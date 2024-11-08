Вечерняя экскурсия по Тюмени - это уникальная возможность познакомиться с первым русским городом в Сибири.
Вы увидите пешеходную улицу Дзержинского, площадь Борцов Революции, единственную в России 4-уровневую набережную, Мост влюблённых и Сквер Сибирских Кошек. Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах и включает несколько пешеходных выходов.
Вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о тюменских улицах, памятниках и традиционной сибирской резьбе
Вы увидите пешеходную улицу Дзержинского, площадь Борцов Революции, единственную в России 4-уровневую набережную, Мост влюблённых и Сквер Сибирских Кошек. Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах и включает несколько пешеходных выходов.
Вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о тюменских улицах, памятниках и традиционной сибирской резьбе
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Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Точки маршрута:
- пешеходная улица Дзержинского.
- площадь Борцов Революции.
- единственная 4-уровневая набережная в России.
- Мост влюблённых.
- сквер Сибирских Кошек.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter, Yutong, King Long, Scania (в зависимости от количества участников).
- Это автопешеходная экскурсия, в которой предусмотрено 3–4 выхода.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в четверг в 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети до 18 лет
|1 300 ₽
|Пенсионеры
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 944 туристов
Наше агентство путешествий — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элемент традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Настя
8 ноя 2024
Нам, гостям города, экскурсия очень понравилась. Удачно выбрано вечернее время - шикарная подсветка на реке. Если нет времени или возможности для долгих прогулок по городу - здесь за 2 часа можно увидеть все, а в ходе прогулки по пешеходной улице купить сувениры.
М
Мария
11 окт 2024
Остановились на данном виде экскурсии и не пожалели. Ночной город, душевные стихи и интересные рассказы с долей веселья. Единственное, нам не очень повезло с погодой и лишний раз не выходили на исторических объектах.
Спасибо. Понравилось 👍🏻
Спасибо. Понравилось 👍🏻
Илья
6 окт 2024
Хорошая экскурсия. Раскрывает все важные объекты города. Экскурсовод Алина - профессионал! Рекомендую
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