Экспресс-экскурсия по Тюмени предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности города за короткое время.Вы проедете по улицам Республики и Ленина, увидите исторический центр с его купеческими особняками и белокаменными храмами, посетите

Центральную площадь и Площадь Борцов революции. Не упустите шанс полюбоваться видом с Моста Влюблённых и посетить Троицкий монастырь. Вопросы о прошлом и настоящем города, советы местного жителя - всё это ждёт вас в комфортабельном автомобиле

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Описание экскурсии

Улицы Республики и Ленина — главные магистрали города, на которых расположены правительственные здания, бизнес-центры, вузы и площади.

Исторический центр — переплетение старинных улиц, где скрываются купеческие особняки, белокаменные храмы и примечательные памятники. А также новые районы, где многоэтажные здания уходят в небо и сияют в ночи огни проспектов и торговых центров.

Центральная площадь — место, где началась история Тюменской области, главный правительственный квартал столицы региона. Здесь по-прежнему стоит огромный памятник Ленину, а количество сталинского ампира на квадратный метр зашкаливает. Вы увидите окна кабинета, в котором всегда горит свет.

Площадь Борцов революции — место, до предела насыщенное историей, причём местные сюжеты тесно переплетаются с событиями национального масштаба. На площади побывал будущий император и бывший вождь, молились перед чудотворной иконой и расстреливали по плану. На протяжении трёх лет здесь каждый день проходил Михаил Пришвин, а сегодня поёт Владимир Высоцкий.

Мост Влюблённых — ключевая точка, в которой началась история первого русского города в Сибири. Вы полюбуетесь на реку Туру, оцените замысел воевод, выбиравших место для острога, и сделаете фото на самом романтичном мосту Тюмени.

Троицкий монастырь — безмятежный днём и суровый ночью, он ясно даёт понять, что всё бренно — и только он останется стоять на высоком берегу Туры, чтобы напоминать об этом. Полюбуемся куполами необычной формы и поговорим о вековых связях между Сибирью и Малороссией, выходцы из которой и построили этот монастырь.

Вы услышите советы коренного тюменца о том, куда сходить и что попробовать.

Организационные детали