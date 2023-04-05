Здесь бывал Пушкин, родился путешественник Афанасий Никитин, написавший «Хожение за три моря», Михаил Круг
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В гостинице, размещение 2-местное. Свой санузел в номере. Доступно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входит 1 завтрак. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Старый город, центр и набережная, Путевой дворец
Начинаем тур со встречи на вокзале (просьба заранее сообщить время вашего прибытия), едем в отель, чтобы оставить вещи, и после завтрака начинаем наше знакомство с бывшим центром Тверского княжества.
Первым делом прогуляемся по Старому городу. Я расскажу вам о невероятных событиях, происходивших в древней Твери. Мы посмотрим на бронзовый памятник князю Михаилу Тверскому, небесному покровителю города, отдавшему жизнь, чтобы спасти Тверь от нашествия монголов. Увидим, где прежде стоял Отроч монастырь, от которого сохранился только один собор, а на его месте теперь находится превратившееся в руины здание речного вокзала. Вы узнаете интересную легенду основания святыни и осмотрите остатки валов и крепостных рвов.
Побываем у церкви Рождества Христова в Рыбаках и вспомним о сильном пожаре, после которого деревянный город отстроили почти заново уже в камне.
Пройдёмся по центру: те, кто бывал в Санкт-Петербурге, смогут сравнить, насколько планировка Твери повторяет петербургскую. Побываем на набережной и полюбуемся парящими над Волгой мостами. Увидим старинные здания: деревянные домики с резными наличниками, первый кинотеатр города и знаменитое фотоателье, гимназию, дореволюционную гостиницу и даже ренские погреба, где питейные заведения продавали дорогие вина. Пообедаем здесь же (теперь тут ресторан) и увидим, как они выглядели.
Затем посетим Путевой дворец 18 века на Соборной площади (Интерьеры и Картинную галерею), рядом с которым — грандиозный театр, уютный городской сад и променад вдоль набережной. Здесь же находится памятник Пушкину, ставший визитной карточкой города. Вы узнаете о хитросплетениях судьбы здания, построенного по распоряжению Екатерины II, и полюбуетесь великолепными интерьерами и предметами мебели, точно повторяющими те, что украшали дворец два столетия назад.
Вечером у вас будет свободное время. По желанию, на ужин можем забронировать столик в ресторане.
Прогулка по Посаду, Морозовский городок и Музей Козла
Во второй день тура после завтрака и освобождения номеров оставим вещи в отеле и отправимся на прогулку по Посаду, ремесленному поселению 14-15 веков. Здесь сохранились дома обычных жителей, которые выглядят как игрушечные и образуют красивую старинную улицу. Неподалёку увидим гостиницу «Гальяни», в которой отдыхал А. С. Пушкин по пути из Петербурга в Москву. Присядем на скамью рядом с памятником Михаилу Кругу с гитарой в руках. Родным районом исполнителя русского шансона был Морозовский городок — держим путь туда.
Морозовский городок, или Двор Пролетарки — историко-архитектурный комплекс зданий, созданных для Тверской мануфактуры в неоготике, а позже — в модерне. Их здесь около 50. Осмотрим казарму «Париж» начала 20-го века, больше похожую на готический собор, чем на жильё для рабочих фабрики, и я расскажу вам, как родилось такое название. Ещё несколько мест станут для вас сюрпризом. Побываем на искусственной дамбе у реки Тьмаки и в самой необычной церкви Христорождественского монастыря.
Напоследок заглянем в остроумный и весёлый Музей Козла. В 13 веке на месте города производили обувь и другие изделия из шкуры животного, а сейчас козёл — символ Твери с глубокой историей. Рассмотрим фигурки, сувениры и флаги, посвещённые этим парнокопытным.
Свободное время в центре города. Окончание тура и трансфер на вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 540 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение в ходе всего тура
- 2-местное проживание
- 1 завтрак
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно (поможем с приобретением ж. - д. билетов)
- Завтрак в 1-й день - 400 руб
- Обед в 1-й день - 700 руб
- Экскурсия в Путевом дворце - 350 руб
- Посещение Музея Козла: Козловым бесплатно, Волковы - по двойному тарифу, обычные граждане - 350 руб
- Радиооборудование - 360 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида на расстояние до 150 м, фотографировать и всё слышать, не смотря на посторонние звуки)
- Доплата за 1-местное размещение - от 2100 руб