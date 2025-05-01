Увидим памятники культуры и истории, рассмотрим деревянные постройки в архитектурно-этнографическом музее, посетим мужской Борисоглебский монастырь и прогуляемся по
Описание тура
Организационные детали
Маршрут представляет собой поход с рюкзаками. Каждый участник несёт не только личные вещи, но и часть продуктов. Живём в полевых условиях. Все ваши вещи должно вместиться в рюкзак 60-80 литров. Настоятельно рекомендуем не брать лишнего.
Важно взять треккинговую обувь, треккинговые палки, удобную одежду по погоде, дождевик, рюкзак на 60-80 литров (не городской), индивидуальную аптечку, ложку, миску, кружку, сидушку, головной убор, средство от солнца, средство от насекомых, солнцезащитные очки, ёмкость для воды.
В стоимость уже включена аренда спальника, пенки-коврика и палатки. Если вы собираетесь взять свои, сообщите, пожалуйста, организатору минимум за 1 день до похода. Не берём ничего лишнего и запасного.
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Подселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Вы можете взять и свою палатку.
Питание. Походное 3-разовое питание. Об особенностях питания и аллергии необходимо сообщить заранее инструктору.
Дети. От 5 лет. Скидка для детей до 12 лет включительно.
Уровень сложности. Всего пройдём 40 км, что под силу обычному городскому жителю и ребёнку. В день проходим максимум 15 км. Это поход с рюкзаками — каждый несёт свой спальник, пенку-коврик, личные вещи, часть палатки и часть продуктов. Необходимо взять удобную разношенную обувь. Треккинговые палки сильно снизят нагрузку на колени.
Программа тура по дням
Торжокский район
Встречаемся на ж. -д. вокзале Твери в 09:25. Рекомендуем электричку из Москвы с отправлением в 07:47.
Из Твери доедем в деревню Прутня, где и начнётся пешая часть маршрута. Будем идти по тропе по высокому берегу Тверцы. Выйдем к архитектурно-этнографическому музею «Василёво», который расположился на территории бывшей барской усадьбы. Рассмотрим деревянные постройки и валунный мост из «Ночного Дозора». Во время треккинга обед-перекус.
Разобьём палаточный лагерь на берегу реки и приготовим горячий ужин. Всего за день пройдём не более 15 км.
Древний Торжок и деревня Паника
Приготовим завтрак, в спокойном темпе соберём лагерь и отправимся далее. Сегодня дойдём до Торжка — одного из древнейших городов России. Полюбуемся им со смотровой площадки. Посетим мужской монастырь Тверской епархии Русской православной церкви — Борисоглебский. Увидим Воскресенскую церковь и прогуляемся по центральной части города.
Далее наш путь лежит по берегу реки в сторону водопада у деревни Паника. Здесь же есть ещё несколько валунных мостов. Наберём чистой воды из родника. Желающие смогут искупаться. Отдохнув, отправимся к месту стоянки через лес с вековыми соснами.
Всего за день пройдём не более 15 км.
Через поля и лес к «Усадьбе Знаменское-Раёк»
Сегодня приготовьтесь любоваться просторными полями, живописным лесом и рассматривать «Усадьбу Знаменское-Раёк». Здесь привлекают внимание кольцеобразная колоннада главного дома и очаровательный приусадебный парк. Комплекс был построен в 18-м веке дворянином, ярким представителем Русского Просвещения Н. Львовым. Эта точка является финишем пешей части маршрута. Всего за день пройдём не более 10 км.
Отсюда выезжаем в Тверь.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет
|8900 ₽
|Дети до 12 лет включительно
|8000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Общегрупповое снаряжение
- Аренда спальника и пенки-коврика
- Переезды от Твери до старта маршрута и от финиша до Твери
- 3-разовое питание
- Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Билеты на электричку до Твери и обратно
- Дополнительное питание в кафе, посещение музеев (по желанию)