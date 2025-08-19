Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический маршрут по Тюмени
Пройдитесь по историческим улицам Тюмени, наслаждаясь красотой древних храмов и усадеб. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
Расписание: В любой день с 08 00 до 20 00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка скандинавской ходьбой
Прогулка по исторической Тюмени: мужской монастырь, 4-х ярусная Набережная, архитектурные жемчужины и старинные взвозы. Насладитесь видами и историей города
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
23 авг в 15:00
30 авг в 15:00
1650 ₽ за человека
