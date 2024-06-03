Необычные экскурсии по Тюмени

Найдено 25 экскурсий в категории «Необычные» в Тюмени, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Тюмени - с горожанкой из прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
Индивидуальная
1 час
21 отзыв
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670 за всё до 4 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200 за человека
Вся Тюмень за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400 за всё до 6 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000 за всё до 5 чел.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400 за всё до 6 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000 за человека
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600 за человека
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Наследие старых кварталов Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями
Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 450 за человека
Прогулка «Огни Тюмени»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
8 июля в 21:00
9 июля в 21:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400 за всё до 15 чел.
Тюмень гастрономическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000 за всё до 3 чел.
Истории старого саквояжа
Индивидуальная
1.5 часа
Истории старого саквояжа
Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
9 000 за всё до 5 чел.
Уличное искусство Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
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    самых интересных и ярких форматов прогулки за последние годы в моей копилке. Эта прогулка идеально подойдет тем, кто первый раз в городе. Безупречный стиль подачи информации (правильная и поставленная речь без слов паразитов). Очень трепетное отношение к любым дополнительным вопросам. А то, что на всем этапе прогулки сопровождает машина - еще один плюс для выбора. p.s. имейте в виду, что принимает заказ и первичное общение происходит через представителя турфирмы. Тут я бы рекомендовал поработать над коммуникацией. Ждать ответа по двое суток после запроса - это как то не комильфо. Стоит ценить не только свое время организатору, но и наше.

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
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    лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.

  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
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    Мы как будто окунулись в прошлое, прошлись по старинным улочкам, прикоснулись к вековой истории. Спасибо Альмире за необычайную экскурсию, за гостеприимство и угощения, за то, что копилка наших знаний пополнилась историческими фактами и событиями, за бесценные и полезные советы. 3 часа пролетели незаметно. Одно удовольствие было общаться, слушать увлекательные истории. Это запомнится надолго!

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем кто хочет лучше узнать историю своего города и гостям нашей любимой Тюмени!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
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    невероятная, уезжали мы от нее как от родни. Всем рекомендую, интересная экскурсия, гостеприимство на высшем уровне. Моя семья с удовольствием вернется к ней в следующий раз.

  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
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    дома. Автор идеи - коренная жительница Тюмени, знающая множество интересных историй и фактов из жизни города и конкретно по теме поисков нефти. Было интересно! Некоторые факты удивили, зато стало понятно. почему в городе установлен памятник Высоцкому, но песню о нефти слышала впервые! Татьяна - умелый рассказчик, располагает к себе. В последующие дни я воспользовалась её советами по выбору термального источника и точным описанием, чего там ждать, и не прогадала! Спасибо за это тоже!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Необычные»

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  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
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