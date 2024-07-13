Интерактивная экскурсия с элементами квеста - настоящая находка для любителей загадок и командных игр.
Вместе с юными путешественниками отправляемся искать послания от города и его жителей, чтобы узнать историю Тюмени и
Вместе с юными путешественниками отправляемся искать послания от города и его жителей, чтобы узнать историю Тюмени и
5 причин купить этот квест
- 🔍 Интерактивные задания
- 🏡 История Тюмени
- 🧩 Логические загадки
- 👨👩👧👦 Семейный отдых
- 🌟 Уникальные тайны
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Пешеходная улица Тюмени
- Деревянные дома
- Арт-объект
- Тюменские наличники
Описание квеста
Не зевайте и смотрите в оба! Вам предстоит отыскать послания в ретроконвертах, спрятанных в самых неожиданных местах. И решить логические загадки, ребусы, шифры, а также творческие задания. Кто их автор? Персонажи и герои прошлых лет, реальные и вымышленные. И вот какие места они выбрали в качестве тайников:
- Пешеходная улица Тюмени, которую называют тюменским Арбатом
- Самые красивые деревянные дома города
- Необычный арт-объект на пешеходной улице
- Тюменские наличники
Вы узнаете
- Как «читать» деревянную резьбу и что могут рассказать символы о хозяевах дома
- Сколько стоило деревянное убранство усадьбы и как работали мастера деревянного зодчества
- Какие купцы жили на пешеходной улице и чем они занимались
Организационные детали
Квест-экскурсия рассчитана на семейную аудиторию: дети участвуют наравне с родителями. Рекомендуемый возраст детей от 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Тюмени
Всю свою жизнь живу в Тюмени. Мой бэкграунд — не исторический факультет, а игра в театре, поэтому рассказываю очень красочно и художественно. Люблю легенды: разные, романтические, мистические и другие, яЗадать вопрос
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