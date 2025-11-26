Шанс увидеть Сибирь глазами ссыльных дворян и прикоснуться к истории без спешки и групп — это путешествие в Ялуторовск по Большому Сибирскому тракту. Вы исследуете острог, собор, музеи и подлинные
Описание аудиогидаЭкскурсия самостоятельная, без гида. Аудиогид вы получаете на почту после полной предоплаты. Инструкцию к аудиогиду надо прочитать заранее, лучше всего до поездки. Аудиогид надо скачать на телефон. Тогда вы сможете пользоваться им без мобильного интернета. Перед бронированием запросите, пожалуйста, подтверждение у организатора. Отправляйтесь в самостоятельное путешествие из Тюмени в Ялуторовск с аудиогидом и откройте для себя город с богатой историей без привязки к экскурсионным группам и расписанию. Вы поедете по Большому Сибирскому тракту — древней дороге, по которой когда-то ссылали декабристов. По пути вы узнаете, почему учёные называют эти земли колыбелью цивилизации, кто жил здесь задолго до нас и откуда у Ялуторовска пошёл неофициальный титул «тюменской Ялты». На месте вы сможете исследовать восстановленный острог, Сретенский собор и место исполнения приговоров. Вас ждут подлинные дома декабристов и музеи, посвящённые их судьбе, а также «Дом природы» и «Торговые ряды». Особый интерес вызывает памятник жертве самого громкого убийства в Сибири XIX века — вы проведёте личное расследование, связанное с загадочным знаком на монументе. На улицах города вы увидите памятники героям и символам разных эпох: Суворову, Савве Мамонтову, основателям города, стильному дворнику и даже Ленину с неожиданно поникшей головой. Аудиогид позволит вам почувствовать дух Ялуторовска — города, где декабристы выбрали судьбу народа выше собственной свободы. ВАЖНО: В понедельник музеи и острог не работают!
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялуторовск, памятник декабристам у ж/д вокзала, ул. Железнодорожная, 2а
Завершение: Ялуторовск, улица Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
