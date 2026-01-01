Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 9:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
«Увидим, где прежде стоял Отроч монастырь, от которого сохранился только один собор, а на его месте теперь находится превратившееся в руины здание речного вокзала»
7 мар в 08:00
30 мая в 08:00
8940 ₽ за человека
Путешествие вокруг острова Хачин на байдарках. Тверская область
Начало: Тверь
«А над проектами некоторых храмов работали петербургские архитекторы»
11 июн в 10:00
9 июл в 10:00
26 500 ₽ за человека
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Начало: Г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных ...
«Увидим памятники культуры и истории, рассмотрим деревянные постройки в архитектурно-этнографическом музее, посетим мужской Борисоглебский монастырь и прогуляемся по улицам Торжка»
9 мая в 08:00
8900 ₽ за человека
