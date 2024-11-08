Настя

Нам, гостям города, экскурсия очень понравилась. Удачно выбрано вечернее время - шикарная подсветка на реке. Если нет времени или возможности для долгих прогулок по городу - здесь за 2 часа можно увидеть все, а в ходе прогулки по пешеходной улице купить сувениры.