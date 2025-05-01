Отправимся в лёгкий поход по земле Тверской области, где Русь сформировалась как государство.Увидим памятники культуры и истории, рассмотрим деревянные постройки в архитектурно-этнографическом музее, посетим мужской Борисоглебский монастырь и прогуляемся по

улицам Торжка. Здесь сохранились древнейшие храмы и леса с вековыми соснами и елями. Будем идти по тропам и берегу Тверцы, отдохнём у водопада, наберём воды из родника и завершим поход у усадьбы с кольцеобразной колоннадой.

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Описание тура

Организационные детали

Маршрут представляет собой поход с рюкзаками. Каждый участник несёт не только личные вещи, но и часть продуктов. Живём в полевых условиях. Все ваши вещи должно вместиться в рюкзак 60-80 литров. Настоятельно рекомендуем не брать лишнего.

Важно взять треккинговую обувь, треккинговые палки, удобную одежду по погоде, дождевик, рюкзак на 60-80 литров (не городской), индивидуальную аптечку, ложку, миску, кружку, сидушку, головной убор, средство от солнца, средство от насекомых, солнцезащитные очки, ёмкость для воды.

В стоимость уже включена аренда спальника, пенки-коврика и палатки. Если вы собираетесь взять свои, сообщите, пожалуйста, организатору минимум за 1 день до похода. Не берём ничего лишнего и запасного.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.