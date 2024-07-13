Интерактивная экскурсия с элементами квеста - настоящая находка для любителей загадок и командных игр.Вместе с юными путешественниками отправляемся искать послания от города и его жителей, чтобы узнать историю Тюмени и

тайны домов на пешеходной улице. Родителям скучать не придётся: для них тоже найдутся интересные задания и головоломки. Не зевайте и смотрите в оба! Вам предстоит отыскать послания в ретроконвертах, спрятанных в самых неожиданных местах, и решить логические загадки, ребусы, шифры, а также творческие задания. Кто их автор? Персонажи и герои прошлых лет, реальные и вымышленные. Узнаете, как «читать» деревянную резьбу и что могут рассказать символы о хозяевах дома, сколько стоило деревянное убранство усадьбы и как работали мастера деревянного зодчества, какие купцы жили на пешеходной улице и чем они занимались

Описание квеста

Не зевайте и смотрите в оба! Вам предстоит отыскать послания в ретроконвертах, спрятанных в самых неожиданных местах. И решить логические загадки, ребусы, шифры, а также творческие задания. Кто их автор? Персонажи и герои прошлых лет, реальные и вымышленные. И вот какие места они выбрали в качестве тайников:

Пешеходная улица Тюмени, которую называют тюменским Арбатом

Самые красивые деревянные дома города

Необычный арт-объект на пешеходной улице

Тюменские наличники

Вы узнаете

Как «читать» деревянную резьбу и что могут рассказать символы о хозяевах дома

Сколько стоило деревянное убранство усадьбы и как работали мастера деревянного зодчества

Какие купцы жили на пешеходной улице и чем они занимались

Организационные детали

Квест-экскурсия рассчитана на семейную аудиторию: дети участвуют наравне с родителями. Рекомендуемый возраст детей от 6 лет.