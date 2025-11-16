читать дальше

с неизвестной нам до этого стороны. Мы узнали об истории ее образования, о ее значении в Сибирском регионе, о добыче нефти, о меценатах, купцах, нефтяниках. Регина обращала внимание на необычные красивые домики. Рассказывала очень интересно. Даже при таком холоде экскурсия прошла увлекательно и незаметно. Не буду писать подробности, чтобы было интересно посетить эту экскурсию. Регина - очень приятная девушка, знающая свой город, любящая его и очень внимательная к людям. Нам все очень понравилось. Мы много путешествуем, много экскурсий заказываем, нам есть с чем сравнивать. Рекомендуем однозначно!!!