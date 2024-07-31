Память Тверской земли. Ржевский мемориал

Память Тверской земли
Откройте для себя богатое историческое наследие Тверской земли.

Вы отправитесь в увлекательное путешествие во времени и посетите важные исторические места, связанные с Великой Отечественной войной.

Ржевский мемориал, расположенный в городе Ржев, является
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одним из самых значимых и масштабных монументов в истории современной России, посвященных этому периоду истории.

А еще прогуляетесь по старинным улочкам города Торжка, исследуете древние монастыри и знаковые места, связанные с историей России.

5
1 отзыв
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Торжок. Автобусная экскурсия по г. Тверь

07:00 отправление автобуса из Санкт-Петербурга, ст. метро "Московская", Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе.

12:30 Прибытие в Торжок.

Обед в кафе «Бирхоф» с пожарскими котлетами.

Обзорная экскурсия по городу Торжок.

Панорама города, Путевой дворец, построенный при Екатерине II, Спасо-Преображенский собор, комплекс Борисоглебского мужского монастыря, деревянная церковь Вознесения XVII века и другие храмы Торжка, площадь Пушкина с памятником поэту, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником зодчему, пешеходный мост через Тверцу.

16:00 ориентировочное время прибытия в Тверь.

Автобусная экскурсия по г. Тверь. Вы увидите набережную реки Волги, памятник Афанасию Никитину, Старый мост, главные площади старого города.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Торжок. Автобусная экскурсия по г. ТверьТоржок. Автобусная экскурсия по г. ТверьТоржок. Автобусная экскурсия по г. ТверьТоржок. Автобусная экскурсия по г. ТверьТоржок. Автобусная экскурсия по г. Тверь
2 день

Старица. Ржев. Завершение программы

Завтрак в гостинице

08:00Отправление в Старицу - один из древнейших русских городов, которому, несмотря на долгую и бурную историю, удалось сохранить во многих чертах свой первоначальный облик.

Старица – красивейший древнерусский городок в верховьях Волги, милый взору, спокойный, простой и искренний. Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне.

Свято-Успенский мужской монастырь стал первым звеном в истории основания Старицы.

Отъезд в Ржев. Среди отрогов Валдайской возвышенности, на крутых берегах Волги стоит Ржев. Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение. На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости, и части важного торгового пути.

На правом берегу Волги сохранились старинные особняки XVIII века. В одном из них сейчас находится Ржевский краеведческий музей. Экскурсия по музею. Экспозиции, рассказывающие о древней истории Ржева, занимают оба этажа старинного купеческого особняка.

Трагической страницей истории Ржева стали годы Великой Отечественной Войны. Ржевская битва, которая длилась больше года, стала одной из самых кровавых в человеческой истории.

Посещение интереснейшей тематической экспозиции Диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года». Это произведение монументальной живописи рассказывает об одном из боев, отражающее современный взгляд на боевые действия в районе Ржева.

Посещение Ржевского мемориала советскому солдату. Самый масштабный монумент в истории современной России, призванный увековечить память героев Великой Отечественной войны. Центром мемориала является 25-метровая бронзовая фигура солдата, установленная на 10-метровом насыпном кургане.

Обед в кафе.

Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:30.

Старица. Ржев. Завершение программыСтарица. Ржев. Завершение программыСтарица. Ржев. Завершение программыСтарица. Ржев. Завершение программы

Проживание

Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице "Волга" 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Стоимость тура на человека в рублях:
2-х местный номер «Комфорт»13250
Номер «Полулюкс»13600
Доп. место в номере «Полулюкс»12100
1-местный номер «Стандарт»14600
1-местный номер «Улучшенный»15000
Скидка на школьника до 12 лет – 200 рублей.

Варианты проживания

«Волга» 3

1 ночь

Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.

К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.

Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Размещение в г. Тверь в гостинице «Волга» 3
  • Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Твери

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