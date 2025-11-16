Приглашаю вас на прогулку по Тюмени — городу с удивительной судьбой.
Вы заглянете в его прошлое, услышите о людях, которые его меняли, пройдёте по уютным улицам, где сохранился старинный дух, и узнаете, как Тюмень стала важным центром Сибири и началом большого пути.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сквер Нефтяников — зелёную зону с памятником, посвящённым нефтяной истории Тюмени.
- Центральную площадь — административное сердце города с неожиданным прошлым.
- Улицу Дзержинского — старинные дома и истории тюменских купцов.
- Знаменский собор — архитектурную жемчужину и духовный символ.
- Реку Туру — берега, где зарождалась торговля и судостроение.
- Историческую площадь — колыбель города и место, откуда начинается история Тюмени.
А ещё:
- Я расскажу о зарождении нефтяной промышленности в Тюмени и Тюменской области, а также о её значении для региона.
- Посоветую, что можно посетить самостоятельно.
- Помогу спланировать ваше путешествие в исторический центр Тюменской области — Тобольск.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- При желании после экскурсии вы можете посетить музей «Городская дума» с настоящим скелетом мамонта (оплачивается отдельно).
- Тайминг по маршруту можно скорректировать для вашего комфорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Нефтяников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 52 туристов
Родилась и выросла в историческом Тобольске, много лет живу в динамичной Тюмени, что позволяет мне глубоко чувствовать и понимать историю и культуру нашего региона. Буду рада рассказать вам о малоизвестных фактах, интересных личностях и удивительных событиях, которые произошли в нашем гостеприимном и богатом крае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
16 ноя 2025
Прекрасно прогулялись с Региной по историческому центру Тюмени! Прекрасный разказчик, который изнутри знает как добывается Нефть:) Умеет делать сюрпризы, это всегда приятно! Спасибо!
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Экскурсия проходила в непростых погодных условиях - при резком похолодании дул пронизывающий ледяной ветер. Регина держалась молодцом, подавая нам пример своей стойкостью. Мы, бывая в Тюмени довольно часто, открыли город
М
Мария
5 ноя 2025
Замечательно! Спасибо! Процветания Вам, Регина!
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Получили истинное удовольствие от экскурсии с Региной. Максимально приветливый и дружелюбный экскурсовод. От души рекомендую❤️
И
Инна
27 окт 2025
Прекрасная познавательная прогулка в приятной компании, интересно, информативно и в то же время не перегружено.
И
ИЛЬНУР
7 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Легко, с юмором, с интересными фактами, удачным маршрутом! Однозначно советуем Регину как начитанного экскурсовода, так и приятного человека!
Л
Лариса
1 окт 2025
Регина в сложных погодных условиях провела экскурсию, посоветовала куда еще можно сходить или поехать. И вела нас по сути до конца нашего пребывания в Тюмени. Спасибо
А
Александр
26 сен 2025
Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям. Узнали Тюмень с новой стороны. Ознакомились с интересными историческими зданиями и фактами. Экскурсия прошла быстро и увлекательно. Благодарим экскурсовода Регину за экскурсию.
Н
Надежда
25 авг 2025
Спасибо за интересную душевную прогулку по Тюмени! Узнали много нового, увидели красивые памятники и архитектуру, незаметно прошли много шагов!
