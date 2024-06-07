🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Популярное предложение Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой Начало: По договоренности с гидом «Для этого мы побываем на площади с говорящим названием «Историческая», где вы познакомитесь с главными достопримечательностями города» 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 78 отзывов В тренде Ключ к сердцу Тюмени Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом Начало: На площади Борцов Революции «Познакомитесь с жемчужиной Сибири — Знаменским кафедральным собором и мужским Свято-Троицким монастырем» 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 30 минут 63 отзыва Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета Начало: В районе площади Памяти «Я также поделюсь советами для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами» 670 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 78 отзывов Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость «За пару часов вы по полочкам разберете все этапы становления города, рассмотрите его «визитные карточки» и познакомитесь с историческими персонажами местного и государственного масштаба» 6 700 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Популярное предложение Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции «Со мной вы отправитесь на прогулку по центральным улочкам и познакомитесь с историй Тюмени» Расписание: Ежедневно по запросу 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Популярное предложение Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу Тюмень - один из лучших городов России. Прокатимся по историческому центру, полюбуемся резьбой на старинных усадьбах и прогуляемся по уникальной набережной Начало: Обговаривается индивидуально Расписание: Ежедневно по запросу 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 19 отзывов «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу Начало: Ул. Нагорная, 2 Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76) «Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью» Расписание: Ежедневно в любое удобное время от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Популярное предложение Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом Начало: По согласованию с гидом «Во время прогулки по городу вы познакомитесь с его богатой историей, пройдетесь по Центральной площади и улице Республики, посетите Свято-Троицкий монастырь» Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 8 отзывов «Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города Начало: Обсуждается индивидуально «Что вас ожидает: Гостей города и жителей Тюмени знакомить с главными достопримечательностями будет жена аптекаря Зеневича — Мальвина Ивановна, собственной персоной» Расписание: Ежедневно по запросу от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых Начало: По согласованию с гидом «Центральная площадь и Цветной бульвар Знакомство с купеческим прошлым Тюмени начнется с Цветного бульвара» Расписание: Ежедневно с 9:00 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Большая обзорная экскурсия по Тюмени: история и природа в одном маршруте Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы Начало: По согласованию с гидом «В рамках обзорной экскурсии по Тюмени вас ожидает знакомство с лучшими достопримечательностями города» Расписание: Ежедневно 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 4 отзыва Необычная экскурсия на мотоцикле «Урал» по улицам Тюмени Погрузитесь в атмосферу Тюмени, путешествуя на легендарном мотоцикле «Урал». Откройте город с новой стороны, наслаждаясь свободой и впечатлениями Начало: Ул. Нагорная, 2, Тюмень «Суперская обзорность — над Вами и перед Вами нет стекол и крыши» от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 11 отзывов От Чинги-Туры до новой Тюмени: уникальное путешествие по истории города Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, открывая исторические и культурные сокровища города на комфортной индивидуальной экскурсии Начало: Нет точного адреса «Закончить знакомство с городом по желанию можно в любой точке: музее, торгово-развлекательном центре, аква-парке, рынке, или другом заинтересовавшем Вас месте» Расписание: По субботам и воскресеньям c 12-00 5 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 23 отзыва Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей Начало: По договоренности с гидом «Небольшая обзорная экскурсия по городу» Расписание: Ежедневно в 9:00 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа Обзорная экскурсия по Тюмени «Вы будете восхищены красотой площадей, познакомитесь с историей тюменских памятников и улиц, узнаете секреты затейливых узоров сибирской резьбы» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 10 000 ₽ за экскурсию