Индивидуальные экскурсии в Тюмени с личным гидом

Найдено 45 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Тюмени, цены от 2 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500 за всё до 5 чел.
По Тюмени - с горожанкой из прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670 за всё до 5 чел.
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
Индивидуальная
1 час
21 отзыв
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670 за всё до 4 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Вся Тюмень за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400 за всё до 6 чел.
Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
9 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 6 700 за всё до 6 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000 за всё до 5 чел.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинной Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670 за всё до 8 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - погружение в историю с гидом
Познайте душу Тюмени в увлекательной прогулке по ее историческим местам в компании опытного историка
Начало: Историческая площадь
Расписание: По договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тюмень - ворота Сибири
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Тюмень - один из лучших городов России. Прокатимся по историческому центру, полюбуемся резьбой на старинных усадьбах и прогуляемся по уникальной набережной
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600 за человека
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по исторической Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Прогулка по исторической Тюмени: от купеческой усадьбы до деревянной резьбы
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: См. расписание
23 июня в 07:00
29 июня в 07:00
от 4 900 за всё до 3 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Популярное предложение
Пешеходная прогулка по историческому сердцу Тюмени: культурное путешествие
Пройдитесь по историческим улицам Тюмени, наслаждаясь красотой древних храмов и усадеб. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Тюмени: история и природа в одном маршруте
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Наследие старых кварталов Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями
Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
От Чинги-Туры до новой Тюмени
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
От Чинги-Туры до новой Тюмени: уникальное путешествие по истории города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, открывая исторические и культурные сокровища города на комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Нет точного адреса
Расписание: По субботам и воскресеньям c 12-00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
5 600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия Тюмени с начинающим гидом
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, где истории оживают в сопровождении молодых и талантливых экскурсоводов
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Прогулка «Огни Тюмени»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка в Тобольск
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
25 июня в 09:00
20 000 за всё до 7 чел.
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
8 июля в 21:00
9 июля в 21:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400 за всё до 15 чел.
Экскурсия в с. Покровское
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экскурсия в с. Покровское: дом-музей Распутина, мистические экспонаты
Узнайте больше о жизни Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Вас ждут уникальные экспонаты и захватывающие истории
Расписание: Суббота, Воскресенье в 10:00
от 16 500 за экскурсию
В Тюмени - пельмени: готовим и едим как сибиряки
Индивидуальная
1.5 часа
В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле
Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени
Начало: В районе площади Памяти
16 июля в 16:00
17 июля в 16:00
3 500 за человека
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 17:00
5 000 за всё до 7 чел.
Тюмень гастрономическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000 за всё до 3 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500 за всё до 7 чел.
Истории старого саквояжа
Индивидуальная
1.5 часа
Истории старого саквояжа
Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
9 000 за всё до 5 чел.
Уличное искусство Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тюмени
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 10 000 за экскурсию
Экскурсия в Тобольск
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600 за экскурсию
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Начало: Ул. Железнодорожная, 2а
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июля в 11:00
от 6 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
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    самых интересных и ярких форматов прогулки за последние годы в моей копилке. Эта прогулка идеально подойдет тем, кто первый раз в городе. Безупречный стиль подачи информации (правильная и поставленная речь без слов паразитов). Очень трепетное отношение к любым дополнительным вопросам. А то, что на всем этапе прогулки сопровождает машина - еще один плюс для выбора. p.s. имейте в виду, что принимает заказ и первичное общение происходит через представителя турфирмы. Тут я бы рекомендовал поработать над коммуникацией. Ждать ответа по двое суток после запроса - это как то не комильфо. Стоит ценить не только свое время организатору, но и наше.

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
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    лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.

  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
    Комфортная, познавательная поездка. Интересный рассказ. Для обзорной экскурсии в самый раз. Увидели разную Тюмень. Спасибо.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
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    общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍

  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
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    Мы как будто окунулись в прошлое, прошлись по старинным улочкам, прикоснулись к вековой истории. Спасибо Альмире за необычайную экскурсию, за гостеприимство и угощения, за то, что копилка наших знаний пополнилась историческими фактами и событиями, за бесценные и полезные советы. 3 часа пролетели незаметно. Одно удовольствие было общаться, слушать увлекательные истории. Это запомнится надолго!

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем кто хочет лучше узнать историю своего города и гостям нашей любимой Тюмени!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
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    невероятная, уезжали мы от нее как от родни. Всем рекомендую, интересная экскурсия, гостеприимство на высшем уровне. Моя семья с удовольствием вернется к ней в следующий раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
  2. По Тюмени - с горожанкой из прошлого
  3. Ключ к сердцу Тюмени
  4. Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
  5. По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Индивидуальные" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 2 600 до 28 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 733 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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