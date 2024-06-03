1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
9 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - погружение в историю с гидом
Познайте душу Тюмени в увлекательной прогулке по ее историческим местам в компании опытного историка
Начало: Историческая площадь
Расписание: По договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Тюмень - один из лучших городов России. Прокатимся по историческому центру, полюбуемся резьбой на старинных усадьбах и прогуляемся по уникальной набережной
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по исторической Тюмени: от купеческой усадьбы до деревянной резьбы
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: См. расписание
23 июня в 07:00
29 июня в 07:00
от 4 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешеходная прогулка по историческому сердцу Тюмени: культурное путешествие
Пройдитесь по историческим улицам Тюмени, наслаждаясь красотой древних храмов и усадеб. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая обзорная экскурсия по Тюмени: история и природа в одном маршруте
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями
Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Чинги-Туры до новой Тюмени: уникальное путешествие по истории города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, открывая исторические и культурные сокровища города на комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Нет точного адреса
Расписание: По субботам и воскресеньям c 12-00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия Тюмени с начинающим гидом
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, где истории оживают в сопровождении молодых и талантливых экскурсоводов
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
25 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
8 июля в 21:00
9 июля в 21:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в с. Покровское: дом-музей Распутина, мистические экспонаты
Узнайте больше о жизни Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Вас ждут уникальные экспонаты и захватывающие истории
Расписание: Суббота, Воскресенье в 10:00
от 16 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле
Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени
Начало: В районе площади Памяти
16 июля в 16:00
17 июля в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Истории старого саквояжа
Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Начало: Ул. Железнодорожная, 2а
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июля в 11:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
- ДДмитрий2 июня 2024Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
- ААлександр2 июня 2024Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
- ДДмитрий25 мая 2024История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
- ДДмитрий25 мая 2024Комфортная, познавательная поездка. Интересный рассказ. Для обзорной экскурсии в самый раз. Увидели разную Тюмень. Спасибо.
- ННадежда23 мая 2024Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
- ННадежда22 мая 2024Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
- ГГалина16 мая 2024Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
- ЮЮлия14 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем кто хочет лучше узнать историю своего города и гостям нашей любимой Тюмени!
- ННаталья13 мая 2024Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Индивидуальные»
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