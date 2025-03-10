Вы проедете по улицам Республики и Ленина, увидите исторический центр с его купеческими особняками и белокаменными храмами, посетите
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 📸 Возможность остановок для фото
- 🗺 Гибкость маршрута
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Улица Республики
- Улица Ленина
- Исторический центр
- Центральная площадь
- Площадь Борцов революции
- Мост Влюблённых
- Троицкий монастырь
Описание экскурсии
Улицы Республики и Ленина — главные магистрали города, на которых расположены правительственные здания, бизнес-центры, вузы и площади.
Исторический центр — переплетение старинных улиц, где скрываются купеческие особняки, белокаменные храмы и примечательные памятники. А также новые районы, где многоэтажные здания уходят в небо и сияют в ночи огни проспектов и торговых центров.
Центральная площадь — место, где началась история Тюменской области, главный правительственный квартал столицы региона. Здесь по-прежнему стоит огромный памятник Ленину, а количество сталинского ампира на квадратный метр зашкаливает. Вы увидите окна кабинета, в котором всегда горит свет.
Площадь Борцов революции — место, до предела насыщенное историей, причём местные сюжеты тесно переплетаются с событиями национального масштаба. На площади побывал будущий император и бывший вождь, молились перед чудотворной иконой и расстреливали по плану. На протяжении трёх лет здесь каждый день проходил Михаил Пришвин, а сегодня поёт Владимир Высоцкий.
Мост Влюблённых — ключевая точка, в которой началась история первого русского города в Сибири. Вы полюбуетесь на реку Туру, оцените замысел воевод, выбиравших место для острога, и сделаете фото на самом романтичном мосту Тюмени.
Троицкий монастырь — безмятежный днём и суровый ночью, он ясно даёт понять, что всё бренно — и только он останется стоять на высоком берегу Туры, чтобы напоминать об этом. Полюбуемся куполами необычной формы и поговорим о вековых связях между Сибирью и Малороссией, выходцы из которой и построили этот монастырь.
- Вы услышите советы коренного тюменца о том, куда сходить и что попробовать.
Организационные детали
- Автомобиль — Honda CR-V, есть детские кресла
- Маршрут можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями
- По дороге возможны остановки для более внимательного изучения достопримечательностей и фотосъёмки
- Возможно проведение поездки на эсперанто
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Экскурсия прошла в теплой обстановке, не смотря на холодную погоду.
Станислав очень любит свой родной город и эти чувства, он смог передать и нам, во время рассказов о истории города, достопримечательностях, которые включали в себя исторические здания, улицы, памятники, церкви и многое, что встречалось нам по маршруту. Огромная благодарность за знания, которыми Станислав делился!