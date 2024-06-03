1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями
Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
8 июля в 21:00
9 июля в 21:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Истории старого саквояжа
Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
- ДДмитрий2 июня 2024Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
- ААлександр2 июня 2024Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
- ДДмитрий25 мая 2024История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
- ННадежда22 мая 2024Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
- ЮЮлия14 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем кто хочет лучше узнать историю своего города и гостям нашей любимой Тюмени!
- ННадежда13 мая 2024Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
- ННаталья13 мая 2024Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
- ССветлана9 мая 2024Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
- ССветлана1 мая 2024Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Необычные»
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