🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 43 отзыва По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 21 отзыв Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников Начало: Район площади Памяти от 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании Начало: На ул. Павлова от 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам Начало: У Площади Памяти от 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 2 отзыва Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники Начало: Недалеко от Моста влюблённых 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали Начало: На Исторической площади от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце Начало: В микрорайоне Казарово 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ» Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд Начало: В квартале Янавыл от 11 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей Начало: В районе улице Республики от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 1 отзыв Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения Начало: возле Музея тюменских историй Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 19 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 78 отзывов Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость 6 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города Начало: Район площади Памяти Расписание: Ежедневно 2 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76) Расписание: Ежедневно в любое удобное время от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 8 отзывов «Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города Начало: Обсуждается индивидуально Расписание: Ежедневно по запросу от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума» Расписание: Ежедневно с 9:00 от 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 4 отзыва Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев» Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики Расписание: См. расписание 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней Начало: В районе улицы Республики Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Гостеприимство по-бухарски с чаепитием Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9) Расписание: По субботам в 11:00 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Советская Тюмень: истории, легенды, люди Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях Начало: В районе улицы Республики Расписание: Согласно расписанию от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 81 отзыв Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры Начало: в районе моста Влюблённых от 4 400 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тюмень гастрономическая Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56 Расписание: Ежедневно, кроме понедельника от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1.5 часа Истории старого саквояжа Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода 9 000 ₽ за всё до 5 чел.