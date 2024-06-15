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Авторский тур
2 дня
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Начало: Санкт-Петербург
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 13 250₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нескучные выходные в Тверской губернии
Начало: Санкт-Петербург
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вкусные выходные на Тверской земле
Начало: Санкт-Петербург
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 14 830₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Начало: Г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
14 июня в 09:30
28 июня в 09:30
10 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «2-дневные туры»
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