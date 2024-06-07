Обзорные и познавательные экскурсии Тюмени

Найдено 17 экскурсий в категории «Обзорные» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
«Для этого мы побываем на площади с говорящим названием «Историческая», где вы познакомитесь с главными достопримечательностями города»
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500 за всё до 5 чел.
Ключ к сердцу Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
«Познакомитесь с жемчужиной Сибири — Знаменским кафедральным собором и мужским Свято-Троицким монастырем»
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670 за всё до 5 чел.
Тюмень с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
63 отзыва
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
«Я также поделюсь советами для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами»
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670 за человека
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
«За пару часов вы по полочкам разберете все этапы становления города, рассмотрите его «визитные карточки» и познакомитесь с историческими персонажами местного и государственного масштаба»
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
Тюмень - ворота Сибири
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
«Со мной вы отправитесь на прогулку по центральным улочкам и познакомитесь с историй Тюмени»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Тюмень - один из лучших городов России. Прокатимся по историческому центру, полюбуемся резьбой на старинных усадьбах и прогуляемся по уникальной набережной
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
«Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью»
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
«Во время прогулки по городу вы познакомитесь с его богатой историей, пройдетесь по Центральной площади и улице Республики, посетите Свято-Троицкий монастырь»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города
Начало: Обсуждается индивидуально
«Что вас ожидает: Гостей города и жителей Тюмени знакомить с главными достопримечательностями будет жена аптекаря Зеневича — Мальвина Ивановна, собственной персоной»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
«Центральная площадь и Цветной бульвар Знакомство с купеческим прошлым Тюмени начнется с Цветного бульвара»
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Тюмени: история и природа в одном маршруте
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
«В рамках обзорной экскурсии по Тюмени вас ожидает знакомство с лучшими достопримечательностями города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия на мотоцикле «Урал»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями
Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень
«Суперская обзорность — над Вами и перед Вами нет стекол и крыши»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
От Чинги-Туры до новой Тюмени
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
От Чинги-Туры до новой Тюмени: уникальное путешествие по истории города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, открывая исторические и культурные сокровища города на комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Нет точного адреса
«Закончить знакомство с городом по желанию можно в любой точке: музее, торгово-развлекательном центре, аква-парке, рынке, или другом заинтересовавшем Вас месте»
Расписание: По субботам и воскресеньям c 12-00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
5 600 за всё до 4 чел.
Однодневная поездка в Тобольск
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
«Небольшая обзорная экскурсия по городу»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
25 июня в 09:00
20 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тюмени
«Вы будете восхищены красотой площадей, познакомитесь с историей тюменских памятников и улиц, узнаете секреты затейливых узоров сибирской резьбы»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 10 000 за экскурсию
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
«Обзорная экскурсия — это скучно для детей»
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    7 июня 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Все прошло отлично. Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Познакомились с Тюменью с Алёной. Всё было настолько ёмко,чётко и достоверно,что в путешествие по Сибири в которое мы отправились далее,мы удивили
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    местных гидов знаниями по датам и периодам которыми овладели благодаря Алёне на интереснейшей и всесторонне познавательной экскурсии с ней. Алёна благодарим за прекрасное времяпрепровождение на интереснейшей экскурсии …

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
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    общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
  • С
    Светлана
    8 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия. За 2 часа прошли по основным достопримечательностям и заглянули в сувернирную лавку. Наталья рассказала историю города в доступной форме и главное в прогулочном шаге Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    Экскурсия на мотоцикле «Урал»
    Мы очень благодарны Николаю за то, что наше первое знакомство с Тюменью произошло в его компании как гида и знатока своего города. Необычен формат проведения экскурсии! Обзор в формате 3D). Грамотное повествование. Много интересной информации. Очень приятный человек. Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Тюмень с высоты
    Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Тюмень на автомобиле
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Обзорные»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Обзорные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 670 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Тюмени нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тюмени много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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