Тверь: обаяние русской провинции

Увидеть «Париж», узнать, за что тверичан называли козлами и как любовь помогла в создании монастыря
Едем гулять по симпатичному и уютному городу на Волге, который Екатерина Великая называла «самым хорошеньким после Петербурга».

Здесь бывал Пушкин, родился путешественник Афанасий Никитин, написавший «Хожение за три моря», Михаил Круг
читать дальше

и ещё ряд выдающихся фигур культуры и истории. Я расскажу вам о прошлом Тверского княжества, промышленном расцвете в 19 веке. В туре вы полюбуетесь парящими над рекой мостами и роскошным убранством Путевого дворца.

А в заездах 3-го и 5-го января вас ждут новогодние сюрпризы! В туре по Твери на 2 дня возможно участие с детьми от 7 лет.

5
4 отзыва
Тверь: обаяние русской провинции
Тверь: обаяние русской провинции
Тверь: обаяние русской провинции
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В гостинице, размещение 2-местное. Свой санузел в номере. Доступно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входит 1 завтрак. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Старый город, центр и набережная, Путевой дворец

Начинаем тур со встречи на вокзале (просьба заранее сообщить время вашего прибытия), едем в отель, чтобы оставить вещи, и после завтрака начинаем наше знакомство с бывшим центром Тверского княжества.

Первым делом прогуляемся по Старому городу. Я расскажу вам о невероятных событиях, происходивших в древней Твери. Мы посмотрим на бронзовый памятник князю Михаилу Тверскому, небесному покровителю города, отдавшему жизнь, чтобы спасти Тверь от нашествия монголов. Увидим, где прежде стоял Отроч монастырь, от которого сохранился только один собор, а на его месте теперь находится превратившееся в руины здание речного вокзала. Вы узнаете интересную легенду основания святыни и осмотрите остатки валов и крепостных рвов.

Побываем у церкви Рождества Христова в Рыбаках и вспомним о сильном пожаре, после которого деревянный город отстроили почти заново уже в камне.

Пройдёмся по центру: те, кто бывал в Санкт-Петербурге, смогут сравнить, насколько планировка Твери повторяет петербургскую. Побываем на набережной и полюбуемся парящими над Волгой мостами. Увидим старинные здания: деревянные домики с резными наличниками, первый кинотеатр города и знаменитое фотоателье, гимназию, дореволюционную гостиницу и даже ренские погреба, где питейные заведения продавали дорогие вина. Пообедаем здесь же (теперь тут ресторан) и увидим, как они выглядели.

Затем посетим Путевой дворец 18 века на Соборной площади (Интерьеры и Картинную галерею), рядом с которым — грандиозный театр, уютный городской сад и променад вдоль набережной. Здесь же находится памятник Пушкину, ставший визитной карточкой города. Вы узнаете о хитросплетениях судьбы здания, построенного по распоряжению Екатерины II, и полюбуетесь великолепными интерьерами и предметами мебели, точно повторяющими те, что украшали дворец два столетия назад.

Вечером у вас будет свободное время. По желанию, на ужин можем забронировать столик в ресторане.

Старый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворецСтарый город, центр и набережная, Путевой дворец
2 день

Прогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей Козла

Во второй день тура после завтрака и освобождения номеров оставим вещи в отеле и отправимся на прогулку по Посаду, ремесленному поселению 14-15 веков. Здесь сохранились дома обычных жителей, которые выглядят как игрушечные и образуют красивую старинную улицу. Неподалёку увидим гостиницу «Гальяни», в которой отдыхал А. С. Пушкин по пути из Петербурга в Москву. Присядем на скамью рядом с памятником Михаилу Кругу с гитарой в руках. Родным районом исполнителя русского шансона был Морозовский городок — держим путь туда.

Морозовский городок, или Двор Пролетарки — историко-архитектурный комплекс зданий, созданных для Тверской мануфактуры в неоготике, а позже — в модерне. Их здесь около 50. Осмотрим казарму «Париж» начала 20-го века, больше похожую на готический собор, чем на жильё для рабочих фабрики, и я расскажу вам, как родилось такое название. Ещё несколько мест станут для вас сюрпризом. Побываем на искусственной дамбе у реки Тьмаки и в самой необычной церкви Христорождественского монастыря.

Напоследок заглянем в остроумный и весёлый Музей Козла. В 13 веке на месте города производили обувь и другие изделия из шкуры животного, а сейчас козёл — символ Твери с глубокой историей. Рассмотрим фигурки, сувениры и флаги, посвещённые этим парнокопытным.

Свободное время в центре города. Окончание тура и трансфер на вокзал.

Прогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей КозлаПрогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей КозлаПрогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей КозлаПрогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей КозлаПрогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей КозлаПрогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей КозлаПрогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей КозлаПрогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей Козла

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение в ходе всего тура
  • 2-местное проживание
  • 1 завтрак
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно (поможем с приобретением ж. - д. билетов)
  • Завтрак в 1-й день - 400 руб
  • Обед в 1-й день - 700 руб
  • Экскурсия в Путевом дворце - 350 руб
  • Посещение Музея Козла: Козловым бесплатно, Волковы - по двойному тарифу, обычные граждане - 350 руб
  • Радиооборудование - 360 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида на расстояние до 150 м, фотографировать и всё слышать, не смотря на посторонние звуки)
  • Доплата за 1-местное размещение - от 2100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
Завершение: В 18:40 на вокзале в г. Тверь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
5 апр 2023
Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу второго дня уже подустали от количества) но это не испортило впечатлений от поездки! Даже несмотря на погоду
Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концуОчень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу
В
6 янв 2023
Большое Спасибо! 2х дневный тур прошёл великолепно. Было очень интересно и динамично. Мы ожидали классического -" Посмотрите в правое запотевшее окно, а теперь в левое", а получили живую, классную пешеходную
читать дальше

экскурсию с небольшими перемещениями на транспорте. В основном пешком, что и понравилось больше всего. Отдельное спасибо, Екатерине, она подстраивается под группу, хотя не все в ней интересуются историей и архитектурой в силу праздников;) Всё во время, без опозданий и ожиданий. Выдаваемая информация хорошо воспринимается, приятно слушать. Если хочется зайти куда-то, например, в церковь/храм по маршруту, то не никого не торопят. Спасибо Вам за приятное впечатление от Твери! Вы молодцы.

А
4 янв 2023
Очень интересная экскурсия,насыщенная. Несмотря на погоду, валил первый день мокрый снег, все понравилось! Спасибо экскурсоводу Екатерине за чудесную прогулку! Советуем.
Очень интересная экскурсия,насыщенная. Несмотря на погоду, валил первый день мокрый снег, все понравилось! Спасибо экскурсоводу ЕкатеринеОчень интересная экскурсия,насыщенная. Несмотря на погоду, валил первый день мокрый снег, все понравилось! Спасибо экскурсоводу ЕкатеринеОчень интересная экскурсия,насыщенная. Несмотря на погоду, валил первый день мокрый снег, все понравилось! Спасибо экскурсоводу Екатерине
В
29 ноя 2022
Все отлично

Тур входит в следующие категории Твери

Похожие туры из Твери

Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
На байдарках
3 отзыва
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
12 500 за человека
Активные выходные на озере Селигер
Пешая
3 отзыва
3 дня
Активные выходные на озере Селигер
Начало: Тверь
6 июн в 10:00
27 июн в 10:00
11 900 за человека
Тверь для гурманов и не только
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Тверь для гурманов и не только
Начало: Санкт-Петербург
28 апр в 10:00
от 20 260 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери
ХорошоТам