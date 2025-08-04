Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Тюмени

Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
Пешая
1 час
2 отзыва
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
Путешествуйте по Тюмени в удобном темпе, наслаждаясь историей и культурой города. Откройте для себя старинные храмы и купеческие особняки
Начало: На улице Республики вблизи моста Влюблённых
«После полной оплаты вы получаете доступ к инструкции и аудиогиду»
Завтра в 07:30
23 авг в 07:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
Погрузитесь в атмосферу Сибири с аудиогидом, исследуя исторические места и памятники на маршруте из Тюмени в Тобольск
Начало: Тобольский Кремль
«Ссылку на аудиогид и интерактивную инструкцию вам выдадут после 100% оплаты экскурсии»
Завтра в 07:30
23 авг в 07:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Самостоятельная экскурсия по исторической Тюмени с аудиогидом
Пешая
1 час
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия по исторической Тюмени с аудиогидом
Начало: Встреча с организатором на ул. Республики, 5а, у в...
«Если вам нравится путешествовать самостоятельно, без строгой привязки к времени и группе, то вам может подойти этот аудиогид»
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Из Тюмени в Тобольск с аудиогидом
Пешая
1 час
Аудиогид
Из Тюмени в Тобольск с аудиогидом
Начало: Г. Тобольск, Кремль
«Самостоятельное путешествие из Тюмени в Тобольск с аудиогидом — отличный способ увидеть исторический центр Сибири в своём ритме»
1530 ₽ за всё до 10 чел.
Из Тюмени в Ялуторовск с аудиогидом
2 часа
Аудиогид
Из Тюмени в Ялуторовск с аудиогидом
Начало: Ялуторовск, памятник декабристам у ж/д вокзала, ул...
«Отправляйтесь в самостоятельное путешествие из Тюмени в Ялуторовск с аудиогидом и откройте для себя город с богатой историей без привязки к экскурсионным группам и расписанию»
1520 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    4 августа 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    До начала экскурсии пришел файл с материалом для ознакомления (в нем общая информация и конкретно по экскурсии) и аудио файлы
    по точкам осмотра.
    В день экскурсии встретились с Татьяной на начале маршрута, получили еще инструкции и она ответила на наши вопросы.
    Всё ясно и понятно.

  • С
    Светлана
    24 июня 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Очень помогла возможность устроить себе экскурсию даже без мобильного интернета.
    В Тюмени и Тобольске были проблемы с мобильным интернетом, но формат
    экскурсии такой, что можно провести ее и без интернета.
    Зашло все, встреча, инструкция, иллюстрации, истории по тюмени и по второй экскурсии в Тобольске, брала еще экскурсию и в Тобольске. 👍Рекомендую!

  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
    Рекомендую. Формат удобный. Встретились в Тюмени, получили инструкцию. По дороге в Тобольск изучили маршрут.
    Отлично, что предусмотрена возможность пройти экскурсию даже
    без интернета 👍
    Гуляли по инструкции весь день, посмотрели весь Тобольск. Делали перерывы на обед и отдых.
    Пригодилась информация насчет обратной дороги из Тобольска в любое время суток, Аблак, и родину Распутина.
    Осталось в таком формате Тюмень осмотреть.

  1. Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
  2. Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
  3. Самостоятельная экскурсия по исторической Тюмени с аудиогидом
  4. Из Тюмени в Тобольск с аудиогидом
  5. Из Тюмени в Ялуторовск с аудиогидом
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Знаменский кафедральный собор
  5. Свято-Троицкий мужской монастырь
  6. Центральная площадь
  7. Сквер Сибирских Кошек
  8. Цветной бульвар
  9. Кремль
  10. Спасская церковь
