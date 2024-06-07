1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
«Для этого мы побываем на площади с говорящим названием «Историческая», где вы познакомитесь с главными достопримечательностями города»
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
«Познакомитесь с жемчужиной Сибири — Знаменским кафедральным собором и мужским Свято-Троицким монастырем»
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
«Я также поделюсь советами для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами»
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
«За пару часов вы по полочкам разберете все этапы становления города, рассмотрите его «визитные карточки» и познакомитесь с историческими персонажами местного и государственного масштаба»
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
«Со мной вы отправитесь на прогулку по центральным улочкам и познакомитесь с историй Тюмени»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Тюмень - один из лучших городов России. Прокатимся по историческому центру, полюбуемся резьбой на старинных усадьбах и прогуляемся по уникальной набережной
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
«Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью»
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
«Во время прогулки по городу вы познакомитесь с его богатой историей, пройдетесь по Центральной площади и улице Республики, посетите Свято-Троицкий монастырь»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города
Начало: Обсуждается индивидуально
«Что вас ожидает: Гостей города и жителей Тюмени знакомить с главными достопримечательностями будет жена аптекаря Зеневича — Мальвина Ивановна, собственной персоной»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
«Центральная площадь и Цветной бульвар Знакомство с купеческим прошлым Тюмени начнется с Цветного бульвара»
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая обзорная экскурсия по Тюмени: история и природа в одном маршруте
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
«В рамках обзорной экскурсии по Тюмени вас ожидает знакомство с лучшими достопримечательностями города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени
Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями
Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень
«Суперская обзорность — над Вами и перед Вами нет стекол и крыши»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Чинги-Туры до новой Тюмени: уникальное путешествие по истории города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, открывая исторические и культурные сокровища города на комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Нет точного адреса
«Закончить знакомство с городом по желанию можно в любой точке: музее, торгово-развлекательном центре, аква-парке, рынке, или другом заинтересовавшем Вас месте»
Расписание: По субботам и воскресеньям c 12-00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
«Небольшая обзорная экскурсия по городу»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
25 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тюмени
«Вы будете восхищены красотой площадей, познакомитесь с историей тюменских памятников и улиц, узнаете секреты затейливых узоров сибирской резьбы»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
«Обзорная экскурсия — это скучно для детей»
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис7 июня 2024Все прошло отлично. Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду!
- ВВиктория5 июня 2024Познакомились с Тюменью с Алёной. Всё было настолько ёмко,чётко и достоверно,что в путешествие по Сибири в которое мы отправились далее,мы удивили
- ДДмитрий2 июня 2024Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
- ННадежда23 мая 2024Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
- ГГалина16 мая 2024Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
- ССветлана8 мая 2024Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
- ООксана1 мая 2024Отличная экскурсия. За 2 часа прошли по основным достопримечательностям и заглянули в сувернирную лавку. Наталья рассказала историю города в доступной форме и главное в прогулочном шаге Рекомендую.
- ТТатьяна27 апреля 2024Мы очень благодарны Николаю за то, что наше первое знакомство с Тюменью произошло в его компании как гида и знатока своего города. Необычен формат проведения экскурсии! Обзор в формате 3D). Грамотное повествование. Много интересной информации. Очень приятный человек. Спасибо!
- ООльга22 апреля 2024Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Обзорные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 670 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Тюмени нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тюмени много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024