🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Популярное предложение Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой Начало: По договоренности с гидом 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 43 отзыва По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 78 отзывов В тренде Ключ к сердцу Тюмени Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом Начало: На площади Борцов Революции 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 21 отзыв Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников Начало: Район площади Памяти от 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании Начало: На ул. Павлова от 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам Начало: У Площади Памяти от 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали Начало: На Исторической площади от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину Начало: В Ялуторовске от 6 700 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце Начало: В микрорайоне Казарово 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ» Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд Начало: В квартале Янавыл от 11 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 42 отзыва Популярное предложение Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете Начало: На улице Республики от 4 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей Начало: В районе улице Республики от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 78 отзывов Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость 6 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов «Тюмень: от прошлого к настоящему» - погружение в историю с гидом Познайте душу Тюмени в увлекательной прогулке по ее историческим местам в компании опытного историка Начало: Историческая площадь Расписание: По договоренности с гидом 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Популярное предложение Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции Расписание: Ежедневно по запросу 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Популярное предложение Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу Тюмень - один из лучших городов России. Прокатимся по историческому центру, полюбуемся резьбой на старинных усадьбах и прогуляемся по уникальной набережной Начало: Обговаривается индивидуально Расписание: Ежедневно по запросу 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 19 отзывов «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу Начало: Ул. Нагорная, 2 Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города Начало: Район площади Памяти Расписание: Ежедневно 2 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76) Расписание: Ежедневно в любое удобное время от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Прогулка по исторической Тюмени: от купеческой усадьбы до деревянной резьбы Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе улицы Республики Расписание: См. расписание от 4 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Популярное предложение Пешеходная прогулка по историческому сердцу Тюмени: культурное путешествие Пройдитесь по историческим улицам Тюмени, наслаждаясь красотой древних храмов и усадеб. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10 5000 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Популярное предложение Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 8 отзывов «Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города Начало: Обсуждается индивидуально Расписание: Ежедневно по запросу от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно с 9:00 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Большая обзорная экскурсия по Тюмени: история и природа в одном маршруте Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума» Расписание: Ежедневно с 9:00 от 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 4 отзыва Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 11 отзывов От Чинги-Туры до новой Тюмени: уникальное путешествие по истории города Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, открывая исторические и культурные сокровища города на комфортной индивидуальной экскурсии Начало: Нет точного адреса Расписание: По субботам и воскресеньям c 12-00 5 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия Тюмени с начинающим гидом Погрузитесь в атмосферу Тюмени, где истории оживают в сопровождении молодых и талантливых экскурсоводов Начало: По договоренности с туристом 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев» Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней Начало: В районе улицы Республики Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Гостеприимство по-бухарски с чаепитием Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9) Расписание: По субботам в 11:00 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 12 часов 23 отзыва Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно в 9:00 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Советская Тюмень: истории, легенды, люди Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях Начало: В районе улицы Республики Расписание: Согласно расписанию от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 81 отзыв Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры Начало: в районе моста Влюблённых от 4 400 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Экскурсия в с. Покровское: дом-музей Распутина, мистические экспонаты Узнайте больше о жизни Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Вас ждут уникальные экспонаты и захватывающие истории Расписание: Суббота, Воскресенье в 10:00 от 16 500 ₽ за экскурсию

Индивидуальная 1.5 часа В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени Начало: В районе площади Памяти 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тюмень гастрономическая Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56 Расписание: Ежедневно, кроме понедельника от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+) Собрать карту области, загадать желание и снять кино 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 1.5 часа Истории старого саквояжа Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику Начало: У памятника Г.В. Стеллеру 5 070 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа Обзорная экскурсия по Тюмени Расписание: Ежедневно в 10:00 от 10 000 ₽ за экскурсию

Индивидуальная 14 часов Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью Расписание: Ежедневно в 10:00 от 28 600 ₽ за экскурсию