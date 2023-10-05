Экскурсия на мотоцикле «Урал»

5
2 отзыва
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Экскурсия в Тюмени в 3D-формате на открытом транспорте без стекла и крыши звучит как захватывающее приключение! Вам предстоит исследовать город совершенно новым способом, наслаждаясь максимальной свободой и обзором.
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
Ближайшие даты:
14
окт
18
окт
19
окт
21
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Что вас ожидает:

  • Тюменскую набережную
  • Памятник последнему российскому императору Николаю II с семьей
  • Каменные и деревянные купеческие особняки 19 и 20 веков
  • Храмы 18 и 19 века
  • Мавзолей Ленина в годы ВОВ
  • Территорию первого в Сибири острога
  • Вантовый мост Влюбленных
  • Архитектуру тюменских заводов и предприятий
  • Старейшую электростанцию Тюмени
  • Архитектуру района речного порта
  • Современные жилые комплексы в центре Тюмени и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Интересные факты и статистика о городе.
  • Маршруты не только по центральным, но и по узким улицам старых районов, где трудно проехать на авто.
  • Суперская обзорность — над Вами и перед Вами нет стекол и крыши.
  • Великолепные фото и видео «не через стекло».
  • Всеобщее внимание и фотографирование Вас горожанами.
  • Яркие впечатления от самого процесса необычного перемещения по городу.

Важная информация:

  • Участников экскурсии может быть 1 или 2 человека.
  • У каждого будет защитный шлем со встроенной гарнитурой с 2-сторонней связью.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на мотоцикле «Урал»
  • Шлемы со встроенной гарнитурой
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Нагорная, 2, Тюмень
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
  • Чтобы уточнить детали заказа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
5 окт 2023
Обзорная экскурсия по городу включила всё, что только можно было включить в часовую экскурсию+ очень интересный рассказ гида и сам формат экскурсии на мотоцикле… Всё было супер!! Рекомендую!!!
M
23 окт 4
Добрый вечер! Хочу от всей души поблагодарить Николая за чудесную экскурсию на мотоцикле" Урал". Я в полном восторге!!! Однозначно рекомендую. С уважением. Галина Мельник

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