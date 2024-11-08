По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией

Прогуляйтесь по вечерней Тюмени и узнайте её историю. Вас ждут уникальные достопримечательности, живописные улицы и интересные рассказы от наших гидов
Вечерняя экскурсия по Тюмени - это уникальная возможность познакомиться с первым русским городом в Сибири.

Вы увидите пешеходную улицу Дзержинского, площадь Борцов Революции, единственную в России 4-уровневую набережную, Мост влюблённых и Сквер Сибирских Кошек. Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах и включает несколько пешеходных выходов.

Вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о тюменских улицах, памятниках и традиционной сибирской резьбе
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные вечерние виды Тюмени
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 👣 Несколько пешеходных выходов
  • 🗣️ Опытные гиды
    • По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
    По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
    По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
    Ближайшие даты:
    Время начала: 19:30

    Что можно увидеть

  • Пешеходная улица Дзержинского
  • Площадь Борцов Революции
  • 4-уровневая набережная
  • Мост влюблённых
  • Сквер Сибирских Кошек

    • Описание экскурсии

    Точки маршрута:

    • пешеходная улица Дзержинского.
    • площадь Борцов Революции.
    • единственная 4-уровневая набережная в России.
    • Мост влюблённых.
    • сквер Сибирских Кошек.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter, Yutong, King Long, Scania (в зависимости от количества участников).
    • Это автопешеходная экскурсия, в которой предусмотрено 3–4 выхода.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    в четверг в 19:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 400 ₽
    Дети до 18 лет1 300 ₽
    Пенсионеры1 300 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Республики
    Когда и сколько длится?
    Когда: в четверг в 19:30
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Настя
    8 ноя 2024
    Нам, гостям города, экскурсия очень понравилась. Удачно выбрано вечернее время - шикарная подсветка на реке. Если нет времени или возможности для долгих прогулок по городу - здесь за 2 часа можно увидеть все, а в ходе прогулки по пешеходной улице купить сувениры.
    М
    11 окт 2024
    Остановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы с долей веселья. Единственное, нам не очень повезло с погодой и лишний раз не выходили на исторических объектах.
    Спасибо. Понравилось 👍🏻
    Остановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы сОстановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы сОстановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы сОстановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы сОстановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы сОстановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы с
    Илья
    6 окт 2024
    Хорошая экскурсия. Раскрывает все важные объекты города. Экскурсовод Алина - профессионал! Рекомендую

    Входит в следующие категории Тюмени

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