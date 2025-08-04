Аудиогид
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
Путешествуйте по Тюмени в удобном темпе, наслаждаясь историей и культурой города. Откройте для себя старинные храмы и купеческие особняки
Начало: На улице Республики вблизи моста Влюблённых
«После полной оплаты вы получаете доступ к инструкции и аудиогиду»
Завтра в 07:30
23 авг в 07:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
Погрузитесь в атмосферу Сибири с аудиогидом, исследуя исторические места и памятники на маршруте из Тюмени в Тобольск
Начало: Тобольский Кремль
«Ссылку на аудиогид и интерактивную инструкцию вам выдадут после 100% оплаты экскурсии»
Завтра в 07:30
23 авг в 07:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия по исторической Тюмени с аудиогидом
Начало: Встреча с организатором на ул. Республики, 5а, у в...
«Если вам нравится путешествовать самостоятельно, без строгой привязки к времени и группе, то вам может подойти этот аудиогид»
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Из Тюмени в Тобольск с аудиогидом
Начало: Г. Тобольск, Кремль
«Самостоятельное путешествие из Тюмени в Тобольск с аудиогидом — отличный способ увидеть исторический центр Сибири в своём ритме»
1530 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Из Тюмени в Ялуторовск с аудиогидом
Начало: Ялуторовск, памятник декабристам у ж/д вокзала, ул...
«Отправляйтесь в самостоятельное путешествие из Тюмени в Ялуторовск с аудиогидом и откройте для себя город с богатой историей без привязки к экскурсионным группам и расписанию»
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита4 августа 2025До начала экскурсии пришел файл с материалом для ознакомления (в нем общая информация и конкретно по экскурсии) и аудио файлы
- ССветлана24 июня 2025Очень помогла возможность устроить себе экскурсию даже без мобильного интернета.
В Тюмени и Тобольске были проблемы с мобильным интернетом, но формат
- ССветлана23 июня 2025Рекомендую. Формат удобный. Встретились в Тюмени, получили инструкцию. По дороге в Тобольск изучили маршрут.
Отлично, что предусмотрена возможность пройти экскурсию даже
