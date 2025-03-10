Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени

Узнайте всё о Тюмени за короткое время, не выходя из комфорта автомобиля. Идеально для тех, кто ценит время и комфорт
Экспресс-экскурсия по Тюмени предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности города за короткое время.

Вы проедете по улицам Республики и Ленина, увидите исторический центр с его купеческими особняками и белокаменными храмами, посетите
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Центральную площадь и Площадь Борцов революции. Не упустите шанс полюбоваться видом с Моста Влюблённых и посетить Троицкий монастырь.

Вопросы о прошлом и настоящем города, советы местного жителя - всё это ждёт вас в комфортабельном автомобиле

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 📸 Возможность остановок для фото
  • 🗺 Гибкость маршрута
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Улица Республики
  • Улица Ленина
  • Исторический центр
  • Центральная площадь
  • Площадь Борцов революции
  • Мост Влюблённых
  • Троицкий монастырь

Описание экскурсии

Улицы Республики и Ленина — главные магистрали города, на которых расположены правительственные здания, бизнес-центры, вузы и площади.

Исторический центр — переплетение старинных улиц, где скрываются купеческие особняки, белокаменные храмы и примечательные памятники. А также новые районы, где многоэтажные здания уходят в небо и сияют в ночи огни проспектов и торговых центров.

Центральная площадь — место, где началась история Тюменской области, главный правительственный квартал столицы региона. Здесь по-прежнему стоит огромный памятник Ленину, а количество сталинского ампира на квадратный метр зашкаливает. Вы увидите окна кабинета, в котором всегда горит свет.

Площадь Борцов революции — место, до предела насыщенное историей, причём местные сюжеты тесно переплетаются с событиями национального масштаба. На площади побывал будущий император и бывший вождь, молились перед чудотворной иконой и расстреливали по плану. На протяжении трёх лет здесь каждый день проходил Михаил Пришвин, а сегодня поёт Владимир Высоцкий.

Мост Влюблённых — ключевая точка, в которой началась история первого русского города в Сибири. Вы полюбуетесь на реку Туру, оцените замысел воевод, выбиравших место для острога, и сделаете фото на самом романтичном мосту Тюмени.

Троицкий монастырь — безмятежный днём и суровый ночью, он ясно даёт понять, что всё бренно — и только он останется стоять на высоком берегу Туры, чтобы напоминать об этом. Полюбуемся куполами необычной формы и поговорим о вековых связях между Сибирью и Малороссией, выходцы из которой и построили этот монастырь.

  • Вы услышите советы коренного тюменца о том, куда сходить и что попробовать.

Организационные детали

  • Автомобиль — Honda CR-V, есть детские кресла
  • Маршрут можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями
  • По дороге возможны остановки для более внимательного изучения достопримечательностей и фотосъёмки
  • Возможно проведение поездки на эсперанто

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени (Людмила)Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени (Людмила)Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени (Людмила)Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени (Людмила)Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени (Людмила)
и
10 мар 2025
Все было отлично
Е
24 фев 2025
Необыкновенно интересная и увлекательная экскурсия. Рекомендуем! Гид профессионал и краевед!
О
23 фев 2025
Отличная экскурсия, Станислав рассказал очень интересные истории о Тюмени, показал исторический центр, чувствуется профессионализм экскурсовода. Рекомендую этот маршрут гостями города!
а
22 фев 2025
Очень понравилась экскурсия. Станислав супер экскурсовод!!!
С
18 фев 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Станиславу! За 2 часа в морозную погоду в теплом авто увидели и узнали о Тюмени самое главное и интересное, смогли выйти и прогуляться по знаковым местам, сделать
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фото, а главное, получить впечатления о городе, которые будут нашими воспоминаниями о поездке. Благодаря интересному рассказу Станислава, мы с детьми освежили знания о Тюменской области, истории, культуре, экономики края. Идеальный формат экскурсии! Спасибо!

Ольга
27 янв 2025
Прекрасная экскурсия для знакомства с Тюменью. Станислав со знанием дела и большое теплотой к городу рассказал об истории возникновения, становления, развития, о современной истории Тюмени. Замечательное чувство юмора гида и легкая ирония - и мы не заметили как пролетели часы! Профессиональный, грамотный краевед, историк. Рекомендуем!
Н
20 янв 2025
Отличная экскурсия! Станислав, очень увлекательный рассказчик, глубоко знающий историю Тюмени.
Е
7 янв 2025
Очень комфортно и в тепле, что важно в зимнее время, объехали центр Тюмени. Экскурсовод понравился, интересно и доступно донес информацию, все понравилось!
Иван
26 дек 2024
Для тех,кому интересна настоящая история Тюмени без выдуманных сюжетов для интриги туристов и нудных повествований, вам сюда.
Людмила
16 дек 2024
Станислав - отличный экскурсовод. Прекрасно знает город, легко, доступно и увлекательно преподносит информацию об исторических и современных местах и событиях. Внимателен к гостям города. Чувствуется ответственный и профессиональный подход. Хоть экскурсия и автомобильная, в наиболее интересных и значимых местах, выходили из машины и прогуливались пешком. Экскурсия очень понравилась, Станиславу огромное спасибо. Очень рекомендуем. 👍
Станислав - отличный экскурсовод. Прекрасно знает город, легко, доступно и увлекательно преподносит информацию об исторических иСтанислав - отличный экскурсовод. Прекрасно знает город, легко, доступно и увлекательно преподносит информацию об исторических иСтанислав - отличный экскурсовод. Прекрасно знает город, легко, доступно и увлекательно преподносит информацию об исторических иСтанислав - отличный экскурсовод. Прекрасно знает город, легко, доступно и увлекательно преподносит информацию об исторических иСтанислав - отличный экскурсовод. Прекрасно знает город, легко, доступно и увлекательно преподносит информацию об исторических и
К
14 дек 2024
Спасибо Станиславу за прекрасную интересную экскурсию, время пролетело незаметно, строим планы на дальнейшие встречи.
Е
13 дек 2024
Огромное спасибо за таких увлечённых и грамотных экскурсоводов. Очень удобна экскурсия на автомобиле, в тепле и быстро передвигались.
Н
4 дек 2024
Сказать очень понравилась экскурсия-ничего не сказать.
Экскурсия прошла в теплой обстановке, не смотря на холодную погоду.
Станислав очень любит свой родной город и эти чувства, он смог передать и нам, во время рассказов о истории города, достопримечательностях, которые включали в себя исторические здания, улицы, памятники, церкви и многое, что встречалось нам по маршруту. Огромная благодарность за знания, которыми Станислав делился!
Е
15 ноя 2024
Друзья, если будете планировать экскурсию по Тюмени я рекомендую провести её именно со Станиславом, два часа пролетели на одном дыхании, очень интересно и познавательно!
О
12 ноя 2024
Очень благодарны Станиславу за замечательную экскурсию по городу Тюмень! Прекрасный рассказчик, глубокое знание истории города, увлеченность и юмор. Желаем успехов!

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