два деревянных крюка.
Наибольшее внимание привлекает центральный ансамбль монастыря: семиглавый Богоявленский собор (1821—1833 гг.) с колокольней, откуда открывается великолепнаяпанорама озерного края и острова Столобный.
Теплоходная прогулка по Селигеру — чудесная возможность насладиться красотами озера. Теплоход пройдёт как широким плесом, так и узкими протоками.
Вы увидите три самых крупных острова и несколько мелких, узнаете историю этих удивительных мест, в том числе Успенского храма XVIII века. Перед Вами предстанет величественная панорама Нило-Столобенской пустыни.
Обед в кафе.
Осташков — столица озерного края, городок-отшельник, «играющий в прятки» с цивилизацией с ее шумными автострадами и быстрым ритмом жизни.
Обзорная экскурсия по г. Осташкову.
В программе:
- прогулка по городской набережной и живописные виды на Селигер;
- осмотр старинных зданий XVIII-XIX веков и интересные истории из жизни их дореволюционных владельцев;
- посещение действующего женского Богородицкого Житенного монастыря XVIII века, он потрясает гостей тишиной, величественностью и уединением;
- Соборная площадь с осмотром Воскресенского и Троицкого соборов, изящной готической Преображенской колокольни, краснокирпичного Вознесенского собора и пожарной каланчи XIX века.
Отправление в г. Тверь.
Ужин в ресторане отеля.
Музей деревянного зодчества «Василёво». Экскурсия по г. Торжку
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в д. «Василёво».
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Василёво». Музей был создан на территории бывшей барской усадьбы XVIII века, принадлежащей служивым боярам Львовым. Именно сюда из разных уголков Тверской области были перевезены шедевры деревянного зодчества первой половины XVIII - начала XIX вв.
В ходе экскурсии:
- прогулка по живописной территории старинной усадьбы и знакомство с ее историей;
- осмотр визитной карточкой музея — «Чертова моста», стометрового арочного моста с гротами, это признанный шедевр архитектурной фантазии. Не удивительно, что именно он был выбран авторами фильма «Ночной дозор», как место битвы воинов Света и Тьмы;
- знакомство с уникальными образцами деревянного зодчества: церкви, часовни, жилые и хозяйственные постройки XVIII-XIX веков. Наиболее значимые: церковь Преображения (начало XVIII века), Знаменский храм (40-е годы XVIII века) и часовня архистратига Михаила (середина XVIII века).
Отправление в г. Торжок.
Обзорная экскурсия по г. Торжку с посещением Борисоглебского монастыря. Это старинный город, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия.
Осмотрите:
- монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе;
- Введенскую церковь XVII века;
- одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом;
- увидите памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому;
- Спасо-Преображенский собор;
- прогуляетесь по Торговой площади и набережной реки Тверцы.
Обед в кафе города с дегустацией пожарской котлеты, которую упоминал в своих произведениях ценитель хорошей кухни Александр Сергеевич Пушкин.
Экскурсия в музей золотого шитья в Торжке. Новоторжская золотная вышивка — уникальный народный художественный промысел с глубокими историческими корнями.
В программе:
- знакомство с многовековой историей промысла, начиная с Х века, заканчивая современностью;
- осмотр уникальных экспонатов: это старинные и современные работы, настоящие произведения искусства (иконы, декоративные украшения, панно и многое другое).
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Твери.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
Тверь 3*
или другие варианты
|22090
|23590
|24990
Доплата за одноместное размещение – 3550 руб. (1 человек в номере).
Выбор места в автобусе – 1470 руб.
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель Тверь
Отель "Тверь", находится в живописном сосновом бору на окраине города, поблизости от трассы Москва-Санкт-Петербург. К Вашим услугам VIP-зал на 20 персон, бильярд и круглосуточный бар.
Просторные номера с прекрасным ремонтом, в которых есть все необходимое для комфортного проживания.
В ресторане, который рассчитан на 200 персон, можно насладиться прекрасно приготовленной пищей, разнообразными фирменными блюдами, живой музыкой и развлекательной программой.
В отеле совмещены все условия для проведения различных мероприятий: семинаров, конференций и деловых встреч.
Отель Торжок
Отель "Торжок" расположен в городе с одноименным названием. Он отлично подойдет для тех кто ищет комфортное размещение и хочет приехать вместе со своим домашним животным. На всей территории открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.
В номерном фонде отеля насчитывается 35 комфортабельных номеров. Все они имеют современное оформление и включают в себя удобные спальные места, качественную мебель и телевизор. В собственной ванной комнате обязательно есть душ. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Вкусные и сытные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. Также поесть можно в супермаркете поблизости. Продукты можно купить в ближайших супермаркетах или на рынке.
Специально для деловых людей предусмотрен конференц-зал в котором будет удобно проводить переговоры и устраивать собеседования.
Рядом находится музей Пушкина, Никольская церковь и Борисоглебский монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 60 километров.
Тверь Парк Отель
Гостиница «Тверь Парк Отель» на сегодня имеет статус 3 звезды. Здесь всегда можно подключится к бесплатной сети Wi-Fi. Гость всегда сможет отдохнуть в сауне после трудового дня. Можно воспользоваться камерой хранения для багажа и оставить в ней свои тяжелые сумки. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.
К размещению гостей представлены комфортные номера различных категорий. Все они имеют современное оформление и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью, техникой и собственной ванной комнатой. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и вежливый персонал всегда будет рад Вам помочь и ответит на все интересующие вопросы.
Вкусно и сытно поесть можно в местном ресторане. Повара будут рады приготовить самые изысканные блюда.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал в котором будет удобно проводить важные переговоры и собеседования. Также можно воспользоваться услугами бизнес-центра.
Рядом — различные достопримечательности города, памятники культуры, архитектуры, а также магазины, кафе, аптеки и банкоматы.
Губернатор
Гостиница «Губернаторъ» расположена в центральной части Твери, в архитектурном здании. К услугам гостей комфортабельное проживание с удобствами, бесплатный интернет и парковка.
Гостиница включает 51 просторный номер разных ценовых категорий. Все они оборудованы эргономичной мебелью, современной техникой и ванной комнатой с душем. Дополнительно предоставляются средства гигиены и полотенца.
На территории работает интернациональный ресторан, который предлагает вкусные блюда и напитки по меню. Каждое утро сервируют завтраки. По запросу осуществляется доставка любых блюд в номер. Так же гости могут посетить круглосуточный бар.
Недалеко расположены основные достопримечательности, парки, магазины, рестораны, кафе, развлекательные центры. Расстояние до аэропорта - 6,2 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится в Твери в 100 метрах от Волги. Для ваших автомобилей есть бесплатные парковочные места, беспроводной интернет.
Номера достаточно уютные, просторные, в каждом есть удобные кровати, современная мебель и техника. Для вещей есть шкаф, а так же прикроватные тумбочки.
Покушать гости могут в местном кафе, в котором готовят достаточно вкусно, а ценовая политика вас не отпугнет, а наоборот порадует.
Любое деловое мероприятия можно провести в небольшом, но полностью оснащенном конференц-зале.
Супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», «Универсал» находятся всего в 100 метрах. Расстояние до аэропорта Змеево составляет около 10 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1470 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3ч. При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.