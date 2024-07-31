Вы отправитесь в увлекательное путешествие во времени и посетите важные исторические места, связанные с Великой Отечественной войной.
Ржевский мемориал, расположенный в городе Ржев, является
Программа тура по дням
Торжок. Автобусная экскурсия по г. Тверь
07:00 отправление автобуса из Санкт-Петербурга, ст. метро "Московская", Демонстрационный проезд.
Экскурсия по трассе.
12:30 Прибытие в Торжок.
Обед в кафе «Бирхоф» с пожарскими котлетами.
Обзорная экскурсия по городу Торжок.
Панорама города, Путевой дворец, построенный при Екатерине II, Спасо-Преображенский собор, комплекс Борисоглебского мужского монастыря, деревянная церковь Вознесения XVII века и другие храмы Торжка, площадь Пушкина с памятником поэту, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником зодчему, пешеходный мост через Тверцу.
16:00 ориентировочное время прибытия в Тверь.
Автобусная экскурсия по г. Тверь. Вы увидите набережную реки Волги, памятник Афанасию Никитину, Старый мост, главные площади старого города.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Старица. Ржев. Завершение программы
Завтрак в гостинице
08:00Отправление в Старицу - один из древнейших русских городов, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик.
Старица – красивейший древнерусский городок в верховьях Волги, милый взору, спокойный, простой и искренний. Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне.
Свято-Успенский мужской монастырь стал первым звеном в истории основания Старицы.
Отъезд в Ржев. Среди отрогов Валдайской возвышенности, на крутых берегах Волги стоит Ржев. Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение. На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости, и части важного торгового пути.
На правом берегу Волги сохранились старинные особняки XVIII века. В одном из них сейчас находится Ржевский краеведческий музей. Экскурсия по музею. Экспозиции, рассказывающие о древней истории Ржева, занимают оба этажа старинного купеческого особняка.
Трагической страницей истории Ржева стали годы Великой Отечественной Войны. Ржевская битва, которая длилась больше года, стала одной из самых кровавых в человеческой истории.
Посещение интереснейшей тематической экспозиции Диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года». Это произведение монументальной живописи рассказывает об одном из боев, отражающее современный взгляд на боевые действия в районе Ржева.
Посещение Ржевского мемориала советскому солдату. Самый масштабный монумент в истории современной России, призванный увековечить память героев Великой Отечественной войны. Центром мемориала является 25-метровая бронзовая фигура солдата, установленная на 10-метровом насыпном кургане.
Обед в кафе.
Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:30.
Проживание
Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице "Волга" 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Стоимость тура на человека в рублях:
|2-х местный номер «Комфорт»
|13250
|Номер «Полулюкс»
|13600
|Доп. место в номере «Полулюкс»
|12100
|1-местный номер «Стандарт»
|14600
|1-местный номер «Улучшенный»
|15000
|Скидка на школьника до 12 лет – 200 рублей.
Варианты проживания
«Волга» 3
Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.
К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.
Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Размещение в г. Тверь в гостинице «Волга» 3
- Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.