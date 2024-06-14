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Авторский тур
2 дня
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Начало: Г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
«Встретим доброе утро на природе, умоемся освежающей водой, желающие сделают зарядку, после чего позавтракаем»
14 июня в 09:30
28 июня в 09:30
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
«Посидим у костра, понаблюдаем за просыпающейся природой и прогуляемся по подземным лабиринтам каменоломен»
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
«Ближе к вечеру остановимся на берегу в сосновом бору, где разобьём лагерь, приготовим ужин и соберёмся вместе у костра»
14 июня в 08:00
28 июня в 20:27
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав на байдарках по реке Осуга
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
«Насладимся тишиной, звуками природы и отдыхом на свежем воздухе»
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:25
«Насладитесь теплом первых лучиков солнца и понаблюдайте за просыпающейся природой в тишине»
14 июня в 20:25
21 июня в 20:25
10 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
«Рекомендуем встать пораньше и встретить последнее утро нашего похода, наблюдая за просыпающейся природой»
17 июня в 10:30
8 июля в 10:30
18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
«Встретим ещё одно утро на природе вкусным завтраком с костра»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
18 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Природа и пейзажи»
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