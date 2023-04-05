Начинаем тур со встречи на вокзале (просьба заранее сообщить время вашего прибытия), едем в отель, чтобы оставить вещи, и после завтрака начинаем наше знакомство с бывшим центром Тверского княжества.

Первым делом прогуляемся по Старому городу. Я расскажу вам о невероятных событиях, происходивших в древней Твери. Мы посмотрим на бронзовый памятник князю Михаилу Тверскому, небесному покровителю города, отдавшему жизнь, чтобы спасти Тверь от нашествия монголов. Увидим, где прежде стоял Отроч монастырь, от которого сохранился только один собор, а на его месте теперь находится превратившееся в руины здание речного вокзала. Вы узнаете интересную легенду основания святыни и осмотрите остатки валов и крепостных рвов.

Побываем у церкви Рождества Христова в Рыбаках и вспомним о сильном пожаре, после которого деревянный город отстроили почти заново уже в камне.

Пройдёмся по центру: те, кто бывал в Санкт-Петербурге, смогут сравнить, насколько планировка Твери повторяет петербургскую. Побываем на набережной и полюбуемся парящими над Волгой мостами. Увидим старинные здания: деревянные домики с резными наличниками, первый кинотеатр города и знаменитое фотоателье, гимназию, дореволюционную гостиницу и даже ренские погреба, где питейные заведения продавали дорогие вина. Пообедаем здесь же (теперь тут ресторан) и увидим, как они выглядели.

Затем посетим Путевой дворец 18 века на Соборной площади (Интерьеры и Картинную галерею), рядом с которым — грандиозный театр, уютный городской сад и променад вдоль набережной. Здесь же находится памятник Пушкину, ставший визитной карточкой города. Вы узнаете о хитросплетениях судьбы здания, построенного по распоряжению Екатерины II, и полюбуетесь великолепными интерьерами и предметами мебели, точно повторяющими те, что украшали дворец два столетия назад.

Вечером у вас будет свободное время. По желанию, на ужин можем забронировать столик в ресторане.