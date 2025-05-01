По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками

Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Отправимся в лёгкий поход по земле Тверской области, где Русь сформировалась как государство.

Увидим памятники культуры и истории, рассмотрим деревянные постройки в архитектурно-этнографическом музее, посетим мужской Борисоглебский монастырь и прогуляемся по
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улицам Торжка. Здесь сохранились древнейшие храмы и леса с вековыми соснами и елями.

Будем идти по тропам и берегу Тверцы, отдохнём у водопада, наберём воды из родника и завершим поход у усадьбы с кольцеобразной колоннадой.

По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Ближайшие даты:
1
мая8
мая12
мая
Время начала: 09:15

Описание тура

Организационные детали

Маршрут представляет собой поход с рюкзаками. Каждый участник несёт не только личные вещи, но и часть продуктов. Живём в полевых условиях. Все ваши вещи должно вместиться в рюкзак 60-80 литров. Настоятельно рекомендуем не брать лишнего.

Важно взять треккинговую обувь, треккинговые палки, удобную одежду по погоде, дождевик, рюкзак на 60-80 литров (не городской), индивидуальную аптечку, ложку, миску, кружку, сидушку, головной убор, средство от солнца, средство от насекомых, солнцезащитные очки, ёмкость для воды.

В стоимость уже включена аренда спальника, пенки-коврика и палатки. Если вы собираетесь взять свои, сообщите, пожалуйста, организатору минимум за 1 день до похода. Не берём ничего лишнего и запасного.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Подселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Вы можете взять и свою палатку.

Питание. Походное 3-разовое питание. Об особенностях питания и аллергии необходимо сообщить заранее инструктору.

Дети. От 5 лет. Скидка для детей до 12 лет включительно.

Уровень сложности. Всего пройдём 40 км, что под силу обычному городскому жителю и ребёнку. В день проходим максимум 15 км. Это поход с рюкзаками — каждый несёт свой спальник, пенку-коврик, личные вещи, часть палатки и часть продуктов. Необходимо взять удобную разношенную обувь. Треккинговые палки сильно снизят нагрузку на колени.

Программа тура по дням

1 день

Торжокский район

Встречаемся на ж. -д. вокзале Твери в 09:25. Рекомендуем электричку из Москвы с отправлением в 07:47.

Из Твери доедем в деревню Прутня, где и начнётся пешая часть маршрута. Будем идти по тропе по высокому берегу Тверцы. Выйдем к архитектурно-этнографическому музею «Василёво», который расположился на территории бывшей барской усадьбы. Рассмотрим деревянные постройки и валунный мост из «Ночного Дозора». Во время треккинга обед-перекус.

Разобьём палаточный лагерь на берегу реки и приготовим горячий ужин. Всего за день пройдём не более 15 км.

Торжокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский районТоржокский район
2 день

Древний Торжок и деревня Паника

Приготовим завтрак, в спокойном темпе соберём лагерь и отправимся далее. Сегодня дойдём до Торжка — одного из древнейших городов России. Полюбуемся им со смотровой площадки. Посетим мужской монастырь Тверской епархии Русской православной церкви — Борисоглебский. Увидим Воскресенскую церковь и прогуляемся по центральной части города.

Далее наш путь лежит по берегу реки в сторону водопада у деревни Паника. Здесь же есть ещё несколько валунных мостов. Наберём чистой воды из родника. Желающие смогут искупаться. Отдохнув, отправимся к месту стоянки через лес с вековыми соснами.

Всего за день пройдём не более 15 км.

Древний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня ПаникаДревний Торжок и деревня Паника
3 день

Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»

Сегодня приготовьтесь любоваться просторными полями, живописным лесом и рассматривать «Усадьбу Знаменское-Раёк». Здесь привлекают внимание кольцеобразная колоннада главного дома и очаровательный приусадебный парк. Комплекс был построен в 18-м веке дворянином, ярким представителем Русского Просвещения Н. Львовым. Эта точка является финишем пешей части маршрута. Всего за день пройдём не более 10 км.

Отсюда выезжаем в Тверь.

Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет8900 ₽
Дети до 12 лет включительно8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Общегрупповое снаряжение
  • Аренда спальника и пенки-коврика
  • Переезды от Твери до старта маршрута и от финиша до Твери
  • 3-разовое питание
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты на электричку до Твери и обратно
  • Дополнительное питание в кафе, посещение музеев (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных касс, 09:25
Завершение: Г. Тверь, ж. - д. вокзал, электричка в Москву в 16:10 или 18:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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