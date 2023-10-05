Экскурсия в Тюмени в 3D-формате на открытом транспорте без стекла и крыши звучит как захватывающее приключение! Вам предстоит исследовать город совершенно новым способом, наслаждаясь максимальной свободой и обзором.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тюменскую набережную
- Памятник последнему российскому императору Николаю II с семьей
- Каменные и деревянные купеческие особняки 19 и 20 веков
- Храмы 18 и 19 века
- Мавзолей Ленина в годы ВОВ
- Территорию первого в Сибири острога
- Вантовый мост Влюбленных
- Архитектуру тюменских заводов и предприятий
- Старейшую электростанцию Тюмени
- Архитектуру района речного порта
- Современные жилые комплексы в центре Тюмени и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Интересные факты и статистика о городе.
- Маршруты не только по центральным, но и по узким улицам старых районов, где трудно проехать на авто.
- Суперская обзорность — над Вами и перед Вами нет стекол и крыши.
- Великолепные фото и видео «не через стекло».
- Всеобщее внимание и фотографирование Вас горожанами.
- Яркие впечатления от самого процесса необычного перемещения по городу.
Важная информация:
- Участников экскурсии может быть 1 или 2 человека.
- У каждого будет защитный шлем со встроенной гарнитурой с 2-сторонней связью.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер на мотоцикле «Урал»
- Шлемы со встроенной гарнитурой
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Нагорная, 2, Тюмень
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
- Чтобы уточнить детали заказа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
5 окт 2023
Обзорная экскурсия по городу включила всё, что только можно было включить в часовую экскурсию+ очень интересный рассказ гида и сам формат экскурсии на мотоцикле… Всё было супер!! Рекомендую!!!
M
Mielnik
23 окт 4
Добрый вечер! Хочу от всей души поблагодарить Николая за чудесную экскурсию на мотоцикле" Урал". Я в полном восторге!!! Однозначно рекомендую. С уважением. Галина Мельник
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